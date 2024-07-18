中小企善用數碼轉型支援先導計劃 提升客戶關係管理留住熟客

隨著科技發展急促，市民的消費模式有所改變，加上港人北上消費成為熱潮，為本地餐飲業及零售業帶來挑戰。但有餐飲業及零售業商戶表示「有危便有機」，現在把握時間，透過「數碼轉型支援先導計劃」提高工作效率、提升客戶管理，留住忠實顧客，並拓展更多宣傳渠道吸引新客戶。

千層餅店Mille HK「一專」開業三年已累積一群熟客。過去，餅店主要依賴WhatsApp和Instagram等網上社交媒體，以人手處理顧客的查詢、點餐和收款。然而，相關程序繁瑣，每天耗費員工4至5小時，對於資源有限的中小企特別困擾。餅店希望透過利用數碼科技方案，提高處理顧客查詢和點餐的效率，讓員工有更多時間專注於產品品質和強化對外宣傳，同時計劃拓展市場。

適逢數碼港獲政府撥款5億港元推行「數碼轉型支援先導計劃」，接受本地餐飲業及零售業中小企申請資助，應用現成數碼科技方案以提升競爭力。Mille HK「一專」成為首批申請的中小企，並成功與數碼科技方案供應商 Wee Creation 配對。Mille HK「一專」董事張智文形容申請計劃過程簡便，而且每家中小企最多可獲批項目總開支的50%或5萬港元，有效減低中小企試用新科技時所面對不確定性及資金不足的壓力。

千層餅店Mille HK「一專」是首批參與計劃的中小企（右一及中間），並成功與數碼科技方案供應商Wee Creation（左一）配對。

Wee Creation 為Mille HK「一專」提供電子支付系統及店面銷售、客戶管理及優惠系統方案，涵蓋獨立品牌會員系統、顧客點餐設備、雲端管理系統等。Wee Creation 創辦人李敬峰表示︰「吸引新客的成本平均較找回熟客多8倍。建立自家品牌App能夠加強與熟客的聯繫，由於所選的數碼科技方案操作簡單，店主可以隨時在App輸入相片和資料，系統會自動生成完整的帖文。」

Mille HK「一專」創辦人凌麗虹認為，有別於以往曝光率主要取決在Instagram上投入的廣告費，擁有自家品牌App後，只要在App 發送資訊，所有客戶都能即時接收相關訊息，並可透過App下單賺取積分。此外，系統同時記錄了客戶購買模式的數據，對制定將來的宣傳策略及擴展業務方向起了關鍵作用。她笑指︰「知道他是熟客，就可以於客人生日時貼心地向他提供更多回饋和優惠。」

貝特思內衣是一個女性內衣品牌，其創辦人張慧敏指出，為了跟上數碼潮流及增加競爭力，決定申請「數碼轉型支援先導計劃」，希望藉此為顧客提供更多電子支付方式，同時協助公司更有效地掌握顧客的購物習慣，尤其個人喜好及需求，以便提供更個人化的服務。她表示自己沒有資訊科技的人脈或知識，因此未能掌握哪些數碼科技方案供應商較為可靠，而計劃中可供選擇的方案供應商已經過審核，令她省卻資料搜集及進行相關採購程序的時間。

數碼科技方案供應商FoodBuyer與貝特思內衣成功配對，提供電子支付系統及店面銷售，以及線上推廣支援。FoodBuyer聯合創辦人朱創城分享，商戶可以將商品在FoodBuyer應用程式中上架，讓顧客與商店職員於聊天室直接對話、下單並進行線上付款，同時記錄客戶的喜好及個人需要。系統支援多種電子支付方式，包括Visa 、WeChat Pay HK、Alipay HK、轉數快等。此外，FoodBuyer亦為貝特思內衣建立社交媒體專頁，方便客戶撰寫帖文內容及上載圖片。

數碼科技方案供應商FoodBuyer（左）與中小企貝特思內衣（右）成功配對，提供電子支付系統及店面銷售方案，以及線上推廣計劃。

張慧敏強調，新方案可以減少她一半工作量。她說︰「以前我們在顧客付款後，會用紙筆在簿上記錄銷售款式和尺碼，然後再儲存於Excel，但偶爾會寫錯，難以追溯正確的客戶購物習慣。當公司面對龐大客群時，由於資源有限，我們未能應付。使用新方案後，顧客在系統付款，有關數據將自動儲存於系統內，能夠大大減少工作量。我們亦可以透過系統輕鬆查閱顧客銷售紀錄，假如顧客購買產品尺碼跟過往紀錄有所差別時，我們亦會善意提醒有關情況，並作出建議及適切安排，令顧客感到貼心。」

為讓中小企更了解「數碼轉型支援先導計劃」，並挑選最能配合業務需要的方案，數碼港在7月5日連同其中20家獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，為餐飲業及零售業中小企提供即場諮詢，並協助對接合適方案供應商，業界反應熱烈。數碼港未來會陸續舉行更多相關活動，鼓勵及協助中小企進行數碼轉型。

數碼港行政總裁鄭松岩博士（前排右四）、數碼港首席公眾使命官陳思源工程師（前排右三）、數碼港創業家組總監蘇雅麗，與一眾嘉賓在「數碼科技方案展示日」合照。

合資格的零售業及餐飲業中小企只需要透過一站式網站（https://dtspp.cyberport.hk/）選擇心儀方案並遞交申請，毋須親臨數碼港辦事處。如有查詢，可電郵至 dtspp@cyberport.hk 或致電熱線 2599 7501 與「數碼轉型支援先導計劃」秘書處聯繫。

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