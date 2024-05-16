加人工 | 消息：高中低層公務員加薪淨指標介乎4.01%至5.47%

．薪酬趨勢調查委員會即將公布2024年薪酬趨勢調查報告，作為公務員薪酬調整的參考

．高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%

薪酬趨勢調查委員會即將公布2024年薪酬趨勢調查報告，作為公務員薪酬調整的參考。消息透露，薪酬趨勢調查委員會初步調查結果顯示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。

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薪趨會早上已召開會議，向委員提交報告，預料下周將再開會審核和確認調查結果，其後向政府提交報告，交由行政長官會同行政會議決定調整幅度。



薪酬趨勢調查委員會主席李律仁今日稍後時間會在記者會上簡介薪酬趨勢初步結果，公務員事務局常任秘書長梁卓文和政府經濟顧問梁永勝亦會出席。

撰文：經濟通採訪組

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