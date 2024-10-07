券商股 | 大行唱好A股港股，券商股炒作開戶潮再爆升，港交所更值博

A股明日(8日)復市，市場憧憬將落實一系列增量措施，A股國慶假後復市勢必大漲。事實上，而部分券商崗位也已提早復工，以應對節後A股開戶和交易高峰，中資券商股今日(7日)乘勢再炒上，其中中金(03908)、招商證券(06099)及中信建投(06066)都飆逾兩成。另外，有大行唱好中國內地及香港股市，港股今日突破23000點關口，在缺乏北水下全日成交仍有近3000億，港交所(00388)再升逾4%，一度高見397.8元。券商股及港交所均具苗頭，何者更值博？

（中金公司網頁截圖）

為應對A股開戶交易潮 券商、中國結算提早開工

據媒體報道，國慶假期之際，投資者開戶熱情高漲，有券商日均開戶申請量較往日提高4倍，客戶諮詢量倍增。值得一提，內地繼早前貨幣政策大打「組合拳」，今次輪到財政部門出招，國新辦將於明早(8日)10時舉行新聞發布會，國家發改委主任鄭柵潔及4名副主任將一同出席，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。

而為應對國慶長假後A股開戶和交易高峰，部分券商崗位已於昨日(6日)起復工，集中在財富、經紀業務，工作內容包括券商召開開市前動員大會，分管領導及分支機構負責人需要到位安排部署工作，核心安排在於開戶、交易等事項。與此同時，為滿足假期激增的開戶申請，中國結算也提早開工，於昨日起提前開放統一帳戶平台和身份信息核查系統等渠道權限，支持網上開戶審核。而該兩項服務原定的開放時間是10月7日。不過，新申請證券帳戶仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常進行交易。

業內人士測算，近日A股累計開戶數量需求在千萬左右。此前5天的國慶假期內，有逾60家券商線下營業部安排人手值班進行預開戶，線上開戶實現7x24小時自助服務，含申請兩融等權限，工作氛圍已十分強烈。聚焦券商假期間服務舉措，前半段主要是推廣開戶、找回密碼等基本操作方法，進入假期後半段主要是進行投教及行情復盤研究等內容。隨著港股大幅走俏，假期收尾臨近，投顧、賣方研究直播開始密集。目前券商IT等中後台全力保障開市交易穩定，業內人士展望，10月8日，交易端將迎來久違的工作高峰。

摩通：對中國券商前景轉趨樂觀 首選中國銀河

摩通近日發表研報指，由於中國最新的刺激政策組合改善了市場信心，並吸引零售資金大幅回流，對中國券商的前景轉趨樂觀。該行所覆蓋的券商H/A股過去一周平均已升100/33%，但現時估值相對過去牛市峰值依然偏低，相信只要盈利有驚喜，估值仍有上升的空間。鑑於監管機構持續收緊機構業務，摩通偏好收入或盈利較高的零售業務券商，因此首選東方財富A股(深:300059)及中國銀河H股(06881)，將中國銀河評級由「中性」升至「增持」，目標價12.59元。另予中金目標價23.47元，中信証券(06030)目標價33.87元，HTSC(06886)目標價23.14元，均予「增持」評級。未來下行風險包括市場情緒大幅降溫，以及因政策跟進令人失望或美國總統大選前中美緊張關係升溫而導致市場回調。

另浙商證券指，從歷史行情復盤來看，券商領漲的個股往往是受益於當時的政策帶來的業績提升預期較高的標的。券商行情啟動時，成交額往往會迅速放大，從而帶來業績的改善，對交易量變動敏感的標的率先受益。在監管支持打造有國際競爭力的投行、推動國有資本和國有企業做強做優做大、支持上市公司做好市值管理的背景下，頭部券商受益，破凈券商有望更受益。此外，行業供給側改革深化，鼓勵併購重組，繼續關注收併購主題的事件驅動型機會。

