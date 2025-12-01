  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 美股又再上升，迪士尼壞消息或出盡（有片）

01/12/2025

　　由於感恩節（11月27日）為股市假期，加上「黑色星期五(Black Friday)」（11月28日）僅半日市，上周美股只有3.5個交易日。受惠減息預期回升，而且大行普遍對明年美股展望樂觀，美股三大指數上周均顯著向好，道指及標指分別上升3.2%及3.7%，納指及羅素2000指數的升幅更分別達4.9%及5.5%。

 

　　上周五，全球最大衍生金融商品交易所芝加哥商品交易所(CME Group)系統出現技術故障，期貨和期權交易一度暫停，幸好對整體股市影響相對有限。

 

消費理想，利市場氣氛

 

　　針對零售銷售情況，媒體引述Adobe Analytics的數據顯示，剛過去的「黑色星期五」網上消費額達118億美元，按年升9.1%，並創新高。預期「網絡星期一(Cyber Monday)」網上消費將達142億美元，亦有望再度創新高，消息利好美股零售板塊。

 

　　今周的焦點將是經濟數據，相當多數據將會公布，其中包括ISM服務業及製造業指數、個人收入及支出、密歇根大學消費者信心指數、申領失業救濟金人數，以及9月PCE。綜合而言，估計相關數據將反映經濟活動持續擴張而通脹壓力進一步回落。

 

本周留意PCE數據

 

　　9月PCE方面，市場料按月及按年將分別上升0.2%及2.7%（之前數據則為分別上升0.3%及2.7%）；至於核心PCE，估計按月及按年將分別上升0.2%及2.8%（之前數據則為分別上升0.2%及2.9%）。

 

　　由於美國聯儲局會於12月9至10日議息，因此各委員需根據規則於11月29日（會議前的第二個周六）開始進入「靜默期(Blackout Period)」。根據Fed Watch的最新數據，12月的減息預測已回升至86.4%。惟有一點要留意，明年3月利率跌至3.25厘至3.50厘（即較現水平下調50點子）的機會只為38.5%，代表縱使今個月減息成共識，明年首季的政策情況並未明朗。

 

迪士尼近月股價受壓

 

　　今周介紹多元化全球娛樂公司華特迪士尼(Walt Disney Co)(US.DIS)，集團旗下包括三個部門：娛樂、體育與體驗(Entertainment, Sports and Experiences)。娛樂部門統籌管理旗下的影視和娛樂內容，包括電視和串流媒體業務；體育部門經營和管理體育媒體業務，主要包括　ESPN及ESPN+；體驗部門則負責規劃設計、建造和管理主題樂園和度假村等休閒事業，並包含消費產品部門。

 

　　集團第三季（2025財年第四季）收入略遜於市場預期，而獲利則優於預期；可惜管理層對第四季（2026財年第一季）的展望保守，因而拖累了股價表現。筆者相信，基於未來兩年展望理想，短期股價受壓或為中線的投資機會。

 

　　先從上季業績入手，淨利潤按年增1.6倍至14.4億美元，經調整每股盈利為1.11美元，高於市場預期的1.05美元；可是同期收入只為224.6億美元，低於預期的227.5億美元。

 

　　仔細分析，串流事業成為最大亮點，迪士尼+與Hulu合計新增約1250萬名訂戶，使總訂閱數達1.96億。另外，主題樂園、度假村、郵輪等體驗業務部門的表現亦理想。相對而言，季內傳統電視和院線電影收入下滑，則拖累了業績。

 

　　以電影計，今年電影作品無法重現去年《玩轉腦朋友2(Inside Out 2)》與《死侍與狼人(Deadpool & Wolverine)》的票房動力，加上廣告收入疲弱，令影視娛樂業務放緩。更重要的是，管理層表明，隨著《優獸大都會2(Zootopia 2)》與《阿凡達3(Avatar: Fire and Ash)》於今季上映，成本將大增，而令盈利顯著受壓。

 

明年展望理想

 

　　雖然表面上較多負面消息，但相信已大部分反映。而集團宣布將股息及回購額提高，並預期2026及2027財年的調整後每股盈利將分別達雙位數增長，都反映管理層對未來的信心，中長線投資者值得留意。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

