超級富豪 | 全球超級富豪增8%，紐約最多香港排第二

．數據公司Altrata發表《2024年世界超級富豪報告》，全球超高淨值(ultra-high-net worth，UHNW)富豪人數於去年上升8%至42.6萬名，合共控制財富總值超過49萬億美元(約382.2萬億港元)，按年增加7%

．香港成為全球超級富豪第二多的城市，僅次於美國紐約

數據公司Altrata發表《2024年世界超級富豪報告》，全球超高淨值(ultra-high-net worth，UHNW)富豪人數於去年上升8%至42.6萬名，合共控制財富總值超過49萬億美元(約382.2萬億港元)，按年增加7%。香港成為全球超級富豪第二多的城市，僅次於美國紐約。

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「超高淨值」定義是擁有超過3000萬美元(約2.34億港元)資產的人士。



紐約是全球最多超高淨值富豪的城市，共有16630人。香港排名第二，有12546人；洛杉磯及東京分別有8955及6445人，分列第三及第四位。



報告估計，超級富豪人數將於未來5年上升38%，至逾58.7萬人，控制的財富料增加19萬億美元。

撰文：經濟通採訪組

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