恒指 | 花旗:恒指明年底上望28000點，增加兩隻首選股

花旗:內地針對經濟放緩政策「組合拳」使內地貨幣政策寬鬆更具靈活性

花旗發表研究報告指，上調恒指明年中目標至26000點，明年底上望28000點。該行重申對內地市場正面看法，由於內地針對經濟放緩的政策「組合拳」，並估算其後涉及3萬億元人民幣消費支持組合，加上美國減息周期，或使內地貨幣政策寬鬆更具靈活性。



花旗指出，MSCI中國預測市盈率13.6倍，仍然吸引。該行上調恒指明年中目標24%至26000點；2025年年底目標為28000點，由於較高的貨幣供應及需求增長動力。該行並將滬深300指數及MSCI中國指數明年中目標分別上調至4600點及84點；明年底目標為4900點及90點。該行亦預計，2025年企業盈利預測似乎會有所上調，因前景較好。



以板塊劃分，花旗維持「增持」互聯網股；上調消費類股至「增持」，地產股評級上調至「中性」。同時，下調電訊、公用股評級至「減持」。該行加入攜程(09961)、華潤置地(01109)至H股首選股名單，同時保留騰訊(00700)、ASMPT(00522)、比亞迪(01211)(深:002594)、人保(01339)(滬:601319)和海爾智家(06690)。

撰文:經濟通採訪組

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