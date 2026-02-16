赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）

「赤馬紅羊」六十年一遇，相傳期間世界易有動盪，馬年未到市場早已談虎色變，尤其農曆新年前在南美、中東等地已先行出現地緣政局不穩情況，無論篤信風水與否，都會非常關注未來一年環球政經與金融市場走勢。《經濟通通訊社》專訪玄學師傅張芯熏時提到，赤馬紅羊年份對金融市場一定會打折扣，但也並非寸步難行，總有時期與個別板塊，都適合早有準備之人投資與部署。

甚麼是赤馬紅羊？

2026年屬丙午年，丙屬火、午屬馬，因此又被稱為「赤馬年」；而2027年是丁未年，丁同樣屬火、未屬羊，故有「紅羊年」之稱。這兩個年份在六十年才會相遇一次。在風水命理角度來看，丙午、丁未組合火勢極旺而缺乏水的調和，火象能量特別強烈，往往被認為容易引發血光之災、戰爭、社會動盪或天災，古籍中將其視為「丙午丁未之厄」，象徵著時局動盪不安。而本次「赤馬紅羊劫」更遇上180年一度的「三元九運」，九運同樣屬火，火上加火更添動盪憂慮，張芯熏師傅形容今輪火氣程度好比「森林大火」，不容小覷。

九運利科技發展亦利藝術投資

風水上普遍認為在「九運」下屬火的行業將會大旺，創新科技包括AI、晶片等自2024年踏入九運以來發展蓬勃，引證有利科技之說。不過遇上赤馬紅羊年火勢過旺，有可能帶來負面影響。張芯熏師傅解釋，雖然九運有利創新行業，但五行上火剋金，所以九運期間金融市場發展會比八運時期減弱，「大約由90分降至約75分」。除此以外，比起八運時踏實發展金融，九運期間亦更講求「思維」，人會由追求物質改為追求心靈滿足，不再只追求賺錢，故金融發展亦會受限。但師傅強調，有限度的發展並非完全停滯，人生活離不開錢，故選對投資路向十分重要。

九運下創新科技發展會持續，張芯熏師傅指AI在九運期間的突破發展比其他行業都大，機械人等等更前沿科技領域的發展都會提升。除此以外，和火有關的太陽能，以至科技發展的「燃料」稀土等板塊都值得大家留意。師傅亦特別提到，九運期間關於「概念」的主題會更蓬勃發展，「概念」非指概念股的概念，而是關於意念上，故此藝術投資亦值得留意，不少來自歐洲的新派畫作亦具有相當升值潛力。

踏入九運兩年來金價狂升不止，2024年初金價僅約2000美元左右，至今金價徘徊到5000美元上下，升幅達1.5倍，主要期間市場對政局不穩憂慮上升，推動資金流向黃金。但上面提到五行上火剋金，師傅解釋指傳統智慧「盛世古董，亂世黃金」，赤馬紅羊期間世界持續動盪，亦會出現新的戰事，因此黃金始終為保值之選，金價長線升勢仍會持續。不過師傅提醒，受火剋金影響，金價會出現較大程度波動，下跌後一定會再次反彈衝高破頂，故黃金即使赤馬紅羊期間仍算保值之選，另外白銀亦出於同樣道理，同獲師傅推薦。

夏季火上加火易動盪，屬羊屬狗投資直覺準

赤馬紅羊火勢猛烈，張芯熏師傅提醒一定要小心火旺的季節，即是夏天。在立夏（5月5日）至立秋（8月7日）的三個月期間，預計環球股市與全球政經氣候都會比較動盪，直至夏季完結入秋至冬季期間，局勢緩和下來後股市升值前景才會轉好。直至冬季尾段，赤馬過去紅羊將至，局勢會再一次波動，師傅擔憂明年紅盤或未能高收。

除了季節之外，師傅指亦可按個人生肖衡量今年投資策略，在動盪市況期間，屬羊和屬狗的人今年的投資直覺會比較好，但亦要按個人出生季節，如為夏季出生，同樣因為火氣較旺而會較為相沖，若是出生在秋、冬季則會較順利，春季則運勢平穩。相反，師傅建議今年屬牛之人要小心投資，運勢上今年體能會較弱，注意力不足或會容易造成一時失誤，切記小心投資，若無投資必勝把握不如休養生息。

南位西北位危中有機，西方大國與東南亞易有人事更替

近年坊間信奉九宮飛星之說，都會關注流年正財位、偏財位加以催旺，反之小病位、大病位則加以化解。專注研究奇門遁甲的張芯熏師傅就提到，奇門遁甲中的方位與流年九宮飛星有所不同，但九宮飛星排盤或多或少源自於奇門排盤，一脈相成，而奇門遁甲用於行軍打仗，攻守進退有度，看法亦與流年飛星有所不同。丙午馬年九宮飛星視南方為「五黃」所在，即所謂「大病位」，加上亦為流年「太歲位」，傳統上不宜多動作。但師傅表明奇門遁甲認為有危就有機，故南方太歲所在反為值得多投放資源發展，只要能好好利用並把握機會，隨時獨闢蹊徑。

再者西北方為流年「二黑」所在，即「小病位」，坊間多有提防化解，但師傅就指「二黑」本身屬土，西北方屬金，五行上土金相生，二黑星至反為有利西北方位屬金行業，醫療、保險之類便有機會興旺。

赤馬紅羊年份容易動盪，據以往歷史亦容易出現改朝換代，或是天災人禍；師傅指180年才有一次九運下的赤馬紅羊，能參考的往史並非太多，不過可以預期不少地方國家必然出現換班動作，其中包括東南亞地區，以及個別一兩個主導的西方國家，會有較大機會。至於自身周圍則要關注天然災害，赤馬紅羊期間火災情況會增加，同時局勢上落波動大，火相對於水，關於水的天災也會增加，暴雨情況亦會較常發生。

針對未來兩年動盪局勢下應如何部署，張芯熏師傅再三提醒大眾絕不能衝動投資，做任何投資決定前一定要做足功課，不應人云亦云。另外師傅亦有投資小貼士，在單數日子期間較適合做投資決策，因為單數日子普遍人頭腦較容易保持清醒，不易衝動部署；另外在東南方與南方進行落盤動作亦較容易得勝，即使面向該方位亦會有用。

撰文：經濟通記者戚朗軒

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=2BfTvk3I_Zk&feature=youtu.be

