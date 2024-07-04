憧憬派中期息兼正值除淨期，獲北水追捧大行唱好，內銀股可博財息兼收？

內銀股年初至今股價走勢強勁，當中大部分有兩成或以上升幅，不過與同為「中特估」股份的石油股仍沒法相比，中海油(00883)及中石油(00857)年內累升七至八成。近日見北水積極買入建設銀行(00939)及工商銀行(01398)H股，相信因五大內銀此前表示考慮首派中期息，另多間內銀7月初起陸續除淨，股息率介乎6至7厘，也吸引一批收息客在截息前吸納。而人民銀行日前預告借入國債亦利好內銀，加上近日獲多家大行唱好，內銀股今日(4日)普遍造好，其中建行員工集體減薪，或有助減省成本，今日除淨後再升逾3%高見5.54元，工行亦升逾2%高見4.85元，若想吸納應如何部署？能否財息兼收？

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新「國九條」推動一年多次分紅 五大內銀考慮首派中期息



國務院今年4月發布新「國九條」，強調強化上市公司現金分紅監管，要求增強分紅穩定性、持續性和可預期性，推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。建行、工行、中行(03988)、農行(01288)四大內銀4月尾公布首季業績時，亦提到考慮首度派發中期息，交行(03328)此前亦已宣布考慮派中期息。建行、工行、中行及農行的中期分紅條件基本相同，即根據審閱的2024年上半年財務報告，合理考慮當期業績情況，以及具有可供分配利潤的條件下，實施2024年度中期分紅派息，而股息總額佔銀行當期股東稅後利潤比例將不高於30%。



值得一提，近日見北水買入建行H股17億元、工行H股10億元，建行於今日除淨，工行連同中行將於下周一(8日)除淨，換言之，北水在內銀除淨前大舉買入，相信除因除淨因素，資金預期內地銀行股即將加派中期股息。而一般來說，國企股中期與末期股息派發時間相距不遠，以中移動(00941)為例，2022年末期息除淨日為2023年6月7日，而2023年中期息除淨日為2023年9月4日，相差只有3個月。而市場預期內銀即將加派中期股息的時機與中移動等國企相近，內銀末期息以7月除淨計，中期股息或於10月除淨。

人行預告借入國債利好內銀 穩定人幣匯價

另方面，人民銀行周一(1日)宣布，將於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，意味著即將開展國債賣出操作，以平抑債市。據《彭博》引述消息指，人行初步選定向工商銀行及郵儲銀行(01658)借入國債，目前已與工行簽訂借券協議，並與郵儲行溝通借券事宜。暫不清楚人行是否與其他銀行也達成協議，亦不清楚人行計劃於何時以何利率水平借入多少債券，或會否提供任何擔保證券。



人行此舉利好內銀。要知道內銀配置中長期資產時，若因為市場搶高中長期債價，而令銀行以較高成本入手債券，影響銀行淨息差收入，央行沽售中長期債利好銀行配置時的成本。央行借入債券亦利好金融機構借出賺取利息收入。另外，由於央行是借入債券，其後沽出，而不是發行新債券而沽出，雖然兩者都具有壓低債價、拉高債息之效，但央行沒有發行新債券，即不是QE(量化寬鬆)印銀紙，措施有助穩定人民幣匯價。

大摩：環球投資者對內房過於悲觀 看好內銀板塊

摩根士丹利分析師對內銀板塊轉趨樂觀，並認為環球投資者對中國房地產低迷和經濟疲軟對利潤的影響過於悲觀。大摩分析師Richard Xu表示，內地政府近幾個月採取的措施或令房地產市場見底，並可緩衝貸款機構的風險敞口，防止最壞的情況，大摩本月將內銀的目標價上調高達36%，部分原因是預期當前房地產銷售表現足以支持按揭貸款反彈，從而帶來更高的利潤率和更低的資本負擔。他相信銀行股尚未反映相關預期。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪亦表示，近期內房開始有穩定及好轉跡象，隨着賣地供應減少、信貸情況好轉，以及二手市場改善，加上當局放寬首付等各種政策支持下，內地民眾將更有信心換樓。內房問題改善亦利好未來內銀的資產質素。今年底恒指目標為19800點，港股同時薦買優質互聯網板塊、高息內銀及電訊股等較受惠政策推動的企業。

