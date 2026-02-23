  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 關稅取消反增變數，不宜盲目買入零售股（有片）

23/02/2026

　　雖然美國去年第四季經濟增長不及預期（按季年率初值為增長1.4%，市場預期為增長3%），但隨著當地最高法院駁回特朗普的全球關稅政策，上周五（20日）美股三大指數均向好。當中，道指及標指分別上升0.5%及0.7%，納指更高收0.9%。受惠上周五指數向好，加上科技股回勇，抵消中東戰雲密布的影響，一周計美股同樣向好，道指、標指及納指分別揚0.3%、1.1%及1.5%。

 

對等關稅不合法

 

　　上周的重點首推美國最高法院有關關稅的判決，該院以六比三的投票結果，裁定特朗普的關稅政策不合法。最高法院指出，特朗普動用《聯邦緊急權力法》在全球範圍內實施「對等關稅」，以及聲稱應對芬太尼販運而徵收針對性進口稅的做法，超越了他的權限。後續發展如下：

 

　　－白宮在行政命令中表示，先前以行政命令徵收的附加從價關稅將不再有效，並應在可行情況下盡快停止徵收。

　　－貿易代表格里爾表示，將根據1974年《貿易法》第301條款啟動幾項新的調查。他進一步表示，有信心之前談判達成的貿易協議仍將繼續有效。

　　－特朗普簽署公告，實施臨時進口關稅10%，為期150天（將於美東標準時間2月24日凌晨12時01分生效）；十幾個小時後，特朗普又改口，宣布這項臨時關稅的稅率將從10%提高到15%，立即生效。

 

　　由於投資者普遍認為關稅不利經濟及企業盈利，其被取消即減少負面影響。

 

　　短期來說，投資市場或會視之為利好消息，惟市場早已消化關稅影響，現時反而造成不明朗因素。意思是市場估計特朗普必有後著，預示投資者需要再次等待並消化白宮的新一輪方案，增加往後宏觀因素的變數。

 

留意中東發展

 

　　另一方面，大家亦要留意中東問題。綜合不同媒體所報道，福特號航母打擊群目前已進入地中海，正前往中東與該國其他軍事力量會合（據報美國已向中東地區派遣17艘軍艦和數十架飛機）。

 

　　《路透社》引述兩名美國官員指，美軍針對伊朗的作戰籌劃已進入高級階段，國防部已向特朗普提供打擊伊朗的多種方案，選項包括在打擊中定點針對個人目標（例如最高精神領袖哈梅內伊及其兒子穆傑塔巴），甚至在極端情況下推動德黑蘭政權更迭。本周，大家務必留意事態發展。

 

　　除上述事件外，本周幾項經濟數據同樣重要，例如是PPI及諮商會消費者信心指數等。前者方面，估計1月按月及按年升幅分別為0.3%及2.4%（12月為0.5%及3%）；核心PPI按月及按年則估計分別上升0.3%及3.0%（12月為0.7%及3.3%）。至於2月消費者指數或由上月的84.5，上升至88水平。

 

零售股難顯著受惠

 

　　有關行業及個股部署，有記者於過去的周末問到，對等關稅被裁定不合法是否有利美國當地零售股（因成本減少或毋須轉嫁關稅至消費者），筆者觀點如下：

 

　　－市場早已預期關稅將被推翻

　　－現時裁決可能會導致更多不確定性

　　－更重要的是隨著消費者開始期待更大折扣（因認為零售商不需再面對關稅，令其入口成本下降），而零售商決定減價促銷，將不利毛利率。

 

　　結論是不應單單因為關稅取消就買入Nike(US.NKE)等零售商股票。至於可買入的具體選擇，大家可重溫過去幾周本欄的個股建議，例如分注部署微軟(US.MSFT）。

 

　
　　　
筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　　
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.330

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 71.100
  • 02370 力高健康生活
  • 1.150
  • 00895 東江環保
  • 2.330
  • 02007 碧桂園
  • 0.325
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 41.100
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 12.920
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.770
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 840.500
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 542.500
  • 目標︰$582.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.560
  • 00700 騰訊控股
  • 538.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.900
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 38.340
  • 目標︰$40.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.180
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2026 17:00  《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼

23/02/2026 15:30  【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026 15:12  【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性

23/02/2026 10:40  【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026 17:23  《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

美國兩黨政客為何在慕尼黑爭奇鬥艷？ 新文章
人氣文章

娛樂

賀歲片票房戰｜黃子華《夜王》破3千萬，舊戀情紋身成焦點；翁子光《金多寶》嘆排片量不足輸經驗 新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

雲南村姑為何能擄獲1200萬海外訂閱者的心？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆直接影響情緒與思維？2026年首次水星逆行指南！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年初三赤口不宜行房？被拒絕後女性比男性更Hurt？教你如何不尷尬又不失禮貌地拒絕對方！
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
《東京的士》木村拓哉示範最動人的跨代陪伴  
人氣文章
食物安全警示｜內地瓜子疑遭染色恐致癌，浸清水5分鐘竟變五顏六色
人氣文章
貪靚惹禍｜美甲暗藏5大健康危機，恐增皮膚癌風險，醫生揭安全次數上限
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 21:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2026
金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區