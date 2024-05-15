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中特估 | 內地上月信貸數據遜預期，內銀內險股價調整可趁機吸？邊隻最值博？

15/05/2024

　　日前有報道指，內地考慮減免散戶投資人透過「港股通」投資香港上市公司所需繳納的20%紅利稅，外界預料一旦措施落實，高息股將最受惠，上周五(10日)一眾內銀、內險及中資電訊股等「中特估」股份齊受刺激急升。不過，近幾日未見進一步消息，加上內地上月信貸數據大幅放緩，令內銀及內險股價回落，惟它們近日都獲券商唱好，內銀更被指是免徵港股通股息稅主要受惠者，首選股息率最高的建行(00939)，或可趁調整吸納？

 

 （Shutterstock）

 

內地上月社融規模負增長　分析：人行或提前下調1年期LPR

 

　　人民銀行上周六(11日)公布的4月貸款數據差過預期，首4個月社會融資規模增量累計12.73萬億元(人民幣．下同)，少於市場預期的13.9萬億元，按年減少3.04萬億元。單計4月社融實際負增長2000億元，為現行社融統計範圍在2017年實施以來，單月社融增量首次負增長。此外，今年首4個月新增人民幣貸款10.19萬億元，少於市場預期的10.37萬億元。單計4月為7300億元，較去年同期多增112億元，其中住戶貸款減少約5166億元，企業貸款則增加8600億元。分析指，金融數據大幅放緩反映投資需求疲弱，也與監管部門調控思路轉變，及對部分不合規存款產品「擠水份」有關。


　　彭博經濟研究認為，人行過去向銀行注入流動性，鼓勵貸款支持經濟，但未能吸引企業和住戶貸款，預料政府將加強對消費和地產支持。估計信貸很快恢復增長，人行或提前1個月，於本月下調1年期貸款市場報價利率(LPR)。

 

傳內地擬免徵港股通股息稅　中金：將提振高分紅板塊投資熱情


　　上周有消息傳出，內地正考慮減免個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免內地香港兩地重複徵稅的情況。據悉，相關計劃的草案已上報有關監管機構，是否最終實施以及施行日期仍存變數。

　　中金認為，如果港股通紅利稅減免得以落實，有望進一步提振內地投資者對於港股，尤其是高分紅相關板塊的投資熱情，並有助提升港股流動性。假設內地個人投資者在港股通的投資佔比約為四分一，預計本次潛在調整每年所帶來的直接稅收減免大概在100億港元上下。若將公募基金納入在內，帶來的稅收減免可能擴大到200億港元左右。

 

里昂：內銀股息率吸引將成主要受惠者　偏好建行工行


　　里昂指，如果免收港股通股息20%利得稅落實，相信A股和H股股息收益率差距將縮小，H股銀行股將成為主要受惠者，因為它們的股息率很具吸引力，而股息率最高的國有銀行最受惠。里昂看好A股和H股股息率差距較大的建行(00939)，其H股與A股股息差距為2.7個百分點，亦看好工行(01398)，其H股與A股股息差為2.1個百分點。


　　摩通亦指，由於H股與A股的稅後收益率差距將拉大，若免收港股通股息稅計劃被採納，將有利銀行股，預計建行最受惠，建行A股股息回報5.7厘，H股股息回報8.3厘，即H股與A股股息差達2.6%，高於農行(01288)、中行(03988)及工行H股與A股股息差各為1.8%、1.8%及1.9%。

 

中銀國際：內銀基本面仍穩定　首選建行招行

 

　　另中銀國際近日發表研報指，首季內地商業銀行盈利輕微倒退，業界需向實體經濟持續提供財務支援，因此淨息差收窄的幅度較預期為大，雖然盈利微跌，但資產質素得以維持。該行覆蓋的主要內銀AH股，首季純利按年跌1.28%，相對去年同期為增長3.37%，撥備前經營溢利按年跌2.51%，相對去年同期跌3.35%。首季所覆蓋內銀基本面仍然穩定，3月底止資產規模、負債、貸款、存款，分別增長3.26%、3.23%、4.03%、2.99%。於3月底不良貸款比率1.16%，按年跌4點子，反映資產質素改善。首季平均淨息差1.67%，較2023年跌11點子。

