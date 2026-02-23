比拼華爾街－溫傑 | 關稅取消反增變數，不宜盲目買入零售股（有片）

雖然美國去年第四季經濟增長不及預期（按季年率初值為增長1.4%，市場預期為增長3%），但隨著當地最高法院駁回特朗普的全球關稅政策，上周五（20日）美股三大指數均向好。當中，道指及標指分別上升0.5%及0.7%，納指更高收0.9%。受惠上周五指數向好，加上科技股回勇，抵消中東戰雲密布的影響，一周計美股同樣向好，道指、標指及納指分別揚0.3%、1.1%及1.5%。

對等關稅不合法

上周的重點首推美國最高法院有關關稅的判決，該院以六比三的投票結果，裁定特朗普的關稅政策不合法。最高法院指出，特朗普動用《聯邦緊急權力法》在全球範圍內實施「對等關稅」，以及聲稱應對芬太尼販運而徵收針對性進口稅的做法，超越了他的權限。後續發展如下：

－白宮在行政命令中表示，先前以行政命令徵收的附加從價關稅將不再有效，並應在可行情況下盡快停止徵收。

－貿易代表格里爾表示，將根據1974年《貿易法》第301條款啟動幾項新的調查。他進一步表示，有信心之前談判達成的貿易協議仍將繼續有效。

－特朗普簽署公告，實施臨時進口關稅10%，為期150天（將於美東標準時間2月24日凌晨12時01分生效）；十幾個小時後，特朗普又改口，宣布這項臨時關稅的稅率將從10%提高到15%，立即生效。

由於投資者普遍認為關稅不利經濟及企業盈利，其被取消即減少負面影響。

短期來說，投資市場或會視之為利好消息，惟市場早已消化關稅影響，現時反而造成不明朗因素。意思是市場估計特朗普必有後著，預示投資者需要再次等待並消化白宮的新一輪方案，增加往後宏觀因素的變數。

留意中東發展

另一方面，大家亦要留意中東問題。綜合不同媒體所報道，福特號航母打擊群目前已進入地中海，正前往中東與該國其他軍事力量會合（據報美國已向中東地區派遣17艘軍艦和數十架飛機）。

《路透社》引述兩名美國官員指，美軍針對伊朗的作戰籌劃已進入高級階段，國防部已向特朗普提供打擊伊朗的多種方案，選項包括在打擊中定點針對個人目標（例如最高精神領袖哈梅內伊及其兒子穆傑塔巴），甚至在極端情況下推動德黑蘭政權更迭。本周，大家務必留意事態發展。

除上述事件外，本周幾項經濟數據同樣重要，例如是PPI及諮商會消費者信心指數等。前者方面，估計1月按月及按年升幅分別為0.3%及2.4%（12月為0.5%及3%）；核心PPI按月及按年則估計分別上升0.3%及3.0%（12月為0.7%及3.3%）。至於2月消費者指數或由上月的84.5，上升至88水平。

零售股難顯著受惠

有關行業及個股部署，有記者於過去的周末問到，對等關稅被裁定不合法是否有利美國當地零售股（因成本減少或毋須轉嫁關稅至消費者），筆者觀點如下：

－市場早已預期關稅將被推翻

－現時裁決可能會導致更多不確定性

－更重要的是隨著消費者開始期待更大折扣（因認為零售商不需再面對關稅，令其入口成本下降），而零售商決定減價促銷，將不利毛利率。

結論是不應單單因為關稅取消就買入Nike(US.NKE)等零售商股票。至於可買入的具體選擇，大家可重溫過去幾周本欄的個股建議，例如分注部署微軟(US.MSFT）。





筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。



《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

