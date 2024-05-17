  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

匯控 | 傳計劃減持滙控千億持倉，平安資產管理拒評

17/05/2024

．彭博引述消息人士指，平保正考慮各個方案，以減持所持的7.98%滙控持股

．以滙控昨（7日）收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。

 

中國平安旗下平安資產管理上周二（7日）披露沽滙豐控股套現3.9億元後，彭博引述消息人士指，平保正考慮各個方案，以減持所持的7.98%滙控持股。以滙控昨（7日）收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。

　　中國平安(02318)旗下平安資產管理上周二（7日）披露沽滙豐控股(00005)套現3.9億元後，彭博引述消息人士指，平保正考慮各個方案，以減持所持的7.98%滙控持股。以滙控昨（7日）收市價70.1元，按平保持股約15億股計算，意味持貨價值約1053億元。

推薦閱讀：

【外圍經濟】三名聯儲局官員：利率應在更長時間內保持高位

三名聯儲局官員表示，在政策制定者等待更多通脹放緩的證據之際，聯儲局應在更長時間內將利率保持在高位........

 

【大國博弈】歐盟向中國鋼鐵製品等展開反傾銷調查

歐盟委員會發布公報稱，已向來自中國的鋼、鐵板材產品及木地板開展反傾銷調查，了解是否以極低價銷售.......

　　對於市傳平保減持滙控持股的傳言，平安資管發言人表示，沒有評論。

 


　　據報道，平保的內部團隊正考慮的多個選項中，其中一個是類似上周二在聯交所公布般，在公開市場減持。至於另一個選項，則是平保向中東主權基金，或超級富豪出售手持的滙控持股。


　　報道引述兩名消息人士稱，雖然平保的董事會成員正身處中東地區，但目前尚未清楚平保是否已就大手出售滙控的持股及其可行性，進行了正式談判。

 

撰文：經濟通新聞組

 

2024-05-17｜傳內地召開會議化解樓市庫存 內房股仲有得升？ | 拆解京東百度業績｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00832

建業地產

0.149

異動股

00145

信能低碳

0.600

異動股

00858

精優藥業

0.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00832 建業地產
  • 0.149
  • 00145 信能低碳
  • 0.600
  • 00858 精優藥業
  • 0.040
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 53.450
  • 00966 中國太平
  • 9.300
股份推介
  • 01999 敏華控股
  • 7.370
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.300
  • 目標︰$5.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.200
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 222.600
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 36.900
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
  • 00700 騰訊控股
  • 395.000
  • 00005 滙豐控股
  • 68.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.400
  • 00388 香港交易所
  • 295.000
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 395.000
  • 目標︰$350.00
  • 03309 希瑪眼科
  • 3.260
  • 目標︰$2.75
  • 00586 海螺創業
  • 6.600
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
即時重點新聞

17/05/2024 16:34  《盤後部署》恒指距2萬關又近一步，碧服短炒一轉博見8.7元

17/05/2024 16:10  恒指升177點收報19553，龍湖升11%，碧服升10%

17/05/2024 16:16  【提振內房】人行設立3千億保障性住房再貸款，支持國企收購現樓

17/05/2024 13:24  【提振內房】內地首套房貸首付比例降至15%，二套房首付25%

17/05/2024 16:01  《本港樓市》中原CCL按周跌0.14%，連跌3周共0.54%

17/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒７３億元，買中行沽盈富

17/05/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】麥格理升京東至「跑贏大市」，降百度至「中性」

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

17/05/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８０１７，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中央連出多招救樓市，內房爆升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>專訪

陸叔專訪 | 下半年投資部署：XXX是最佳選擇（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

電子商務30年：由亞馬遜到中國電商平台，從互聯網誕生發展到人工智能！電子商務對我們產生多大影響？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「樓熊」續累經濟，中央接連出招
人氣文章

娛樂情報

《家族榮耀之繼承者》許紹雄劉江扮父子！真實年齡只細2年超離奇！陳靜DaDa演老夫少妻鬥雞眼搶Fo
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

電影《從今以後》：從年長女同志的故事，一探法律權益以外，家庭關係的人情冷暖
人氣文章

ChatENT．月巴氏

龍捲風的一拳，古天樂的一句
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

未婚夫向其他女生獻殷勤，自己成為了關係上的備胎！寧願不婚，也不要將來後悔？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
感冒症狀｜夏天濕熱多雨較易病？四肢痠痛、頭痛、咳，可能患「暑濕感冒」！中醫推介焗茶+湯水消暑袪濕
人氣文章
20個熱門下載健康App公開！記錄血壓血糖／健身／減肥／助眠有齊！哪些App有效管理糖尿病？這App提供客製斷食計劃！邊個App有運動路線推薦？
人氣文章
為甚麼會水腫、脹氣？營養師：未必與豆類、蒜頭、蔬菜有關！拆解4個令你肚脹水腫的原因新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/05/2024
金管局：擴大數字人民幣在香港的跨境試點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金