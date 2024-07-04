  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

回鄉證 | 李家超：外籍港人可申內地通行證為重大突破，料還有更多便利措施

04/07/2024

．行政長官李家超表示，非中國籍香港永久性居民可申請內地通行證的措施，是一項重大的政策突破，相信可吸引世界各地的企業和人才來港

．他指，過往香港設立公司的非中國籍員工，有「快速通道」申請前往內地的簽證，是便利措施的第一步，今次內地通行證的措施就是第二步，未來還會有更多步。他會在適當時候再公布

回鄉證 | 李家超：外籍港人可申內地通行證為重大突破，料還有更多便利措施

　　行政長官李家超表示，非中國籍香港永久性居民可申請內地通行證的措施，是一項重大的政策突破，相信可吸引世界各地的企業和人才來港。他指，過往香港設立公司的非中國籍員工，有「快速通道」申請前往內地的簽證，是便利措施的第一步，今次內地通行證的措施就是第二步，未來還會有更多步。他會在適當時候再公布。

 

推薦閱讀：

【英國大選】英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

決定執政保守黨命運的英國大選，於本港時間周四（4日）下午2時開始投票，並將於本港時間周五（5日）清晨5時結束........

 

德永佳：將擴充越南廠房產能，未來派息率會維持相若水平

德永佳(00321)執行董事兼行政總裁何麗康表示，客戶去庫存活動大致完成，已重新開始下單.......

　　李家超在一個論壇致辭時表示，內地將透過CEPA，進一步向香港開放內地的服務貿易，CEPA多年來，讓香港企業，包括外資企業在香港設立的公司和專業人士，在內地發展業務時享有優惠待遇，突出了香港作為內地市場和全球市場雙向門戶的巨大優勢，加上粵港澳大灣區的持續發展，他相信香港作為內地市場和全球市場之間的雙重門戶角色，作用只會愈來愈大。


　　他指，展望未來一年，香港將聚焦在三方面工作，即發展經濟，改善民生，強化香港競爭優勢，探索新的增長領域，同時會抓緊國內外機會，團結和帶領社會走向創新的方向。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-07-04｜解讀聯儲局6月議息聲明 | 美國債息走勢 | 三中全會利好板塊逐個數！#溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

1.170

異動股

08030

匯聯金融服務

0.410

異動股

08222

壹照明

0.038

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 1.170
  • 08030 匯聯金融服務
  • 0.410
  • 02668 百德國際
  • 0.850
  • 02429 友寶在線
  • 17.500
  • 02828 恒生中國企業
  • 66.020
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 3.220
  • 目標︰$3.87
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.410
  • 目標︰$2.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.600
  • 目標︰$29.55
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.610
  • 00700 騰訊控股
  • 382.400
  • 00939 建設銀行
  • 5.540
  • 00005 滙豐控股
  • 68.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
報章貼士
  • 02020 安踏體育
  • 72.300
  • 目標︰$100.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 80.800
  • 目標︰$95.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.040
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.150
  • 航運 More
  • 01199 中遠海運港口
  • 5.410
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 37.600
  • 原油 More
  • 00386 中國石油化工股份
  • 5.400
即時重點新聞

04/07/2024 16:22  《盤後部署》恒指整固後挑戰18500，阿里反彈料試250天線

04/07/2024 16:12  恒指收升49點報18028，攜程及康師傅齊漲逾4%理想升4%

04/07/2024 15:25  港鐵非經理級員工今年加薪2.05%至6.15%，另設特別獎金

04/07/2024 14:33  【英國大選】英大選開始投票，保守黨料慘敗，首相辛偉誠難保議席

04/07/2024 14:17  【美國大選】拜登支持度被特朗普拋離，或數日內決定是否退選

04/07/2024 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒４５億元，買工行沽盈富

04/07/2024 08:43  【大行炒Ｄ乜】大摩降快手評級兼削目標兩成，滙證降濠賭股目標

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

04/07/2024 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８６，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從坤卦看英國大選：辛偉誠政治豪賭岌岌可危（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬派中期息兼正值除淨期，獲北水追捧大行唱好，內銀股價攀升可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

下半年的熱門板塊（下）
人氣文章

小薯茶水間

手機異常發熱滾燙、充電慢？或是手機鋰電池老化！手機出現4個現象代表要更換電池以免著火
人氣文章

娛樂情報

47歲陳彥行被爆3年前秘密產女！巨資栽培女兒？對鄧兆尊當年曾表示有好感行姐咁回應
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

再談柴窯之謎！究竟這「薄如紙、色如天」的五代柴窯是否真的存在？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

佳士得珠寶拍賣：卡地亞融入印度傳統風格的Tutti Frutti項鍊、8卡緬甸鴿血紅寶石
人氣文章

Beauty

告別暗沉色斑肌！夏日美白好物推薦：mtm labo藥白修護系列、RMK高效亮肌精華、OLEHENRIKSEN亮澤面霜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 ︳ 許廷鏗Youtube自爆患嚴重脂肪肝！7大徵兆顯肝功能轉差：不明瘀傷難復原、牙齦易出血都關事？
人氣文章
早餐吃這種麵包和XX麥片，血糖急升兼曾胰臟負擔！醫生：澱粉有「快速」與「慢速」之分！哪些食物屬慢速澱粉助降血糖、減心血管病風險？
人氣文章
中國17歲羽毛球運動員比賽突倒地抽搐猝死！醫生：現場醫護錯過3個救人時間點！猝死多與一病有關？即睇正確急救流程新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2024 18:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2024
神州經脈 | 萬科持有金融平台爆雷，李強籲推低門檻價格AI服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

阿盟摘下真主黨恐怖標籤的背後

04/07/2024 16:20

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金