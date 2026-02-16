  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）

16/02/2026

　　「赤馬紅羊」六十年一遇，相傳期間世界易有動盪，馬年未到市場早已談虎色變，尤其農曆新年前在南美、中東等地已先行出現地緣政局不穩情況，無論篤信風水與否，都會非常關注未來一年環球政經與金融市場走勢。《經濟通通訊社》專訪玄學師傅張芯熏時提到，赤馬紅羊年份對金融市場一定會打折扣，但也並非寸步難行，總有時期與個別板塊，都適合早有準備之人投資與部署。

 

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！

 

甚麼是赤馬紅羊？

 

　　2026年屬丙午年，丙屬火、午屬馬，因此又被稱為「赤馬年」；而2027年是丁未年，丁同樣屬火、未屬羊，故有「紅羊年」之稱。這兩個年份在六十年才會相遇一次。在風水命理角度來看，丙午、丁未組合火勢極旺而缺乏水的調和，火象能量特別強烈，往往被認為容易引發血光之災、戰爭、社會動盪或天災，古籍中將其視為「丙午丁未之厄」，象徵著時局動盪不安。而本次「赤馬紅羊劫」更遇上180年一度的「三元九運」，九運同樣屬火，火上加火更添動盪憂慮，張芯熏師傅形容今輪火氣程度好比「森林大火」，不容小覷。

 

九運利科技發展亦利藝術投資

 

　　風水上普遍認為在「九運」下屬火的行業將會大旺，創新科技包括AI、晶片等自2024年踏入九運以來發展蓬勃，引證有利科技之說。不過遇上赤馬紅羊年火勢過旺，有可能帶來負面影響。張芯熏師傅解釋，雖然九運有利創新行業，但五行上火剋金，所以九運期間金融市場發展會比八運時期減弱，「大約由90分降至約75分」。除此以外，比起八運時踏實發展金融，九運期間亦更講求「思維」，人會由追求物質改為追求心靈滿足，不再只追求賺錢，故金融發展亦會受限。但師傅強調，有限度的發展並非完全停滯，人生活離不開錢，故選對投資路向十分重要。

 

　　九運下創新科技發展會持續，張芯熏師傅指AI在九運期間的突破發展比其他行業都大，機械人等等更前沿科技領域的發展都會提升。除此以外，和火有關的太陽能，以至科技發展的「燃料」稀土等板塊都值得大家留意。師傅亦特別提到，九運期間關於「概念」的主題會更蓬勃發展，「概念」非指概念股的概念，而是關於意念上，故此藝術投資亦值得留意，不少來自歐洲的新派畫作亦具有相當升值潛力。

 

　　踏入九運兩年來金價狂升不止，2024年初金價僅約2000美元左右，至今金價徘徊到5000美元上下，升幅達1.5倍，主要期間市場對政局不穩憂慮上升，推動資金流向黃金。但上面提到五行上火剋金，師傅解釋指傳統智慧「盛世古董，亂世黃金」，赤馬紅羊期間世界持續動盪，亦會出現新的戰事，因此黃金始終為保值之選，金價長線升勢仍會持續。不過師傅提醒，受火剋金影響，金價會出現較大程度波動，下跌後一定會再次反彈衝高破頂，故黃金即使赤馬紅羊期間仍算保值之選，另外白銀亦出於同樣道理，同獲師傅推薦。

 

夏季火上加火易動盪，屬羊屬狗投資直覺準

 

　　赤馬紅羊火勢猛烈，張芯熏師傅提醒一定要小心火旺的季節，即是夏天。在立夏（5月5日）至立秋（8月7日）的三個月期間，預計環球股市與全球政經氣候都會比較動盪，直至夏季完結入秋至冬季期間，局勢緩和下來後股市升值前景才會轉好。直至冬季尾段，赤馬過去紅羊將至，局勢會再一次波動，師傅擔憂明年紅盤或未能高收。

 

　　除了季節之外，師傅指亦可按個人生肖衡量今年投資策略，在動盪市況期間，屬羊和屬狗的人今年的投資直覺會比較好，但亦要按個人出生季節，如為夏季出生，同樣因為火氣較旺而會較為相沖，若是出生在秋、冬季則會較順利，春季則運勢平穩。相反，師傅建議今年屬牛之人要小心投資，運勢上今年體能會較弱，注意力不足或會容易造成一時失誤，切記小心投資，若無投資必勝把握不如休養生息。