 

　　中銀國際對內銀板塊維持「增持」評級，相信全年行業盈利輕微增長，主要受惠規模擴充、資產質素維持穩固，而未來三季淨息差收窄的程度將會減慢，行業當中首選建行及招行(03968)。

 

中金：4月金融數據遜預期或壓制情緒　惟仍看好優質壽險股   

 

　　另中金稱，4月金融數據整體低於預期，這可能帶來一定情緒壓制，但不改看好本輪壽險投資機會的核心邏輯，即優質壽險公司在具備挑戰的經濟環境下對於利率下行的抵禦能力推動其盈利長期趨勢超過市場預期；定價利率有望進一步下調，邊際上有助於行業長期盈利預期改善；即便股票資產無收益，壽險行業第二至四季的短期盈利具備較大向上修復空間；已經較為充分反映對經濟和行業悲觀預期的壽險估值和持倉。


　　中金指，上述4月以來持續推薦的邏輯並沒有重大變化，情緒消化後繼續看好壽險投資機會，推薦中國平安(02318)、中國人壽(02628)、中國太保(02601)及中國太平(00966)。

 

（Shutterstock）

 

黃瑋傑：四大內銀首選建行上望6元　國壽先看能否突破12.5元

 

中特估 | 內地上月信貸數據遜預期，內銀內險股價調整可趁機吸？邊隻最值博？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於星期二（14日）《開市Good Morning》節目指，在未傳出內地擬免徵港股通股息稅之前，內銀股股價已見強勢，縱使首季業績不算標青，淨利潤均低單位數下跌，淨息差亦收窄，但可能有「春江鴨」已作部署。事實上，內銀及中移動(00941)等高息股，其A股相對H股溢價甚高，投資者若經港股通買H股，既可以「買平啲」，又可以減免紅利稅，確可吸引一定的北水南下吸納此類高息股。其中建行短期目標可先定於6元，若升穿並企穩6元，才再上望6.3、6.4元。四大國有商業銀行本來首選中行及農行，但隨著它們之前已升過一輪，跑贏建行及工行後，現時首選建行，其息率於四大行中最高，仍有7.8厘，周一（13日）建行RSI也升至近90，一改長期落後中行及農行的走勢。

 

　　至於內險股，黃瑋傑指，中國人壽4月16日由8.75元起步，至今已升了近四成，上升動力與大市一樣強，不算落後，而與內銀比較，內險估值及息率不算特別吸引，國壽息率約4厘，比平保逾6厘低，因平保之前受累地產方面的利淡因素，股價跌得多。國壽往後先看能否突破12.5元阻力，今年若見14元已算不錯。

 

林嘉麒：平保受累內房消息估值仍低　38元或以下可吸

 

中特估 | 內地上月信貸數據遜預期，內銀內險股價調整可趁機吸？邊隻最值博？

（林嘉麒）

 

　　另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒於周二《hot talk 1點鐘》節目指，平保股價下跌往往是受累內地房地產消息，雖然集團指對影響不大，但市場對其仍有戒心，股價及估值都未能回復以往水平，現時市帳率只有0.7倍，若買入中長線持有，至少應待其市帳率升至1倍。平保首季業績不算太強，但見到有改善，應期待今年持續改善，若市帳率升至1倍，相比現價可升兩至三成。不過，股價近期有機會調整，因近兩日都未能升穿牛熊線，或會回至10天線附近，約38元或以下可買入。事實上，平保股價應已見底，近期也見突破，可趁調整吸納。

 

　　「中特估」股份周二普遍下跌。內銀股方面，建行跌1.24%收報5.56元，中行跌1.07%報3.69元，農行跌1.6%報3.68元，工行跌1.54%報4.47元。內險股方面，中國平安升2.31%報40.15元，國壽跌1.02%報11.64元，太保跌2.4%報19.52元，財險(02328)升0.19%報10.36元。至於中資電訊股，中移動跌0.07%報73.7元，中聯通(00762)升0.32%報6.24元，中電信(00728)跌0.23%報4.43元。石油股方面，中海油(00857)跌2.3%報19.54元，中石油(00857)跌1.05%報7.54元，中石化(00386)跌1.37%報5.05元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 


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