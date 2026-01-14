  • 會員
大行報告 | 高盛看港交所$546,德銀微升比亞迪目標至$136

14/01/2026

高盛港交所(00388)目標546元，維持買入評級

德銀微升比亞迪(01211)目標至136元，中信里昂則降至130元

中信里昂大和升藥明生物(02269)目標價，分別看48.5元及42元

 

大行報告 | 高盛看港交所$546,德銀微升比亞迪目標至$136

 

即時重點新聞

14/01/2026 12:58  《提振Ａ股》滬深北交易所：融資保證金最低比例從80%提高至100%

14/01/2026 12:45  《午市前瞻》爆買阿里撐港股料4月挑戰兩萬九，海底撈大執位仍須以業績說話

14/01/2026 12:06  恒指半日升244點突破兩萬七，阿里兩百億成交配合大升半成，阿里健康炒作利好狂飆

14/01/2026 11:35  《異動股》阿里健康飆15%創三年高，獨家首發全球首個醫嬰兒血管瘤外用藥

14/01/2026 13:18  【外圍經濟】現貨白銀漲幅達5%，突破每盎司91.5美元新高

14/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

13/01/2026 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７９９６，一周拆息較上日軟３６基點