 

南位西北位危中有機，西方大國與東南亞易有人事更替

 

　　近年坊間信奉九宮飛星之說，都會關注流年正財位、偏財位加以催旺，反之小病位、大病位則加以化解。專注研究奇門遁甲的張芯熏師傅就提到，奇門遁甲中的方位與流年九宮飛星有所不同，但九宮飛星排盤或多或少源自於奇門排盤，一脈相成，而奇門遁甲用於行軍打仗，攻守進退有度，看法亦與流年飛星有所不同。丙午馬年九宮飛星視南方為「五黃」所在，即所謂「大病位」，加上亦為流年「太歲位」，傳統上不宜多動作。但師傅表明奇門遁甲認為有危就有機，故南方太歲所在反為值得多投放資源發展，只要能好好利用並把握機會，隨時獨闢蹊徑。

 

　　再者西北方為流年「二黑」所在，即「小病位」，坊間多有提防化解，但師傅就指「二黑」本身屬土，西北方屬金，五行上土金相生，二黑星至反為有利西北方位屬金行業，醫療、保險之類便有機會興旺。

 

　　赤馬紅羊年份容易動盪，據以往歷史亦容易出現改朝換代，或是天災人禍；師傅指180年才有一次九運下的赤馬紅羊，能參考的往史並非太多，不過可以預期不少地方國家必然出現換班動作，其中包括東南亞地區，以及個別一兩個主導的西方國家，會有較大機會。至於自身周圍則要關注天然災害，赤馬紅羊期間火災情況會增加，同時局勢上落波動大，火相對於水，關於水的天災也會增加，暴雨情況亦會較常發生。

 

　　針對未來兩年動盪局勢下應如何部署，張芯熏師傅再三提醒大眾絕不能衝動投資，做任何投資決定前一定要做足功課，不應人云亦云。另外師傅亦有投資小貼士，在單數日子期間較適合做投資決策，因為單數日子普遍人頭腦較容易保持清醒，不易衝動部署；另外在東南方與南方進行落盤動作亦較容易得勝，即使面向該方位亦會有用。

 

撰文：經濟通記者戚朗軒

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=2BfTvk3I_Zk&feature=youtu.be

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

122.800

異動股

06696

多想雲

2.030

異動股

02720

樂欣戶外

30.040

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,533.19
    +32.26 (+0.065%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,843.22
    +7.05 (+0.103%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,578.38
    +31.71 (+0.141%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.924
變動率︰+2.318%
較港股︰-0.52%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升135.314
變動率︰+1.668%
較港股︰+0.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.727
變動率︰+1.421%
較港股︰+3.06%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.151
變動率︰-1.385%
較港股︰-7.73%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升25.170
變動率︰+2.068%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.770
變動率︰-1.667%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌45.230
變動率︰-1.930%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.890
變動率︰-3.200%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升43.930
變動率︰+4.026%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌108.490
變動率︰-3.991%
ZM
Zoom通訊
按盤價(USD)︰跌88.650
變動率︰-4.266%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.470
變動率︰-7.107%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/02/2026 03:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/02/2026 03:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 122.800
  • 06696 多想雲
  • 2.030
  • 02720 樂欣戶外
  • 30.040
  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
股份推介
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 847.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 531.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 2.020
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.700
  • 01725 中國技術集團
  • 0.830
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.660
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.700
  • 目標︰$30.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 目標︰--
  • 02714 牧原股份
  • 39.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2026 13:10  《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底

16/02/2026 13:05  【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌

16/02/2026 13:05  《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期

16/02/2026 12:12  【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026 11:14  《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

16/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標

16/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指收市微升32點，金融股領漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
人氣文章

新聞>專訪

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶
人氣文章

搵食地圖

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（二）：獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！ 哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？塔羅師美子剖析
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
春寒哮喘針灸調理：標本兼治與治未病，三大穴位10分鐘呼吸順暢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/02/2026
美股收盤 | 道指收市微升32點，金融股領漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區