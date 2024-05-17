匯控 | 傳計劃減持滙控千億持倉，平安資產管理拒評

．彭博引述消息人士指，平保正考慮各個方案，以減持所持的7.98%滙控持股

．以滙控昨（7日）收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。

中國平安(02318)旗下平安資產管理上周二（7日）披露沽滙豐控股(00005)套現3.9億元後，彭博引述消息人士指，平保正考慮各個方案，以減持所持的7.98%滙控持股。以滙控昨（7日）收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。

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對於市傳平保減持滙控持股的傳言，平安資管發言人表示，沒有評論。



據報道，平保的內部團隊正考慮的多個選項中，其中一個是類似上周二在聯交所公布般，在公開市場減持。至於另一個選項，則是平保向中東主權基金，或超級富豪出售手持的滙控持股。



報道引述兩名消息人士稱，雖然平保的董事會成員正身處中東地區，但目前尚未清楚平保是否已就大手出售滙控的持股及其可行性，進行了正式談判。

撰文：經濟通新聞組

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