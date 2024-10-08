恒指 | 恒指瀉2172點創最大點數跌幅，報20926，成交6204億

A股復市錄得歷史性爆升，滬綜指高開10%，深成指更高開超12%。然而港股經歷多日連漲，今日則錄得史詩級回吐行情，在港股通恢復流通首日觸發沽售潮，恒指開市5分鐘即跌超1000點，套利疊加恐慌情緒加劇，再加上發改委會議並無超預期利好釋出，恒指愈踩愈深，早段一度急瀉2336點，低見20762，連穿多個整數關。後來港股大幅回穩，跌幅收窄，但在A股結束交易後，港股沽壓再度增加，跌幅重新擴大至2000點。



總結全日藍籌股全跌收市，恒指報20926，跌2172點，打破2008年1月22日創下的單日最大點數跌幅（跌2061點），但以百分比跌幅來計，港股全日跌9.4%，則遠低於1987年股災時，當時恒指單日跌幅曾高達33.3%。



恒生中國企業指數收報7483，跌847點或10.2%，成分股全跌。恒生科技指數收報4695，跌690點或12.8%，成分股全跌。



北水恢復交易，港股交投再爆燈，全日主板成交高達6204.37億元，打破一周前創下的記錄5058億元，也是港股史上首次單日主板成交突破6000億元。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報438.6元，跌39.8元或8.3%，成交319.11億元；阿里收報104.5元，跌10.1元或8.8%，成交272.28億元；美團收報180.2元，跌33元或15.5%，成交247.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。



恒指兩大跌幅股份依次為龍湖(00960)及國壽(02628)；龍湖收報12.94元，跌3.78元或22.6%，成交20.01億元，盤中低見12.14元，最高見16.72元；國壽收報16.26元，跌4.29元或20.9%，成交79.23億元。

撰文：經濟通市場組

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