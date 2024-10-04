賣地計劃 | 新一季推大圍住宅地涉360伙，私宅供應2200伙

政府公布本季（2024／25年度第三季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪於記者會表示，將推出一幅位於大圍的住宅地招標出售，涉360個單位，以及一幅洪水橋多層產業用地。

發展局局長甯漢豪（資料圖片）

她表示，計及港鐵(00066)招標項目，以及私人發展和重建項目本季完成地契修訂的3個項目，預計本季合共提供約2200伙，連同今年首兩季土地供應，合共6400伙，約佔全年目標達標約一半。

港鐵拆細東涌東站項目重新招標

甯漢豪又指，港鐵計劃重推東涌東站第1期，預計提供600伙，港鐵曾經在2023年招標。另外，私人重建有3個項目完成，涉及1235伙，其中較大型項目為古洞北/粉嶺北原址換地申請。

首三季私宅土地供應達標5成，甯漢豪指全年或未達標

甯漢豪表示，今季未推出大量土地為一個審慎務實的做法，隨著最後一季的土地供應計劃出爐，距離全年1.32萬伙供應目標差距會收窄的，但不排除未必可以達到早前政府定下的全年供應目標。

她又指，目前首三季房屋土地供應只達全年目標約五成，主要由於目前經濟環境疲弱，投地意欲下降。政府如只看著全年數字的目標去推地，但市場反應不理想時，對香港整個發展都不太好。

今年賣地收入暫錄27億

甯漢豪指出，今年截至目前為止賣地收入約27億元，但因目前仍有一些項目正進行地契修訂，相關修訂之收入並未入帳，強調上述數字未反映全年情況，亦未反映手頭上跟進的個案。

至於今季未推商業用地，她指出，將於未來合適時繼續推出商業用地，因為香港的經濟長遠的發展，需要有新的商業大樓落成。

洪水橋多層現代產業大樓用地沿用雙信封制

（資料圖片）

甯漢豪表示，將於短期內推出一幅位於洪水橋的多層現代產業大樓用地，地皮將以雙信封制招標。另為緊貼業界的需求，將調整招標條款包括調低地積比率、調低需移交予政府樓面面積，以及予一個比較長的招標時間。

她指，地積比率由7倍調低到5倍，考慮到現代物流設施的樓底較高，所以用地的地積比率5倍其實已經足夠建成項目。另外，由於洪水橋用地面積較大，接近8公頃，因此下調移交予政府樓面面積較合符市場訴求，以及項目的財務可行性。最後，由於項目比較大型，投標者需要尋找夥伴，及財務機構、磋商用資安排，因為政府給予一個比較長的招標時間，直至明年第一季內截標。

甯漢豪：安達臣道地盤不符圖則有關人士須交報告，不能太早下定論

長實(01113)旗下正在興建的安達臣首置盤第三座被指缺少最少四條Y40鋼筋。甯漢豪表示，目前已知項目有個別地方與批准的圖則不符，但圖則不符的原因仍在尋找。屋宇署已要求相關人士提交報告，認為目前不能太早下定論，需要甚麼人或機構去承擔責任，甚或停止某機構投標資格。

甯漢豪強調，香港有一個相對完備的規管建築工程及審視建好的樓房的質素要求。屋宇署目前按照相關條例去發揮作為一個監管當局的角色，嚴肅跟進有關事件。

她又指，相信調查過程中，將來會有更多資料，會適時向社會交代。由於是建造中的項目，並無樓房賣出，現時最重要是找出起事件起因，做好把關及監管角色。

撰文：經濟通採訪組

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