  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

小傳日記 | 內房股操盤攻略 大戶資金流向一定要睇實！

03/10/2024

 

　　魚缸連續大升六日之後終於回吐，但今日回吐得嚟走勢又峰迴路轉，大市上畫一度急跌1000點後，晏晝又拗腰急彈，差少少就倒升之際，忽然又調返轉頭跌300點。

 

 


　　呢次升市輪到內房做火車頭，股民睇住內房股日日大升幾成甚至以倍計，不免都會好心動想跟炒。但內房股過往風險都極大，今日升完聽日就無，好難得先可以好似之前嗰幾日咁連續大升好幾日。好似今朝成棚內房股都係高開兼有得升，部分高危一族仲升緊超過一成，但點知幾分鐘內就畫風急變，由升一成至兩成轉為跌一成至兩成，散水速度快過坐火箭！

 

　　炒內房股堪比賭博，但如果有齊「架撐」，可以喺分秒之內反手買賣，又邊會怕揸住隻內房股大升變大跌？要做短炒即日鮮，當然唔可以錯過一分一秒，好似今朝世茂(00813)咁，三分鐘內已經由3.54銀跌落1.5銀，高低波幅超過五成以上，真係要睇實分鐘圖嚟炒！因為技術限制，好多報價系統都未必可以實時報價，滯後兩三分鐘都係閒事，如果股民手上無level 1報價就必然贏變輸！

 

股市大上大落心慌慌？ 黑App紅App孖寶幫到手！

 

　　如果想更快mark實盤路走向，睇level 1實時分鐘圖報價都未必夠，可以睇到即時嘅成交分布圖就更加重要，尤其係即時每宗交易嘅股數，就可以睇清有無大錢而家密密手咁走緊貨，當睇到有大戶做緊嘢就可以即刻睇實。《etnet強化版MQ》（黑App）入面可以睇到實時最新一宗交易嘅詳細股數、成交價同成交金額，就算有大戶分批出貨都無所遁形，一定唔怕走甩咗！

 

　　講多句，「工欲善其事，必先利其器」，無level 1嘅報價系統又點可以喺風高浪急嘅港股入面運籌帷幄？更加莫講話要喺分秒之間買賣內房股！如果你部手提電話入面有返個黑App，咁就可以隨時隨地掌握搶先過人嘅即市資訊！

 

　　而如果你唔係炒股高手，但又想喺今次大轉角市參與一下，有《etnet財經．生活》（紅App）在手，隨時隨地mark住市況，都可以安心啲。況且股市大上大落都要有啲吃喝玩樂資訊調劑調劑，紅App就一定滿足到你，請請！

 

成交海量，眾多用家反映經濟通報價最快最準：

立即下載etnet強化版MQ App► https://bit.ly/3ljjA98  

小傳日記 | 內房股操盤攻略 大戶資金流向一定要睇實！

 

 

立即下載etnet財經．生活 App ► https://bit.ly/2UNb3QN

 

 

*編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

 

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

6.410

異動股

01385

上海復旦

18.640

異動股

01831

十方控股

0.075

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 6.410
  • 01385 上海復旦
  • 18.460
  • 01831 十方控股
  • 0.065
  • 00616 高山企業
  • 0.146
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.960
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.550
  • 目標︰$23.16
  • 02628 中國人壽
  • 17.380
  • 目標︰$16.60
  • 01836 九興控股
  • 14.320
  • 目標︰$17.50
  • 06862 海底撈
  • 18.660
  • 目標︰$17.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 371.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.300
  • 00700 騰訊控股
  • 474.200
  • 00300 美的集團
  • 89.350
  • 00941 中國移動
  • 74.600
報章貼士
  • 00390 中國中鐵
  • 4.420
  • 目標︰$4.70
  • 01816 中廣核電力
  • 3.130
  • 目標︰$3.50
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.270
  • 目標︰$5.70
熱炒概念股
即時重點新聞

04/10/2024 09:23  恒指低開98點報22015守兩萬二，美團遭創始人掟貨低開2%

04/10/2024 09:05  《盤前攻略》美股三指偏軟，恒指料輕微低開好友進取態度不改

04/10/2024 08:36  美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元

04/10/2024 07:57  《國金頭條》投資者觀望中東局勢，等待非農數據，美股微跌

04/10/2024 08:15  內地國慶假期，滬深股市休市，8日復市

02/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１２１億元，買阿里沽美團

04/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】麥格理大升車股目標，中信里昂升藥明生物目標八成

04/10/2024 09:50  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７５，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 內房股操盤攻略 大戶資金流向一定要睇實！ 新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新推3個月定存息4厘，信銀6個月加至3.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

旅遊 | Booking.com跨世代旅行調查出爐！港人最愛日本排第幾？旅行去幾多日最理想？與長者同行一件事最緊要！十大熱門目的地呢個國家佔3個
人氣文章

玩樂 What’s On

旅遊 | Booking.com跨世代旅行調查出爐！港人最愛日本排第幾？旅行去幾多日最理想？與長者同行一件事最緊要！十大熱門目的地呢個國家佔3個
人氣文章

生財有道

高息定存 | 大新推3個月定存息4厘，信銀6個月加至3.5厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀酒店經典法國餐廳！星級女廚上任新菜單：奢華布根血鴨胸、清香鮮甜帝王蟹撻、香煎海螯蝦配頂級魚子醬，延續傳統高貴！
人氣文章

Art & Living

丁至個展「暗暗」：從喧鬧中抽離，於暗處裏凝望
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

放棄婚姻模式是止損的方法？世人眼中離經叛道的「開放式關係」，竟是無望者的逃生口
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 ｜ 15年前患肝癌，醫學教授公開抗癌飲食+生活習慣 12年無復發！建議每日喝2杯飲品
人氣文章
83歲蔡瀾去年股頸骨碎裂需坐輪椅，喪妻後繼續樂觀生活，月花50萬聘8人團隊照顧
人氣文章
提防飛蟻 │ 下雨天飛蟻入屋，最驚變成白蟻後患無窮！專家：留意家居3大黑點，教DIY兩招自救！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2024 10:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2024 10:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2024 10:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/10/2024
美團(3690)聯合創始人穆榮均減持美團港股套現約3.4億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30週年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

渣打：恒指最樂觀上望24500點，看好科技通訊服務股

03/10/2024 13:48

傾力救市

以色列企圖塑造中東新秩序，反危及國際秩序

02/10/2024 18:26

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，減息周期重啟，及早鎖定長息，富邦...

29/09/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處