摩通：工行股東大會啟示最積極 淨息差或超此前指引



另摩通日前發表研報指，過去幾天有7家內地銀行召開股東大會，其中招商銀行(03968)、工商銀行和民生銀行(01988)公佈了會議紀要。該行認為，由於淨利息收益率趨於穩定，資產質量穩定，因此對整個行業解讀正面。工行股東大會的啟示最為積極，因為管理層表示淨息差可能會超過之前指引，貸款增長將高於同業，而信用卡貸款的不良貸款形成率正在下降，房地產開發商貸款LTV(貸款價值比)僅為42%，地方政府債務減免計劃使地方政府融資擔保貸款的回報率提高，這些因素都使資產質量得到改善。招行股東大會的啟示較為中性，因為股東大會上沒有新的信息或指導。民行股東大會的啟示負面，因為管理層對淨息差持謹慎態度，資產質量不太可能從目前的水平大幅提升。



摩通認為，銀行淨息差趨穩，但各間銀行趨勢不同。如果第三季度再下調一次貸款市場報價利率(LPR)，預計2024財年的淨息差將比首季淨息差低單位數基點。上述三家銀行的評論表明，工行的淨息差收窄幅度可能最低，而民行淨息差收窄幅度可能最高。民行將面臨更大壓力，因為中小企業貸款需求不足，而民行正試圖優化資產負債表組合。

內媒確認建行員工集體減薪 總行員工降幅平均超一成

值得一提，業內近日盛傳建設銀行啟動大範圍降薪，總部員工降薪至少10%，中高層員工和分行員工面臨更高的降薪幅度。有內媒引述建設銀行相關人士指，確認該行正在全面推進薪酬調整，不僅覆蓋總行職能部門，還延伸至集團旗下的各子公司。消息亦確認，總行人員的平均薪酬降幅略超10%，且職級愈高，降幅愈大。報道亦引述建設銀行一位二線城市客戶經理表示，今年降薪幅度不止10%，而且業績指標壓力很大，好在目前還沒有出現裁員的情況。

熊麗萍：內銀現價不值博 工行可待除淨後見調整才吸納

（熊麗萍）



資深財經分析師熊麗萍指，除淨前往往會有資金流入內銀此類高息股博收息，但要同時博其除淨後股價繼續升，這樣才有著數；若除淨後股價不升，但打算中長線持有，除淨前買入也可以；若純博短線收息，但股價在除淨後卻不升，則沒特別作用。惟若純博收息，內銀現價不值博，除淨後即使不跌也未必有很大上升空間，惟有貨可繼續持有。而近日北水只集中買工行及建行，其中工行仍貼近高位，未有貨不建議追入，可待除淨後見到較好價位才吸納，而若除淨前未能升至5元，短線可先行減持，長線可繼續持有，因料往後仍是「中特估」的天下，內銀也屬其中一個「中特估」板塊。

另熊麗萍指，建行員工減薪在心理上對其股價有些幫助，始終在現今經營環境下減低成本，甚至令公司賺到錢當然最好，但此消息不算特別，其實過去幾個月關於內地金融機構減工資及花紅消息不斷出現，以減薪節省成本的方法也不宜長期使用，最好可以增加收入，經濟環境好、業績表現理想對其幫助更大。



內銀股今日普遍上升，建行升3.32%收報5.54元，工行升2.11%報4.83元，中行升1.31%報3.88元，農行升0.29%報3.48元，交行升1.21%報5.83元，招行升1.79%報34.15元，郵儲行升1.16%報4.35元，中信銀行(00998)升1.21%報4.83元，民生銀行升1.08%報2.82元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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