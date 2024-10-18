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港股 | 恒指午後升逾500點，人行預告下周LPR將減20至25基點

18/10/2024

港股 | 恒指午後升逾500點，人行預告下周LPR將減20至25基點

　　人行發布《關於設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，而在午盤收盤前，人行行長潘功勝表示，今早商業銀行已經公布下調存款利率，預計21日公布的貸款市場報價利率(LPR)也會下行20至25基點。人行預告減LPR刺激港股大市，恒指升幅午後擴大至超過500點。


　　中資券商及金融類股份全線造好；中信証券(06030)升8.6%，報20.3元；中金(03908)升10%，報14.36元；中國銀河(06881)升9.5%，報6.7元；中國信達(01359)升14%，報1.3元；弘業期貨(03678)升8.8%，報3.1元。

 

內銀、內房全線造好

 

　　內銀股同升；建行(00939)升1.8%，報6.1元；工行(01398)升1.5%，報4.77元；中行(03988)升1.3%，報3.82元。


　　內房股盤中升幅擴大；龍湖(00960)升3.2%，報12.3元；萬科企業(02202)升3.5%，報6.85元；融創中國(01918)升5.8%，報2.37元。


　　現時，恒生指數報20597，升518點或升2.6%，主板成交近1397億元。國企指數報7389，升209點或升2.9%。恒生科技指數報4527，升177點或升4.1%。


　　即月期指新報20619，升580點，高水22點。即月國指期貨報7395，升234點，高水6點。即月科指期貨新報4530，升193點，高水9點。


　　上證綜合指數報3243，升73點或升2.3%，成交5484.18億元人民幣。


　　深證成份指數報10299，升408點或升4.1%，成交8549.46億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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