小傳日記 | 元宇宙cut筆直拆自己招牌，朱克伯格向「現實」低頭？

05/12/2025

　　缸湖傳聞，美股七雄之一嘅Meta(US.META)將會喺出年開始削減元宇宙部門最多三成預算，同時展開裁員，睇嚟元宇宙部門必定首當其衝。回顧2021年元宇宙hit爆嘅時候，朱克伯格甚至將「Facebook」改名做「Meta」，全力進軍「Metaverse」。五年過去，恍如隔世，如今人人都講AI，仲有邊個記得元宇宙？Meta押錯寶，最終壯士斷臂，場面唏噓。

 

小傳日記 | 元宇宙cut筆直拆自己招牌，朱克伯格向「現實」低頭？

 

　　其實成個Meta出年都要Cut筆直一成，但朱克伯格特別下令元宇宙要Cut三成，原因係「該領域並未出現預期嘅市場景象同商業突破」，當年因為疫情人人自我隔離，「網路芳鄰」概念復活，元宇宙作為虛擬實境（Virtual Reality）嘅延伸，可以在線上創造「近似現實」嘅生活場景。最終構想係衣食住行都能喺網上完成，透過科技喺意識層面模擬日常生活，猶如《Matrix》食藥丸前嘅世界。但理想歸理想，現實係連VR眼鏡到而家都未能普及！元宇宙被世人視為電子遊戲，頂多都係經NFT喺元宇宙場景買下嘢咁，但就算你喺網上做大地主，但又點樣可以改善到自己嘅日常生活呢，兩個字講晒：離地。

 

　　自2023年ChatGPT崛起，資金集體回歸地球轉為押注AI，產業發展蓬勃，資本奇蹟接連誕生，名都改咗嘅Meta如今騎虎難下，惟有一邊搞元宇宙，一邊追AI。相對而言，生成式AI喺日常生活應用空間龐大，例如一站式歸納資料、翻譯、文書工作等等，仲包埋做功課同傾心事，絕對係學生同打工仔女嘅好朋友。

 

　　其實元宇宙都唔係唔生活化，只係佢本身就係一種新生活，「展開新生活」你估話咁易咩，必須有齊完整配套，先能帶畀人包羅萬有嘅感覺。Meta一直集中發展VR，VR係百分百「虛構」嘅虛擬實境，相對上Apple同阿里(09988)就投資AR（Augmented Reality，擴增實境）或者MR（Mixed Reality，混合實境），比較「現實」。例如阿里新貨夸克眼鏡，戴上去之後你仍然會睇到你間房，虛擬畫面會投射到你面前嘅書枱，又或者你後面嗰面牆，你可以利用現實互動去操作抽象嘅界面，呢種模式似乎更容易被市場接受，貼地啲。

 

　　工欲善其事，必先利其器，太空船都未砌好，又點叫人同你暢遊元宇宙？實際上而家發展緊嘅AI技術，最終都係可以應用到元宇宙，例如上面提到嘅AR或者MR眼鏡，「現實」與「虛擬」兼備，係人類可以進入同適應元宇宙嘅通道。又例如馬斯克都有參與嘅腦機接口，目前AI眼鏡都要經人手操作落指令，但如果可以經腦機接口連接AI，手都唔使郁，一個念頭都可以落指令；假如腦機接口再進化到由外到內（喺動物身上已經試過），經由大腦電波已經可以接入元宇宙，到時元宇宙同人類就再無距離，因為已經成為咗大腦意識嘅現實。不過回歸現實就係要有齊呢啲配套先得，朱克伯格終歸都係想得太遠，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

