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| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小

28/06/2024

繼第一季內地推出多項樓市及金融提振措施後，第二季中央針對港股進一步推出刺激措施，恒指季內迎來超過一年以來最強升浪，波幅達到3662點。


　　4月中旬，中證監發布「新五條」提振港股，擴大港股通標的範圍，容許更多北水流入港股，帶動恒指由16044持續上升至5月下旬的19706年內新高。5月內地推出更多提振措施，跟進「去存量房」的同時，多地下調首付比例，針對港股則有傳會減免港股通股息稅，但至今仍未正式落實。


　　然而，上述提振措施推出後，內地樓市未見立杆見影之效，令市場失望，股市氣氛隨即由興奮轉為審慎，6月份僅有關「科特估」等新質生產力概念借「大基金三期」成立消息而炒起，大市成交自6月中以來持續縮減，恒指則持續在18000附近整固。



| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小

(資料圖片)

 

阮子曦：政策影響更勝減息與否



　　華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股上半年情況改善，主要因為市場由「極端悲觀」恢復為「中性」，對內地經濟前景的看法亦有所改善，故期內資金主要聚焦中特估及資源板塊為主。提到6月下旬大市沽壓逐步增加，他指恒指要跌至14000屬過分悲觀的想法，但跌落16000則不無可能，始終大市仍正等待多項政策落實，如未有進一步消息，恒指將會反覆下試16000。他指出，港股要重拾上升動力，最重要是政策需要落實，提高市場對後市穩步回升的信心，才能吸引資金回流，屆時則可望上試19000，甚至20000。


　　美國聯儲局上半年減息已經落空，最近更有聯儲局官員指今年內有可能不會減息。阮子曦指，美息減不減實際上對港股影響輕微。上半年港股升幅主要由高息中特估帶動，他認為中特估升勢並非由減息帶動，而是因為內地政策因素，而非減息因素。故此，他認為減息對港股的影響僅限於美匯因素，但預計美匯指數短線最高只會在106至107上落，未至於升至110，寄望美匯再強亦未至於令美股出現大跌，否則港股或多或少會受到影響。

 

 

| 半年結－等了又等 | 政策落實才望向上突破 港股試萬六機會不小

恒指日線圖走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 



郭家耀：內地經濟未好轉  恒指難破兩萬



　　港股5月中以來持續走弱，恒指自高位19706點掉頭向下，至今累跌約2000點。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀向《經濟通通訊社》表示，投資者對港股信心明顯不足，第二季中資股獲市場青睞，主因是低估值和高息率，但困擾內地經濟的兩大核心問題：樓市和社會零售都沒有明顯起色。


　　他提到，儘管上半年中央不斷推出扶持政策，如撤銷購房限制、下調利率、保交樓等措施，但5月樓市銷售數據依然未如理想。零售市道又有消費降級問題，樓價和股市下跌未能引發財富效應，短期內依然會困擾內需。他預期，市場觀望下月舉行的三中全會是否會推出重磅扶持政策以提振經濟，否則在目前的經濟環境下，港股難望有突破。


　　外圍方面，今年是美國大選年，郭家耀預料美國對華政策短期不會有太大改變，之前對華的高科技設限不容易解除。在中美博弈下，科技股、出口股以至大市都容易受到波及。他預料，下半年恒指上破20000機會不大，向下則有機會失守17000，甚至低見16500。

 

經濟通通訊社記者佘詩偉、戚朗軒

 

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