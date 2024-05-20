伊朗 | 最新 | 伊朗救援隊抵達總統直升機殘骸位置，伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡
20/05/2024
． 伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡
．萊希是伊朗保守派政治家，於2021年8月3日就任該國第8任總統，並被視為精神領袖哈梅內伊的潛在接班人。
02:46pm
伊朗內閣召開緊急會議，承諾確保國家穩定
據伊朗官方通訊社報道，因伊朗總統萊希和外交部長阿卜杜拉希揚遇難，伊朗政府周一（20日）舉行緊急內閣會議，承諾確保國家穩定，並將公布罹難者的葬禮安排。
伊朗通訊社公布會議現場照片，顯示內閣召開緊急會議時，仍保留萊希平時的座位，並在椅背掛上一條黑絲帶，旁邊放有他的遺照。
根據伊朗憲法，伊朗第一副總統穆赫貝爾將在新總統選舉前50天內，代理萊希的職務。消息指出，總統選舉可能在6月或7月舉行。
與此同時，德黑蘭證券交易所在萊希遇難的消息公布後，上午暫時關閉，直至另行通知。
12:21pm
伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡
救援隊搜索直升機殘骸位置，63歲總統萊希及外長阿卜杜拉希揚證實死亡。
11:28am
最新 | 據伊朗媒體報道，救援隊抵達總統及外長直升機殘骸位置，暫未發現生命跡象。
10:49am
伊朗電視台：總統墜機地點已找到，救援隊正靠近現場
綜合伊朗電視台和紅新月會報道，伊朗總統萊希所乘坐直升機的墜機地點已找到，救援人員正在靠近事發地點。
10:30am
伊朗救援隊抵達熱源，未發現伊朗總統萊希直升機蹤影
據伊朗電視台報道，伊朗多支救援隊已經抵達土耳其「游騎兵」無人機發現的熱源地點，但未發現伊朗總統萊希直升機蹤影。
中俄兩國政府持續關注事件。中國外交部發言人表示，將為伊朗搜救工作提供一切必要支援和協助。俄羅斯總統普京周日（19日）深夜召開緊急會議，與國防及安全部門首長，以及伊朗大使賈拉利商討事態。
09:46am
搜救伊朗總統獲進展，土國無人機鎖定疑似直升機熱源
伊朗總統萊希乘直升機失事，下落不明，美俄兩國元首均對事件表達關注。土耳其及俄羅斯亦立即派出飛機協助搜索。其中一架土國無人機於周一（20日）發現疑似肇事直升機發出的熱源。
據土國媒體發布的消息，該國參與搜索的「游騎兵」無人機發現該熱源，並將座標發送給伊朗政府。伊朗革命衛隊亦表示，該熱源可能是萊希乘坐的墜毀直升機碎片。伊朗副總統曼蘇里隨後表示，搜救隊已與機上兩名人員取得聯繫，為營救行動帶來希望。
另一方面，俄羅斯緊急情況部一架伊爾-76飛機，亦已飛往伊朗協助搜索，第二架飛機亦將於近期起飛。
08:13am
伊朗總統及外長乘直升機失事，中東局勢再現重大變數
伊朗總統萊希周日（19日）搭乘的直升機，在該國西北部墜毀。搜救隊至本港時間周一（20日）清晨，仍未找到墜機地點。萊希和外長阿卜杜拉希揚生死未卜。
伊朗最高精神領袖哈梅內伊在社交媒體上表示，希望萊希及隨行官員能夠平安回家，同時強調國家和政府的工作不會受到影響。萊希2021年當選伊朗總統，被視為接替哈梅內伊的熱門人選。
伊朗軍方初步判定失事原因判斷為大霧天氣所致，指直升機具體位置已被確定，搜救工作仍在繼續。官媒稱，該地區濃霧瀰漫，給搜救隊帶來了困難。美國國務院發言人表示，美國正在密切關注事件，但沒有進一步置評。
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網上片段
BREAKING: RESCUERS HAVE REACHED THE CRASH SITE OF THE PRESIDENT OF IRAN RAISI— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 2024年5月20日
“The presence of the rescue team at the crash site of the helicopter carrying the president
Additional and Unfortunately, there is a possibility of martyrdom of all the passengers of the helicopter.“ pic.twitter.com/4whDrc3iHZ
萊希生平：立場保守兩度參選總統，有望繼任精神領袖
萊希是伊朗保守派政治家，於2021年8月3日就任該國第8任總統，並被視為精神領袖哈梅內伊的潛在接班人。
萊希在出任總統前長期從事司法工作，上世紀末在德黑蘭出任檢察官，本世紀初出任副首席法官。他於2014年至2016年成為司法總監，至2017年代表保守派伊斯蘭革命力量人民陣線首度競選總統，以38.3%對57%的得票率輸給了溫和派總統魯哈尼。他在2021年第二次參選獲勝，接替魯哈尼。
撰文:經濟通國金組
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