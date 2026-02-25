  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大行報告 | 創科、萬洲、安踏、石藥及地產股最新評級/目標價，渣打績後最牛看$233

25/02/2026

瑞銀高盛點評創科實業(00669)，目標分別看116元及112.3元

花旗維持安踏(02020)目標價及評級不變

海通國際高看石藥(01093)目標13.07元，維持跑贏大市評級

 

大行報告 | 創科、萬洲、安踏、石藥及地產股最新評級/目標價，渣打績後最牛看$233

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

141.200

異動股

00042

東北電氣

0.410

異動股

00388

香港交易所

411.200

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 141.100
  • 00042 東北電氣
  • 0.405
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.380
  • 00756 森美控股
  • 1.210
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.380
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.410
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.960
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 745.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 141.100
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 745.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 67.900
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.720
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 13:07  【預算案】陳茂波:寬減百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元

25/02/2026 13:01  《異動股》滙控績後急升3%，去年列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期

25/02/2026 10:29  【特朗普當政】特朗普發表國情咨文，稱成功壓低通脹，保護家庭資產價值

25/02/2026 11:59  【預算案】陳茂波：積金局逐步推行強積金「全自由行」，建議優化向僱主追討拖欠供款程序

25/02/2026 12:01  【滙控業績】滙控去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%，息0.45美元

25/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２１，隔夜拆息較上日微升２３基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 春節內地出遊丁財創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 滙控績後急升3%，去年列帳基準稅前盈利與末期息皆勝過預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

財政預算案2026/27 | 財政預算案文字直播(稍後送上懶人包) 新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

月全食 2026 懶人包︱3月3日元宵觀測全程＋最佳方位＋手機拍攝技巧
人氣文章

風水蔣知識

2026生肖運程︱屬鼠化解破財方法；屬虎做生意拖字訣？屬牛大旺轉工、屬兔霧水桃花；屬龍凶多吉少；屬蛇財運佳；正月尾要「送窮鬼」旺財運？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

感謝特朗普 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻中欠缺了性親密，夫妻關係就變了純友誼？
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆直接影響情緒與思維？2026年首次水星逆行指南！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣新文章
人氣文章
農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效果更顯著
人氣文章
治療前列腺癌新方法──局部治療：HIFU／冷凍／微波消融／電穿孔，副作用少，最快即日可出院！ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 15:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/02/2026
內需股 | 春節內地出遊丁財創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可以點揀？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區