花旗料恒指明年底見28000點 高盛料中國股市仍有20%升幅

花旗重申對內地市場正面看法，由於內地針對經濟放緩的政策「組合拳」，並估算其後涉及3萬億元人民幣消費支持組合，加上美國減息周期，或使內地貨幣政策寬鬆更具靈活性。而MSCI中國預測市盈率為13.6倍，仍然吸引。該行上調恒指明年中目標24%至26000點，2025年年底目標為28000點，由於較高的貨幣供應及需求增長動力。該行又將滬深300指數及MSCI中國指數明年中目標分別上調至4600點及84點，明年底目標為4900點及90點。另預計2025年企業盈利預測似乎會有所上調，因前景較好。

此外，高盛將中國股票評級上調至「超配」，預計基準估值將進一步上升，受惠於中國政府採取「果斷的政策措施」而帶來的估值改善。預測在近期強勁反彈後，中國股市還有15%至20%的上漲空間，因估值仍低於中值區間，盈利增長可能改善，且倉位較輕。該行並將MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標點位分別上調至84點和4600點，相當於總回報率為15%至18%。

另中信建投指，隨著金融政策組合拳出台，A股上演「奇跡5日」，市場情緒迅速脫離恐慌區，僅5個交易日即直入亢奮區。目前市場情緒時隔3年重回高漲區，時隔4年重回亢奮區，當前高漲的投資者情緒，意味著A股市場已經進入了新階段，更應該以牛市思維做出投資決策。從2015、2019和2020年的經驗來看，情緒進入亢奮區後，市場短期內往往還有一個繼續走高的過程。此後隨著情緒回落，市場也有可能出現一定的調整，但這一調整並不意味著牛市行情的結束。

陳茂波：市況回升及投資者看好後市 推動公司加快在港上市

財政司司長陳茂波發表最新網誌指，踏入2024年的第四季度，整體市場氣氛顯著改善，恒生指數升至約兩年半高位，過去15個交易日累積上升超過5600點，升幅33%。9月起至上周五(4日)的平均每日成交約1920億元，較8月平均每日成交額高出一倍。港股市值亦升至39.4萬億元。一些持有港股比例較高的投資產品，表現亦水漲船高。就以強積金投資為例，有研究機構報告指，港股9月份的突出表現，令第三季強積金整體回報超過7%，是近兩年來表現最好的季度。

他續指，多項因素都有利市場未來反覆向好，當中內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮著關鍵作用，同時市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。預期市況回升以及投資者審慎看好後市，將推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業，同時亦將促成更多企業在港落戶。而引進重點企業辦公室下月將公布新一批重點企業的名單，涉及十多家企業，當中超過一半是來自人工智能和大數據範疇，分別來自內地、美國和歐洲等地，當中有些更是其領域中的龍頭企業。

鄧聲興：宜揀中金中信証券等龍頭券商 惟港交所更值博料可破400元

（鄧聲興）

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，券商股有機會再升，但要小心選擇，始終有部分券商業績較差，有壞帳出現，可揀買中金及中信証券等龍頭券商股，其中中信証券業務比較分散，流動性較佳，另預計當局對融資融券的限制不會放鬆，中信証券受影響會較小，至於中金有投行業務，於該領域較其他券商具優勢。不過，券商股短線可能只炒多一、兩日，若看好後市，港交所更值得吸納，因港交所同時受惠內地及港股向好，且經營的是獨市生意，不似券商之間競爭很大，若市況及交投持續暢旺，市場將予港交所較高估值，預料股價可上破400元。

券商股今日普遍造好，部分升幅驚人，中金升23.11%收報24.45元，招商證券升28.54%報25.9元，中信建投升22.22%報17.16元，國聯證券(01456)升11.2%報7.94元，中信証券升10.59%報30.8元，廣發證券(01776)升10.29%報16.5元，中國銀河升8.06%報11元，HTSC(06886)升5.05%報20.8元。另港交所升4.68%報393.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此







其他券商股相關新聞：

大行報告 | 一表掌握ATMJ最新評級／目標價，美團最牛看$270

【傾力救市】有券商通知：明日起，銀證轉帳時間提前至8:05

【傾力救市】中信建投：Ａ股已到新階段，應以牛市思維做投資決策

【傾力救市】應對Ａ股開戶交易潮，券商、中國結算提前開工





【買1送1】維柏健9合1關節王牌► 了解詳情