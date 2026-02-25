大行報告 | 創科、萬洲、安踏、石藥及地產股最新評級/目標價，渣打績後最牛看$233
25/02/2026
．瑞銀、高盛點評創科實業(00669)，目標分別看116元及112.3元
．花旗維持安踏(02020)目標價及評級不變
．海通國際高看石藥(01093)目標13.07元，維持跑贏大市評級
25/02/2026
2026-02-25
2026-02-24
2026-02-23
2026-02-20
2026-02-16
2026-02-13
2026-02-11
IPON