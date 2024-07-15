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PWC | 羅兵咸香港傳開始調整人手，陸續約談員工自願離職

15/07/2024

．羅兵咸永道(內地稱普華永道)近月陷入中國恒大(03333)審計風波，並與多間具國資背景的中港股份解約，審計收入將受影響。

．羅兵咸永道香港辦事處開始調整人手，有團隊逾10%成員會被約談離職，除了提供審計服務的FS(Financial Service，金融服務)業務外，包括諮詢業務在內Non-FS(非金融服務)業務也面臨縮減人手

 

PWC | 羅兵咸香港傳開始調整人手，陸續約談員工自願離職

 

　　羅兵咸永道(內地稱普華永道)近月陷入中國恒大(03333)審計風波，並與多間具國資背景的中港股份解約，審計收入將受影響。《經濟日報》引述消息人士報道，繼上海、北京等分所，羅兵咸永道香港辦事處開始調整人手，有團隊逾10%成員會被約談離職，除了提供審計服務的FS(Financial Service，金融服務)業務外，包括諮詢業務在內Non-FS(非金融服務)業務也面臨縮減人手。羅兵咸重申根據市場需求優化組織架構。

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　　消息人士指，羅兵咸永道香港6月已完成員工績效評估，而今年更多員工被評為第四級或以下，當中為數不少遭直接勸退，以往僅評級最低的第五級才會約談離職，而第四級則是員工提出改善績效行動方案，期限內不達標才離職。


　　消息稱，公司要求員工7月中旬前提出自願請辭，1個月通知期後離職，否則會在8月中旬按裁員處理，意味屆時很大機會不會開出推薦信(Reference letter)。
　　羅兵咸永道回應稱，由於外部客觀情況的變化，公司根據市場需求相應優化了組織架構，此次調整是艱難的決定。公司正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。


　　另有消息指，其餘三大會計師行近期承接部分由羅兵咸流失生意，並向羅兵咸員工招手。據企業數據庫Webb-Site顯示，現時羅兵咸為360間香港上市公司審計財報，市佔率約13.88%，較年初淨減少33間或1.3%。

 

撰文:經濟通採訪組

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