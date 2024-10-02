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恒指 | 港股也瘋狂登陸兩萬二，恒指收升1310點兩年半來最大單日升幅

02/10/2024

恒指 | 港股也瘋狂登陸兩萬二，恒指收升1310點兩年半來最大單日升幅

 

　　市場再度對地緣政治局勢憂慮急升，美股受壓，惟港股在北水關閘下表現仍然強勁。在好友猛攻下，恒生指數盤中勢如破竹，很快便升超800點，而在收復兩萬二後股市氣氛進一步提升，升幅過千點。午後港股一度觸頂回順，升幅收窄至900點，惟尾盤發力再上，恒生指數全日收報22443，大升1310點，是2022年3月17日以來最大單日升幅，以比例計港股今日升6.2%。總結全日恒指逐步進攻升至22640點見喘，料現階段阻力位為去年1月高位22700點。


　　即使北水今日起放假，主板成交仍有超過4340億元，為歷史第三高成交水平，僅次於周一（30日）及上周五（9月27日）。


　　恒生中國企業指數收報8041，升531點或7.1%。恒生科技指數收報5157，升405點或8.5%。


　　內房繼續放量飆，龍湖(00960)升24.73%領漲，報18.76元，中海外(00688)升15.08%，報18.32元，潤地(01109)升10.47%，報31.65元，在內地有項目的恒隆地產(00101)同升13.57%，報8.62元。


　　藥明系炒不停，藥明康德(02359)升17.49%，藥明生物(02269)升15.14%，報20.15元。


　　重磅科技股美團(03690)帶隊港股衝高，全日升14.65%，報197.2元；其他科技股同飆，阿里健康(00241)升14.95%，報6.15元，阿里(09988)升4.64%，報115.1元，騰訊(00700)升5.71%，報470元。


　　港股氣氛極樂觀，港交所(00388)升14.29%，報372.8元，連升6日累計升幅54.69%。


　　內地餐飲股連飆多日，今日午後見回吐，海底撈(06862)軟0.73%，報18.92元。


　　恒指兩大跌幅股份依次為長江基建集團(01038)及滙控(00005)；長江基建集團收報52.35元，跌1.6%；滙控收報69.85元，跌0.9%。


　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

撰文：經濟通市場組

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