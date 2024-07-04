賣地計劃 | 政府本季僅推沙田住宅地涉570伙，連續四季沒商業地

發展局公布今年7月至9月賣地計劃。發展局局長甯漢豪表示，政府今季將招標出售一幅沙田小瀝源住宅地，涉570伙。其他土地來源方面，市建局將推出九龍城啟德道／浦道發展項目，涉810伙，而私人發展及重建方面，有3個換地項目完成地契修訂，共提供410個伙。綜合各個來源，本季合共推出1790伙。今個財政年度上半年共可提供約4065伙，是全年目標13200伙約三成。

她又指，推出商業用地要視乎市況，至於被問到地價收入方面，她指政策的目標是為了房屋供應以及經濟發展，地價方面要視乎市場情況，市場熾熱還是淡靜都會影響地價，每一幅土地的價錢高低及收入都會以平常心處理。



發展局局長甯漢豪（資料圖片）

外圍經濟影響及息口處高位，推地要留意市況

甯漢豪表示，今個財政年度上半年合共提供4065伙住宅，佔全年目標1.32萬伙的三成。她表示，過往政府推地多有「頭輕尾重」情況，房屋用地來源不同途徑，由於涉及私人項目供應，政府推地在政府手上可作調節作用，頭輕尾重現象屬正常。

被問及仍推沙田住宅地的原因，她表示，留意到沙田屬一個成熟社區，當中配套完善，相信較新發展區會更吸引，又指不會揣測會否流標。她又指，目前樓市比較淡靜，認為可以理解，因大家看到息口持續高位，並受外圍經濟影響，會繼續留意市況，綜合考慮不同來源供應，為每個季度作出合適土地安排，有節有度地推出土地。

爭取本季推洪水橋工業用地，將採用雙信封制

（資料圖片）

至於工業地方面，本季會推出一幅位處洪水橋工業用地，預計用作興建多產業大樓及物流用途，並預留部分樓面予受影響的棕地作業者。是次投標將採用雙信封制，詳細準則會於招標時公布。甯漢豪表示，洪水橋工業地會加快至第二季推出，主因是聽取市場聲音，元朗工業地正進行招標，洪水橋招標款條也會加把勁準備，料招標期與元朗工業地相若。

商業樓宇空置率仍偏高，本季不推商業地

對於當局已經連續四季無推出商業地，甯漢豪表示，目前商業樓宇空置率仍偏高，達雙位數字大約13%，所以今季仍然不推商業地，但政府會持續注視市況。

被問及首季地價收入，不足全年估算的1%，她稱推地是為了達到政策目標，而地價收入要視乎市場情況，會以平常心處理。

撰文：經濟通採訪組

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