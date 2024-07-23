廖孖記 | 黃家和：產品包裝字句及有否產地來源證，料成執法依據

廖孖記如從內地購入白腐乳，料未能取得相關資格

海關表示已接獲相關舉報，正作出跟進

廖孖記腐乳第四代傳人廖晃業昨（22日）確認過去30年均是從內地供應商購入白腐乳加工，但認為做法仍屬「香港生產」。海關表示已接獲相關舉報，正作出跟進。

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一直從事食品批發的香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，工貿署目前委託廠商會及工總協助處理產地來源證事宜。當產品取得產地來源證，就可以香港名義產出至外地，否則就需要同時列明加工及產出來源地。黃家和指，廖孖記如從內地購入白腐乳，料未能取得相關資格。



他指如事件日後牽涉商品說明條例等調查時，產品包裝字句及有否產地來源證，料會成為執法人員考慮的依據之一。

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