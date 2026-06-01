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比拼華爾街－溫傑 | 美股又破頂，太空股成市場焦點（有片）

01/06/2026

　　上周五（5月29日）美股三大指數再度破頂，市場情緒由避險迅速轉向風險偏好，背後的推動力遠不止於「停火消息」這麼簡單。早前美國媒體Axios報道美國與伊朗已達成延長停火60天的協議，雖仍待總統特朗普批准，但市場已率先反應，並重新評估霍爾木茲海峽重開的可能性。投資者憧憬這條全球最重要的能源航道一旦恢復暢通，油價壓力有望明顯紓緩，通脹預期同步回落。

 

　　因此，當日道指上升0.7%，突破51000點；標指與納指亦分別錄得0.2%的升幅。10年期及30年期國債息率分別回落至4.38%及5%水平，布油則回落至約91美元。

 

個股表現還看基本因素

 

　　然而，若只看到大市破頂，便以為市場全面樂觀，這其實忽略了另一個更關鍵的訊號：資金對個股基本面的敏感度正在上升。戴爾(US.DELL)上調收入預測，股價即日爆升；反之Gap(US.GAP)下調預測，以及American Eagle(US.AEO)與美國女星Sydney Sweeney的聯乘系列銷情不及預期，兩者股價均隨即受壓。

 

　　　宏觀數據亦提供了另一層解讀。美國最新公布的一系列經濟指標呈現「增長放緩、通脹溫和、勞動市場降溫」的組合。首季GDP增長由2%下修至1.6%，個人消費升幅放慢至1.4%；4月個人開支按月升0.5%，但收入零增長，反映消費力度開始疲弱；核心PCE按月僅升0.2%，通脹壓力未再惡化；首次申領失業救濟人數升至6周高位，勞動市場降溫跡象明顯。

 

留意勞動市場數據

 

　　展望本周，美國將公布多項經濟數據，重點是上月的勞動市場情況。筆者預期：

 

　　1. 非農職位將增長約9萬個

 

　　2. 平均工資按月及按年將分別上升0.3%及3.5%

 

　　3. 失業率維持於4.3%

 

　　另外，當地將公布ISM製造業與服務業指數，這將決定市場對經濟動力的判斷是否需要調整。而地緣局勢仍是最大變數，美伊停火協議能否落實、霍爾木茲海峽能否真正重開，都會直接影響油價與通脹預期。

 

SpaceX將上市，市場炒作太空股

 

　　在企業層面，AI、雲端及半導體板塊仍是資金焦點，但市場對基本面的要求正在提高，選股能力將比單純追指數更重要。要數近期的個股或行業焦點，不得不提太空股。隨著SpaceX將於6月12日上市，投資者對該相關股份的熱情升溫。

 

　　事實上，地緣政治升溫、AI推動衛星影像與通訊需求，以及發射成本下降，令太空企業商業化速度加快，都是令市場追捧的原因。背後是「科技＋國防＋高增長故事」的結合，在風險偏好上升時特別受資金鍾情。

 

　　相關股份其實甚多，例如Rocket Lab(US.RKLB)、Redwire(US.RDW)、AST SpaceMobile(US.ASTS)，以及Intuitive Machines(US.LUNR)等。若不了解個股，又想適度涉足此行業，則可以留意Procure Space ETF(US.UFO)，其追蹤太空產業指數，成分股要求有一定比例的營收來自衛星、火箭發射或太空硬體設備，是市場上「太空純度」較高的ETF。

 

　　根據資料，除Redwire外，上述其他三隻個股均屬UFO的十大持股，而Rocket Lab更佔超過7%，是UFO的最大持股。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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