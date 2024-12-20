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專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）

20/12/2024

　　置業、投資、養老——件件茲事體大，事關財富自由。Etnet經濟通將一連三周逢周五推出經濟學者、活道教育中心創辦人林本利博士專訪，分三集詳解買樓時機及揀樓心得、2025年港股美股部署、如何自製退休現金流，萬勿錯過。

 

　　今日率先播出的《樓市篇》，面對香港樓價較2021年8月歷史高位累跌近28%，靜待見底者、蜂擁入市者猶如平行時空，林本利博士表示，以中原私樓住戶供樓負擔比率計，即46%-47%低過2009年低息期平均的46%至49%水平，港樓現在的價錢是合理的。若放長眼光至未來十年，相信中原指數回升至180（現為137.59）以上，亦是合理。

 

如何賺取7%以上回報

 

　　他指，買樓需先問自己三大問題，並強調千萬勿買新樓，因「你厲害不過地產商」，無論是樓書實景相符，還是實際使用面積，乃至管理費高低，都是「他（發展商）今日切少你些，將來切你多些」。至於二手樓，則應揀2000年之前落成的，並透露自己剛以550萬買入高峰時770萬的物業收租，回報率逾3厘。他並教路，如何以租金及樓市升幅，獲取7%甚至10%回報。

 

　　立即去片：https://youtu.be/ZGcJGreSK4s

 

 

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