滙控 | 季績勝預期兼續回購，獲大行唱好股價創17年高，可以點部署？

滙控(00005)今日(29日)中午公布業績，第三季列帳基準稅前利潤按年升9.9%至84.76億美元，遠勝市場預期，派息10美仙，並擬再回購最多30億美元股份。滙控今早股價已偷步升逾1%，公布業績後大行旋即唱好，升幅進一步擴大，最終升3.7%，以全日高位71.6元收市，計及除淨因素後創2007年11月以來新高。值得一提，滙控上周宣布簡化組織架構，管理層預告2月發表全年業績時會公布更多細節，相關憧憬料繼續利好股價，若想吸納應如何部署？

（Shutterstock）

上季稅前盈利升9.9%息10美仙 擬再回購最多30億美元股份

滙控公布截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為84.76億美元，按年升9.9%，遠勝預期的76億美元，董事會已通過派發第三次股息每股0.1美元；期內收入170億美元，按年增5%；淨利息收益率為1.46%，按年跌24個基點。而今年首9個月列帳基準除稅前利潤為300.32億美元，按年升2.25%；收入543億美元，按年增2%；淨利息收益率為1.57%，按年跌13個基點，原因是加息導致負債利息支出增加，以及工商客戶存貸餘額增加投放於交易帳項。

第三季香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升25.2%至51.12億美元，HSBC UK Bank plc列帳基準除稅前利潤升2.4%至18.21億美元，英國滙豐銀行列帳基準除稅前利潤升10.4%至10.01億美元，中東滙豐銀行列帳基準除稅前利潤跌5.4%至3.31億美元。按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定滙率除稅前利潤按年升46.6%至18.49億美元，財富管理及個人銀行固定滙率除稅前利潤升16.1%至32.26億美元，工商金融固定滙率除稅前利潤升7.3%至30.01億美元，企業中心固定滙率除稅前利潤跌49.2%至4億美元。

滙控於本月25日已完成發表中期業績時宣布的30億美元股份回購。滙控行政總裁艾橋智稱，現擬展開最多達30億美元股份回購，預計於4個月內，即2024年全年業績公布前完成。

首9個月預期信貸損失按年減4億美元 第三季減1億美元

另外，滙控首9個月預期信貸損失為21億美元，按年減少4億美元。上述減幅已計及就中國內地商業房地產行業風險承擔及HSBC UK作出的提撥減少，但部分被財富管理及個人銀行業務的預期信貸損失提撥增加(特別是就墨西哥法律實體的無抵押貸款)所抵銷。期內營業支出為244億美元，按年增4%，主要是科技開支及投資增加和通脹效應所致，而與表現掛鈎的應計酬勞亦較2023年首9個月上升。有關增長被與出售加拿⼤及法國業務相關的減幅部分抵銷。

單計第三季，滙控預期信貸損失為10億美元，按年減少1億美元。期內營業支出為81億美元，按年增2%。普通股權一級資本比率為15.2%，較今年第二季增加0.2個百分點。

料全年銀行淨利息收益約430億美元 派息率目標五成

滙控行政總裁艾橋智

艾橋智指，對今年中期業績中列出的指引維持不變，其中今年銀行業務淨利息收益約430億美元指引維持不變，而今年成本按年增幅仍約5%目標。他稱，明白自7月發表上半年業績以來，利率前景出現變化且表現波動，集團目標仍然是於2024、25年實現約15%的平均有形股本回報率(RoTE)，當中不包括須予注意項目的影響。另今年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比將介乎30至40個基點的中期規劃範圍(包括轉撥至持作出售用途的客戶貸款結欠)。此外，擬將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，而2024年的股息派付比率目標基準則為50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

集團預計將於2024年第四季完成出售阿根廷業務。交易完成後，累計貨幣換算儲備及其他儲備將撥回收益表，有關影響已在資本中確認。於今年9月底，貨幣換算儲備及其他儲備虧損為51億美元。今年暫已完成出售法國零售銀行業務、加拿大銀行業務以及俄羅斯業務。另亦完成收購新加坡的SilkRoad Property Partners Group以及花旗在中國內地的零售財富管理業務組合。此外，集團宣布出售德國的私人銀行業務以及南非的業務，並且開始策略性審視馬耳他業務。

