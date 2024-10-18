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新股上市 | 證監會優化新上市申請審批流程時間表，市值達百億A股有望獲快速審批來港上市

18/10/2024

　　證監會與港交所(00388)旗下聯交所今天聯合公布，將優化新上市申請審批流程時間表，以進一步提升香港作為區內領先的國際新股集資市場的吸引力，指優化審批流程時間表將令證監會及聯交所審批新上市申請的流程時間更加清晰明確。


　　證監會及聯交所相信，優化審批流程時間表將令兩家監管機構發出意見的時間及次數更加清晰明確，提升整體新上市申請審批程序的透明度，便利準發行人在香港上市。申請人及其保薦人若對監管機構提出的意見有任何疑問，應與監管機構溝通。優化審批流程時間表將適用於在是次聯合聲明刊發的日期後提交的新上市申請。

 

證監會優化新上市申請審批流程時間表，市值達百億A股有望獲快速審批來港上市

（資料圖片）

 

40個營業日內確認是否存在重大監管關注事項

 

　　聲明指，證監會及聯交所在處理新上市申請審批工作時緊密合作，並根據優化審批流程時間表繼續協調監管行動。若申請人及其保薦人提交的新上市申請及相關材料符合《證券及期貨條例》、《證券及期貨（在證券市場上市）規則》及/或《上市規則》下的所有適用規定及指引，證監會及聯交所會緊密溝通以避免重複提問，在分別發出最多兩輪監管意見後，各自評估並指出有關申請是否存在任何重大監管關注事項。在此情況下，證監會及聯交所將分別在不多於40個營業日內確認相關申請是否存在重大監管關注事項。在確認沒有重大監管關注事項後，聯交所會與申請人及其保薦人共同落實上市文件披露，然後相關申請便可進行上市委員會聆訊。


　　申請人及其保薦人預期可於總共約60個營業日內就監管機構提出的意見給予完滿答覆。待取得上市委員會及其他相關部門或監管機構批准後，申請程序預計可於六個月的申請有效期內完成。　

 

市值至少達百億A股可獲快速審批

 

　　聲明提及，已於A股上市的公司在香港提交新上市申請時，若符合以下條件：預計市值至少達100億元；及在具有法律意見支持的基礎上，確認該公司在遞交新上市申請前的兩個完整財政年度已在所有重大方面遵守與A股上市相關的法律及法規，則其新上市申請可按照以下快速審批時間表進行審批。


　　在合資格A股公司快速審批時間表下，若合資格A股上市公司提交完全符合規定的申請，證監會及聯交所分別只會發出一輪監管意見。在此情況下，兩家監管機構各自的監管評估將在不多於30個營業日內完成（而非上述適用於「完全符合規定的申請」的不多於40個營業日）。


　　若證監會及/或聯交所經監管評估後指出有關合資格A股上市公司的新上市申請存在重大監管關注事項，合資格A股公司快速審批時間表則不再適用；而該申請將根據以下「需時較長的申請」列出的流程處理。

 

證監會優化新上市申請審批流程時間表，市值達百億A股有望獲快速審批來港上市

（證監會網頁截圖）

 

需時較長的申請

 

　　聲明表示，若證監會及/或聯交所認為上市申請存在重大監管關注事項，例如申請人不符合《證券及期貨條例》、《證券及期貨（在證券市場上市）規則》及/或《上市規則》；及/或上市文件質素欠佳；又或申請人有任何新的重大發展，或對監管機構的意見未能作出完滿答覆，證監會及聯交所將積極與申請人及其保薦人溝通，以協助其理解相關監管關注事項。


　　其中：如有必要，在發出首封意見函後，證監會及/或聯交所將與申請人，其保薦人及其他顧問的主要代表進行溝通，以協助其理解重大監管關注事項並概述監管機構對其後答覆的要求；若其後申請人對監管意見的任何答覆存在實質性缺漏，證監會及/或聯交所將告知申請人及其保薦人有關不足，同時暫停審批程序，直至收到完滿答覆為止；若申請人及其保薦人於證監會及/或聯交所發出兩輪監管意見後（或按合資格A股公司審批時間表的一輪監管意見後），仍未能完滿解決證監會及/或聯交所提出的重大監管關注事項，證監會及/或聯交所將按適當情況根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》直接提出索取資料的要求及/或發出重大問題函。其後，申請的進展將取決於申請人及其保薦人是否完滿提供所要求的資料及/或解決重大問題函所述的重大監管關注事項。聲明提及，在此情況下，申請程序所需時間可能會延長。

 

撰文：經濟通採訪組

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