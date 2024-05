伊朗 | 最新 | 伊朗救援隊抵達總統直升機殘骸位置，伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡

. 伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡

02:46pm

伊朗內閣召開緊急會議,承諾確保國家穩定

據伊朗官方通訊社報道,因伊朗總統萊希和外交部長阿卜杜拉希揚遇難,伊朗政府周一(20日)舉行緊急內閣會議,承諾確保國家穩定,並將公布罹難者的葬禮安排。



伊朗通訊社公布會議現場照片,顯示內閣召開緊急會議時,仍保留萊希平時的座位,並在椅背掛上一條黑絲帶,旁邊放有他的遺照。



根據伊朗憲法,伊朗第一副總統穆赫貝爾將在新總統選舉前50天內,代理萊希的職務。消息指出,總統選舉可能在6月或7月舉行。



與此同時,德黑蘭證券交易所在萊希遇難的消息公布後,上午暫時關閉,直至另行通知。

12:21pm

救援隊搜索直升機殘骸位置,63歲總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡。

11:28am

最新 | 據伊朗媒體報道,救援隊抵達總統及外長直升機殘骸位置,暫未發現生命跡象。

10:49am

伊朗電視台:總統墜機地點已找到,救援隊正靠近現場

綜合伊朗電視台和紅新月會報道,伊朗總統萊希所乘坐直升機的墜機地點已找到,救援人員正在靠近事發地點。

10:30am

伊朗救援隊抵達熱源,未發現伊朗總統萊希直升機蹤影

據伊朗電視台報道,伊朗多支救援隊已經抵達土耳其「游騎兵」無人機發現的熱源地點,但未發現伊朗總統萊希直升機蹤影。



中俄兩國政府持續關注事件。中國外交部發言人表示,將為伊朗搜救工作提供一切必要支援和協助。俄羅斯總統普京周日(19日)深夜召開緊急會議,與國防及安全部門首長,以及伊朗大使賈拉利商討事態。

09:46am

搜救伊朗總統獲進展,土國無人機鎖定疑似直升機熱源

伊朗總統萊希乘直升機失事,下落不明,美俄兩國元首均對事件表達關注。土耳其及俄羅斯亦立即派出飛機協助搜索。其中一架土國無人機於周一(20日)發現疑似肇事直升機發出的熱源。



據土國媒體發布的消息,該國參與搜索的「游騎兵」無人機發現該熱源,並將座標發送給伊朗政府。伊朗革命衛隊亦表示,該熱源可能是萊希乘坐的墜毀直升機碎片。伊朗副總統曼蘇里隨後表示,搜救隊已與機上兩名人員取得聯繫,為營救行動帶來希望。



另一方面,俄羅斯緊急情況部一架伊爾-76飛機,亦已飛往伊朗協助搜索,第二架飛機亦將於近期起飛。

08:13am

伊朗總統及外長乘直升機失事,中東局勢再現重大變數

伊朗總統萊希周日(19日)搭乘的直升機,在該國西北部墜毀。搜救隊至本港時間周一(20日)清晨,仍未找到墜機地點。萊希和外長阿卜杜拉希揚生死未卜。



伊朗最高精神領袖哈梅內伊在社交媒體上表示,希望萊希及隨行官員能夠平安回家,同時強調國家和政府的工作不會受到影響。萊希2021年當選伊朗總統,被視為接替哈梅內伊的熱門人選。



伊朗軍方初步判定失事原因判斷為大霧天氣所致,指直升機具體位置已被確定,搜救工作仍在繼續。官媒稱,該地區濃霧瀰漫,給搜救隊帶來了困難。美國國務院發言人表示,美國正在密切關注事件,但沒有進一步置評。

網上片段

BREAKING: RESCUERS HAVE REACHED THE CRASH SITE OF THE PRESIDENT OF IRAN RAISI



“The presence of the rescue team at the crash site of the helicopter carrying the president



Additional and Unfortunately, there is a possibility of martyrdom of all the passengers of the helicopter.“ pic.twitter.com/4whDrc3iHZ