艾橋智：簡化組織架構非為分拆作準備 2月公布更多細節



滙控上周宣布簡化組織架構為四大業務，分別是「香港」、「英國」、「企業及機構理財」，以及「國際財富管理及卓越理財」，以加快推行其優先策略。艾橋智表示，簡化組織架構將有助建立一個更精簡、更動態、更敏銳以及決策更果斷的機構，將立即開展相關計劃，並於2月發表全年業績時公布更多細節，又指集團不會改變現時的策略，強調並非準備或計劃分拆集團，集團的優勢為把客戶與世界各地的機會聯繫起來。被問及在公布簡化組織架構前有沒有與其大股東中國平安(02318)進行交談，他回應指，集團在正常業務過程中有與所有主要股東接觸，但不會對任何特定對話發表評論。

他又指，由於上述計劃將會使部分崗位出現職能重疊的情況，未來將會減少相關的高級職位，但強調不是專門針對人數，而是希望能盡快實施重組以及其新組織架構，又指非常致力於成本控制，集團將繼續保持成本紀律，仍然致力於實現今年的成本目標，現時正在按計劃進行，非常有信心能達成相關目標。

高盛：第三季業績及回購勝預期 予目標價82元

高盛發表研報指，滙控第三季業績勝預期，料股價對此有正面反應。公司第三季稅前淨利潤錄得87億美元，較該行預期高出16%；收入超出預期主要是受到非銀行業務淨利息收入推動。公司亦公布了新一輪的30億美元回購計劃，同樣高過該行預期。管理層維持今明兩年的指引，即有形股本回報率(ROTE)為14%至16%，以及2024財年的銀行淨利息收入約為430億美元，並預計2024財年的信貸成本在30個至40個基點之間，與市場預期一致，維持「買入」評級，目標價為82元。

摩根士丹利指，滙控第三季經調整稅前盈利勝該行及市場預期分別11%及15%，主要由手續費和市場業務推動，其普通股一級資本比率(CET1)高出該行及市場預期30個基點至15.2%，並宣布再回購最多30億美元的股份。另銀行維持淨息收入指引在430億美元，相信足以支持2024財年的市場預測，維持對其2025及2026年每股盈利預測大致不變。滙控第三季業績穩固，相信即使在較高的撥備下，強勁的收入表現及更好的財務數據可推動股價向上，上調其今年每股盈測3.5%，維持「增持」評級，目標價76.8元。

花旗稱，滙控第三季業績表現優於預期，其除稅前利潤及收入均優於市場預期，普通股權一級資本比率為15.2%，較市場預期為高，予滙控倫敦目標價8.2英鎊，重申「買入」評級，並指滙控是該行的首選之一。料市場對公司的淨息利收入和成本預測將大致保持不變，但預計市場將上調每股盈利預測約2至4%。

曾永堅：業務重組帶來憧憬兼股息率吸引 近70元可吸

（曾永堅）

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《hot talk 1點鐘》節目指，雖然滙控今次派息及回購都無驚喜，只與中期業績步伐一致，但無論列帳基準稅前利潤的按年增幅及收益增幅都較市場普遍預期優勝，尤其第三季表現頗為出色，主要由財富管理及「炒房」這兩方面帶動，其中「炒房」表現特別亮麗。料滙控今次季績至少短期成股價催化劑，加上市場對其業務重組有期待，儘管暫未發布很多細節，市場仍在等待。集團經過重組後一定會有人力成本的整合，若人力成本有所減少，大家會期待其往後業績，至少在成本以至稅前利潤方面，都會有即時正面影響。

因此，曾永堅認為，滙控股價短線有向上動力，但需升穿並企穩71元這個較大技術阻力，才可形成新一輪反覆上升形態。另外，若扣除特別股息因素，滙控預期股息率有6、7厘，算是一個吸引水平。滙控近期兩次未能成功突破71元，今次先看能否藉季績突破，而若從估值或中長期投資角度，即至少持有6至12個月來看，可於近70元或以下吸納，會是一個不錯的收息投資產品。相信重組帶來成本效益的提升，會帶來一兩年正面盈利影響。而滙控經重組後，未來對中美關係風險也可作更靈活處理，對其估值有長線正面效益。

滙控今日升3.69%收報71.6元，成交37.93億元。其他本地銀行股升跌不一，渣打(02888)升2.14%報88.15元，中銀香港(02388)跌0.39%報25.55元，恒生(00011)升1.09%報97.45元，東亞(00023)跌0.5%報9.86元，大新銀行(02356)跌1.73%報7.37元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，椽盛資本投資總監曾永堅，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及港股大市，立即重溫







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