  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 標指再破領，美國合眾銀行潛力吸引（有片）

29/12/2025

　　上周美股三大指數一如預期向好，道指及納指都上升1.2%，標指則升1.4%。誠如筆者早前所指，近期美股主要受兩項因素所主導，即「減息預期」及「科技股弱勢」。隨著前者有所強化而後者回穩，美股因而穩步上升。

 

　　如只針對上周五（26日），美股於聖誕假期後復市，交投相對淡靜，三大指數於高位整固。以標指計，當日曾升至6945點即市歷史新高，收市轉跌0.03%；道指及納指亦分別下跌0.04%及0.09%。

 

黃金白銀續強勢

 

　　值得一提的是商品市場，特別是金屬類表現非常亮麗。受惠避險需求及減息憧憬，黃金和白銀價格均升至紀錄新高，其他貴金屬亦造好。當中，現貨金曾升至每盎司4530美元，現貨銀亦突破每盎司79美元。

 

　　經濟數據方面，多項數據於聖誕前趕出爐，雖然部分數據不及預期，但最重要的經濟增長則優於預期：

 

　　*11月工業生產增加0.2%，優於預期升0.1%。
　

　　*10月耐用品訂單初值降2.2%，差過預期的減少1.5%，期內扣除運輸設備後的訂單增加0.2%，遜於預期的0.3%增幅。
　　

 　　*12月消費信心指數從11月的92.9降至89.1，低過預期的91。
　　

　　*第三季GDP（按季以年率計）增長初值，由第二季的3.8%加快至4.3%，勝預期的3.3%。

 

　　經濟增長優於預期，主要受惠於消費和商業開支表現強韌，以及貿易政策影響減退。首兩點，即股市上升支持消費，以及AI相關的天量投資推動整體商業開支，正是筆者以往曾提出的論點。

 

留意聯儲局議息紀錄

 

　　今個星期受假期效應影響，估計大市仍會較淡靜。大家本周可以留意的經濟數據相對較少：

 

　　*標普採購經理指數（ISM製造業及服務業數據則會分別於美國時間1月5日及7日公布）

　　*新申領失業救濟人數

　　*樓市相關數據（包括房屋銷售及樓價）　


　　另外，美國聯儲局會於周二（30日）公布上次（12月9日及10日）會議紀錄。

 

美國合眾銀行為大行心水之選

 

　　個股方面，筆者在選股時，除日常新聞及自己的研究外，往往亦會留意一些大行報告以取得靈感。近期筆者審視各大行的2026選股時，不只一次看到美國合眾銀行(U.S.Bancorp)(US.USB)的名字，因此特別為大家介紹。

 

　　提到銀行股，明白大家自然會想起高盛、大摩及細摩等，只是她們的估值已不便宜，以現水平並投資6至12個月計，作為當地地區性銀行的美國合眾銀行的股價上升潛力可能更吸引。

 

　　集團是一家金融服務控股公司，提供一系列金融服務，包括貸款和存款服務、資本市場以及信託和投資管理服務。其在《財富》美國500強企業中排名第105位，年收入超過275億美元，資產總額截至2024年底為6640億美元。

 

思維改變，更趨進取

 

　　雖然過去幾年集團表現落後，但新領導層（以行政總裁Gunjan Kedia*為主）已表明，未來思維將明顯轉變，專注於「收入為先(moving to a revenue mindset)」　。筆者的理解是集團往後將專注於執行進攻性、增長導向的策略，除收入有望增加外，亦支持估值回升。事實上，集團於前任行政總裁帶領下曾有重大投資（尤其是科技投資），都有助推動增長與營運槓桿提升。

 

　　基於近月集團股價已顯著上升，建議待回調再分注部署。

 

　　*Gunjan Kedia於2016年加入集團，於2025年開始擔任行政總裁並負責營收部門。她在金融服務業工作近30年，曾任State Street Financial及BNY全球高階主管職務，並曾在麥肯錫公司及普華永道擔任領導職務。

 

《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

145.000

異動股

02388

中銀香港

39.740

異動股

08057

麥迪森控股

0.070

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.100
  • 02388 中銀香港
  • 39.760
  • 08057 麥迪森控股
  • 0.070
  • 00475 中發展控股
  • 0.500
  • 00267 中信股份
  • 12.360
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.340
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.990
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 188.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.520
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 427.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.100
  • 01347 華虹半導體
  • 75.150
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 54.500
  • 00700 騰訊控股
  • 599.500
報章貼士
  • 00388 香港交易所
  • 409.200
  • 目標︰$435.00
  • 00981 中芯國際
  • 72.900
  • 目標︰$78.00
  • 00390 中國中鐵
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2025 13:51  【聚焦人幣】人民幣即期升破7元關口創逾兩年半新高，離岸破6.99

30/12/2025 13:39  《異動股》三花、越疆齊飆11%領漲概念股，續炒機械人國標成立

30/12/2025 12:45  《午市前瞻》北水持續淨流出削港股動力，AI新股有得炒惟路遙知馬力

30/12/2025 12:07  AI晶片概念爆發，恒指半日升113點報25749，泡泡瑪特連同新消費捱沽

30/12/2025 11:57  【回顧展望－先抑後揚】人民幣中間價年升逾2%，結束三年貶值，明年關注破7

30/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒１４億元，買招行沽中移動

30/12/2025 09:04  【大行炒Ｄ乜】多家大行齊看淡美高梅，大摩升銀娛評級及目標價

30/12/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７１，隔夜拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 四小龍後又有六小虎，AI概念新股抽唔抽得過 新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 美高梅、銀娛、優必選、平醫、中國中藥及極兔最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人股｜優必選(09880)創逾1個月高，值得跟進？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

白銀大翻身新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注 新文章
人氣文章

搵食地圖

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？ 新文章
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（一）： 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座！誰適合投資？誰適合轉工？塔羅師美子剖析！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
富豪回春｜48歲富豪抗衰老最新容貌曝光，宣告2039年前讓人類永生
人氣文章
錯誤減肥警示｜29歲女半年只食白烚菜雜糧，驗出重度脂肪肝 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2025 15:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2025 15:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2025 15:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2025 15:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/12/2025
港股 | 午市前瞻 | 四小龍後又有六小虎，AI概念新股抽唔抽得過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

「船尾處的黑色小人」——從佩里叩關到侵略中國（二）

30/12/2025 12:43

大國博弈

回顧展望－風雲息變 | 特朗普強勢干預換得連續三次減息 日...

29/12/2025 15:43

回顧25 展望26

定期存款 | 一周定存合集，銀行搶年結資金，PAObank推...

28/12/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區