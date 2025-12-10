  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

香港樓市 | 戴德梁行：樓市已見底並逐步走出整固期，明年樓價料升5%

10/12/2025

　　戴德梁行發表香港房地產市場2025年回顧及2026年展望。報告指出，拆息下調續吸引投資者入市，有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用，預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。甲級寫字樓方面，料明年整體租金將介乎正負1%水平。零售市道方面，零售銷售表現持續靠穩，核心區一線街舖平均空置率亦進一步回落，預期明年整體租金有望錄得溫和升幅。

 

香港樓市 | 戴德梁行：樓市已見底並逐步走出整固期，明年樓價料升5%

 

　　戴德梁行指出，隨著本港銀行跟隨美國聯儲局調低利率，樓市入場門檻及利息成本降低，加上股票市場向好連帶財富效應，住宅需求進一步釋放，買賣氣氛持續向好。自今年3月起，住宅買賣合約數字連續9個月錄得超過5000宗，預計第四季住宅成交宗數約16400宗，按年升9%，即全年總成交量約62000宗，較去年升17%。

 

樓市已見底並逐步走出整固期，料明年樓價升約5%

 

　　戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，受惠於成交量持續回升，香港樓價自今年3月起逐步回穩，並在4月起開始錄得輕微升幅。根據差估署數據，整體住宅樓價指數3月至10月期間錄得3.3%升幅，以致年初至今樓價止跌回升1.8%，顯示樓市已見底並逐步走出整固期。

 

　　另一方面，住宅租金指數在外來專才和非本地學生的住屋需求帶動下延續升勢，年初至今錄得4%升幅，在拆息下調下繼續吸引投資者入市，亦有租樓人士轉而考慮置業，對成交量和售價均起支持作用，她預計明年住宅成交量有望與今年水平相約，樓價升幅約5%之內。

 

明年寫字樓租金料正負1%波動，中環及尖沙咀逆市上升

 

　　第四季甲級寫字樓整體淨吸納量升至47.6萬平方呎，創2019年第二季以後新高，並帶動年初至今累計淨吸納量達近110萬平方呎。淨吸納量上升主要受市場氣氛轉好、以及租金和售價已調整至吸引水平而促使企業用戶趁低吸納空置樓面所帶動。新供應方面，第四季錄得數碼港五期竣工，為市場注人約23萬平方呎樓面。然而，在淨吸納量上升的情況下，整體待租率降至18.8%。

 

　　戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，截至11月中，香港甲級寫字樓本年暫錄得約110萬呎正吸納量，當中金融業受惠於IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業及上下游行業租賃需求，單計第四季金融業租賃已經佔新租賃成交面積逾三分之一，而中區作為金融機構的首選地段，租金更率先回升。然而，2026年市場仍有約140萬平方呎新甲廈供應，高企的待租率仍然會對租金構成一定的壓力，預計2026年全年整體寫字樓租金將於正負1%之間窄幅徘徊。然而，市場上仍不少租戶趁機進行升級搬遷，預期中區及尖沙咀可望逆市上升。

 

料街舖租金明年上半年升2至3%

 

　　蕭亮輝表示，縱使部分核心區街舖租金在2025年錄得按年跌幅，但整體來說市場新租賃活動相對暢旺，相信人流最旺地段的租金已喘定，市場上不乏新租戶願意以上一份租約相若的租金承租，有助支持街舖租金後市的表現，預期2026上半年整體租金有望溫和上升2%至　3%。但餐飲舖租需要待空置面積消化後才能重拾升軌。

 

　　他又指，12月下旬起，「粵車南下」計劃獲批廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港市區，相信會吸引一批內地高消費旅客群多來港在大型商場和零售熱點消費，有助進一步提振本港零售市道氣氛，期盼政府能進一步放寬每日粵車南下名額。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01302

先健科技

1.590

異動股

01855

中慶股份

1.340

異動股

01025

嘉藝控股

0.280

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,781.77
    +221.48 (+0.466%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,845.18
    +4.67 (+0.068%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,519.66
    -56.83 (-0.241%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.861
變動率︰+4.259%
較港股︰+2.83%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.038
變動率︰+2.015%
較港股︰+1.75%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升60.928
變動率︰+0.935%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.606
變動率︰+0.872%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升46.970
變動率︰+2.087%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升158.470
變動率︰+1.609%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升125.010
變動率︰+0.863%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌114.100
變動率︰-2.595%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升133.400
變動率︰+2.892%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升65.150
變動率︰+2.874%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌22.190
變動率︰-3.981%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌85.025
變動率︰-4.542%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2025 11:57 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01302 先健科技
  • 1.590
  • 01855 中慶股份
  • 1.340
  • 01025 嘉藝控股
  • 0.280
  • 03690 美團－Ｗ
  • 100.000
  • 02800 盈富基金
  • 25.700
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 111.700
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.150
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 68.100
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.700
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.160
  • 02899 紫金礦業
  • 32.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.780
  • 00027 銀河娛樂
  • 39.440
  • 00268 金蝶國際
  • 13.970
報章貼士
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.980
  • 目標︰$9.70
  • 08391 基石科技控股
  • 0.740
  • 目標︰$0.85
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 64.500
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/12/2025 17:05  《盤後部署》恒指跌至25200前有支持關注議息結果，摩通短線看好金沙

10/12/2025 14:40  《本港樓市》仲量聯行：香港樓市終見轉勢曙光，明年樓價料升最多5%

10/12/2025 14:37  【新股上市】畢馬威料明年本港IPO集資額達3500億元，續穩守全球三甲

10/12/2025 18:04  滙控據報擬支付約3億美元，以和解法國「Cum-Cum」稅務案件

10/12/2025 18:35  《新股上市》京東工業(07618)暗盤潛水近3%，每手蝕74元

10/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒１８億元，買小米沽盈富基金

10/12/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中石油目標逾一成，建銀升優必選目標近三成

10/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | CPI創21個月高，PPI降幅擴，IMF亞行上調中國增長預測新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

退休旅行者的大樂趣
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜英偉達H200晶片被批出口 晶片股何去何從？分析內銀急插原因 同政治局會議內容有關？
人氣文章

玩樂假期

FutureScope啟德登場︱香港首個半球體藝術空間＋3大沉浸式藝術體驗免費睇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？ 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
感統滿足延伸家舍日常新文章
人氣文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2025 00:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/12/2025
淡友轉軚 | 仲量聯行曾煥平：明年住宅樓價料升5%，宏福苑悲劇或令建築費急升（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區