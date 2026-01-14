大行報告 | 高盛看港交所$546,德銀微升比亞迪目標至$136
14/01/2026
．高盛看港交所(00388)目標546元，維持買入評級
．德銀微升比亞迪(01211)目標至136元，中信里昂則降至130元
．中信里昂及大和齊升藥明生物(02269)目標價，分別看48.5元及42元
14/01/2026
