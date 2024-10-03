小傳日記 | 內房股操盤攻略 大戶資金流向一定要睇實！

魚缸連續大升六日之後終於回吐，但今日回吐得嚟走勢又峰迴路轉，大市上畫一度急跌1000點後，晏晝又拗腰急彈，差少少就倒升之際，忽然又調返轉頭跌300點。



呢次升市輪到內房做火車頭，股民睇住內房股日日大升幾成甚至以倍計，不免都會好心動想跟炒。但內房股過往風險都極大，今日升完聽日就無，好難得先可以好似之前嗰幾日咁連續大升好幾日。好似今朝成棚內房股都係高開兼有得升，部分高危一族仲升緊超過一成，但點知幾分鐘內就畫風急變，由升一成至兩成轉為跌一成至兩成，散水速度快過坐火箭！

炒內房股堪比賭博，但如果有齊「架撐」，可以喺分秒之內反手買賣，又邊會怕揸住隻內房股大升變大跌？要做短炒即日鮮，當然唔可以錯過一分一秒，好似今朝世茂(00813)咁，三分鐘內已經由3.54銀跌落1.5銀，高低波幅超過五成以上，真係要睇實分鐘圖嚟炒！因為技術限制，好多報價系統都未必可以實時報價，滯後兩三分鐘都係閒事，如果股民手上無level 1報價就必然贏變輸！

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如果想更快mark實盤路走向，睇level 1實時分鐘圖報價都未必夠，可以睇到即時嘅成交分布圖就更加重要，尤其係即時每宗交易嘅股數，就可以睇清有無大錢而家密密手咁走緊貨，當睇到有大戶做緊嘢就可以即刻睇實。《etnet強化版MQ》（黑App）入面可以睇到實時最新一宗交易嘅詳細股數、成交價同成交金額，就算有大戶分批出貨都無所遁形，一定唔怕走甩咗！

講多句，「工欲善其事，必先利其器」，無level 1嘅報價系統又點可以喺風高浪急嘅港股入面運籌帷幄？更加莫講話要喺分秒之間買賣內房股！如果你部手提電話入面有返個黑App，咁就可以隨時隨地掌握搶先過人嘅即市資訊！

而如果你唔係炒股高手，但又想喺今次大轉角市參與一下，有《etnet財經．生活》（紅App）在手，隨時隨地mark住市況，都可以安心啲。況且股市大上大落都要有啲吃喝玩樂資訊調劑調劑，紅App就一定滿足到你，請請！

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*編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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