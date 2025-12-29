比拼華爾街－溫傑 | 標指再破領，美國合眾銀行潛力吸引（有片）

上周美股三大指數一如預期向好，道指及納指都上升1.2%，標指則升1.4%。誠如筆者早前所指，近期美股主要受兩項因素所主導，即「減息預期」及「科技股弱勢」。隨著前者有所強化而後者回穩，美股因而穩步上升。

如只針對上周五（26日），美股於聖誕假期後復市，交投相對淡靜，三大指數於高位整固。以標指計，當日曾升至6945點即市歷史新高，收市轉跌0.03%；道指及納指亦分別下跌0.04%及0.09%。

黃金白銀續強勢

值得一提的是商品市場，特別是金屬類表現非常亮麗。受惠避險需求及減息憧憬，黃金和白銀價格均升至紀錄新高，其他貴金屬亦造好。當中，現貨金曾升至每盎司4530美元，現貨銀亦突破每盎司79美元。

經濟數據方面，多項數據於聖誕前趕出爐，雖然部分數據不及預期，但最重要的經濟增長則優於預期：

*11月工業生產增加0.2%，優於預期升0.1%。



*10月耐用品訂單初值降2.2%，差過預期的減少1.5%，期內扣除運輸設備後的訂單增加0.2%，遜於預期的0.3%增幅。



*12月消費信心指數從11月的92.9降至89.1，低過預期的91。



*第三季GDP（按季以年率計）增長初值，由第二季的3.8%加快至4.3%，勝預期的3.3%。

經濟增長優於預期，主要受惠於消費和商業開支表現強韌，以及貿易政策影響減退。首兩點，即股市上升支持消費，以及AI相關的天量投資推動整體商業開支，正是筆者以往曾提出的論點。

留意聯儲局議息紀錄

今個星期受假期效應影響，估計大市仍會較淡靜。大家本周可以留意的經濟數據相對較少：

*標普採購經理指數（ISM製造業及服務業數據則會分別於美國時間1月5日及7日公布）

*新申領失業救濟人數

*樓市相關數據（包括房屋銷售及樓價）



另外，美國聯儲局會於周二（30日）公布上次（12月9日及10日）會議紀錄。

美國合眾銀行為大行心水之選

個股方面，筆者在選股時，除日常新聞及自己的研究外，往往亦會留意一些大行報告以取得靈感。近期筆者審視各大行的2026選股時，不只一次看到美國合眾銀行(U.S.Bancorp)(US.USB)的名字，因此特別為大家介紹。

提到銀行股，明白大家自然會想起高盛、大摩及細摩等，只是她們的估值已不便宜，以現水平並投資6至12個月計，作為當地地區性銀行的美國合眾銀行的股價上升潛力可能更吸引。

集團是一家金融服務控股公司，提供一系列金融服務，包括貸款和存款服務、資本市場以及信託和投資管理服務。其在《財富》美國500強企業中排名第105位，年收入超過275億美元，資產總額截至2024年底為6640億美元。

思維改變，更趨進取

雖然過去幾年集團表現落後，但新領導層（以行政總裁Gunjan Kedia*為主）已表明，未來思維將明顯轉變，專注於「收入為先(moving to a revenue mindset)」 。筆者的理解是集團往後將專注於執行進攻性、增長導向的策略，除收入有望增加外，亦支持估值回升。事實上，集團於前任行政總裁帶領下曾有重大投資（尤其是科技投資），都有助推動增長與營運槓桿提升。

基於近月集團股價已顯著上升，建議待回調再分注部署。

*Gunjan Kedia於2016年加入集團，於2025年開始擔任行政總裁並負責營收部門。她在金融服務業工作近30年，曾任State Street Financial及BNY全球高階主管職務，並曾在麥肯錫公司及普華永道擔任領導職務。

《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情