開市Go | 美歐簽貿易協議，蘋果串流加價三成，中石化業績退倒

22/08/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（21日）收跌，標普500指數錄得連續第五個交易日下滑，零售巨企沃爾瑪(US.WMT)季度盈利差於預期，加上科技股遭投資者獲利回吐，使主要指數全日承壓。道指收市跌152.81點，或0.34%，報44785.5點；標普500指數跌25.61點，跌幅為0.4%，報6370.17點；納指跌72.55點，或0.34%，報21100.31點。中國金龍指數升103點。日經期貨截至上午7時52分升40點。

 

2、美國勞工部最新數據顯示，截至8月16日止一周，新領失業救濟人數增加至23.5萬人，較前周修訂後的22.4萬人上升1.1萬人，並高於市場預期的22.5萬人。該數據升幅為近四周最大。

 

3、美國與歐盟正式簽署上月達成的框架性貿易協議，為跨大西洋經貿關係奠下新基礎。協議焦點在於美國承諾逐步下調對歐洲汽車及零部件徵收的27.5%高關稅至15%，歐洲車企最早可於9月起受惠。

 

4、據路透引述多名知情人士透露，美國總統特朗普政府正考慮從《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act，簡稱《晶片法案》)中重新分配至少20億美元，用於支持國內關鍵礦產相關項目。

 

5、據內媒報道，自5月起，多地已陸續開展新型政策性金融工具的政策宣講與項目籌備工作。近期部分地方進一步梳理出項目清單，並明確申報金額。據了解，此輪金融工具規模達5000億元人民幣，重點投向包括數字經濟、人工智能、低空經濟、消費、綠色低碳、農業農村、交通物流及城市基建等領域。國家開發銀行、中國農業發展銀行及中國進出口銀行等政策性銀行將共同參與。

 

6、中國光伏行業協會將於2025年9月18日至19日在安徽滁州舉辦「光伏儲能產業創新成果對接會」，主題為「光儲融合應用　築就零碳未來」。會議旨在探討光儲一體化趨勢與創新實踐，研究電力市場化改革下的光儲協同商業模式，推動新能源產業高質量發展。屆時將匯聚行業龍頭企業高管、技術專家及第三方機構代表，共同分享政策、技術及電力市場交易等多方面內容。

 

7、澳洲會計師公會就《2025年施政報告》向香港特區政府提交政策建議書，針對五大領域提出具體措施：包括強化香港國際金融中心地位、推動國際創新科技樞紐建設、促進ESG及綠色經濟發展、實現經濟多元化，以及加強人才培育與吸引。　‌

 

8、美國國債孳息率周四下跌，因美國經濟數據強於市場預期，加上聯儲官員發表偏鷹派言論，令投資者進一步下調對9月啟動減息的預期。市場焦點現已轉向聯儲局主席鮑威爾將於周五(22日)傑克遜霍爾央行年會上的講話。

 

9、蘋果(US.AAPL)宣布將其串流平台Apple TV+月訂閱價格從每月9.99美元調升至12.99美元，漲幅約30%。有關新價格已於即日對美國及部分國際市場的新用戶生效，現有訂戶則將於下次續訂日起30天後開始適用。

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 10:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 10:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 10:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
