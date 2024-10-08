恒指 | A股爆升港股急拋貨，恒指開市五分鐘跌逾千點

10:50am

港股跌幅曾超越2000點

A股復市錄得歷史性爆升，滬綜指高開10%，意味著大部分在滬主板上市公司均漲停，深成指更高開12%。不過港股市場卻在北水恢復交易當日出現拋貨潮，恒指跌幅擴至逾千點，最多跌過1006點，報22093。現時，恒生指數報22110，跌989點或4.3%，主板成交近494億元。國企指數報7941，跌389點或4.7%。恒生科技指數報5025，跌361點或6.7%。



美團(03690)報200元，跌13.2元或6.2%，成交22.15億元；阿里(09988)報108.8元，跌5.8元或5.1%，成交31.31億元；友邦(01299)報68.8元，跌3.35元或4.6%，成交19.21億元。

長假復市，滬綜指大幅高開10%，深成指高開13%

中國政府連環出招拯救股市樓市促經濟，滬深股市在國慶假期前夕已高歌猛進，今日復市，在充滿樂觀向上的市場氣氛下，滬深股市一如預期氣勢如虹，上證綜合指數(滬綜指)大幅高開10.13%，報3674.4點，深成指高開12.67%，創業板指大升18%。



個股全線大漲，近5000隻個股漲9%以上。半導體、證券、保險板塊領漲。

撰文：經濟通市場組、中國組

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