回鄉證 | 李家超：外籍港人可申內地通行證為重大突破，料還有更多便利措施

．行政長官李家超表示，非中國籍香港永久性居民可申請內地通行證的措施，是一項重大的政策突破，相信可吸引世界各地的企業和人才來港

．他指，過往香港設立公司的非中國籍員工，有「快速通道」申請前往內地的簽證，是便利措施的第一步，今次內地通行證的措施就是第二步，未來還會有更多步。他會在適當時候再公布

行政長官李家超表示，非中國籍香港永久性居民可申請內地通行證的措施，是一項重大的政策突破，相信可吸引世界各地的企業和人才來港。他指，過往香港設立公司的非中國籍員工，有「快速通道」申請前往內地的簽證，是便利措施的第一步，今次內地通行證的措施就是第二步，未來還會有更多步。他會在適當時候再公布。

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李家超在一個論壇致辭時表示，內地將透過CEPA，進一步向香港開放內地的服務貿易，CEPA多年來，讓香港企業，包括外資企業在香港設立的公司和專業人士，在內地發展業務時享有優惠待遇，突出了香港作為內地市場和全球市場雙向門戶的巨大優勢，加上粵港澳大灣區的持續發展，他相信香港作為內地市場和全球市場之間的雙重門戶角色，作用只會愈來愈大。



他指，展望未來一年，香港將聚焦在三方面工作，即發展經濟，改善民生，強化香港競爭優勢，探索新的增長領域，同時會抓緊國內外機會，團結和帶領社會走向創新的方向。

撰文：經濟通採訪組

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