關稅戰
大行報告 | 阿里、小米、泡泡、中電信、吉利及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握

16/10/2025

大華繼顯工銀國際點評阿里巴巴(09988)，分別看203元及200.1元

麥格理仍看好小米(01810)，維持跑贏大市評級

摩通降多隻濠賭股目標價，其中銀娛(00027)目標由54元下調至48.5元

 

即時重點新聞

16/10/2025 13:48  《異動股》煤炭股逆市升中煤能源漲逾半成，冷空氣南下滬深煤炭股走強

16/10/2025 13:34  《Ａ股行情》滬指午後跌0.33%失3900關，摩通及高盛表態堅持在華業務

16/10/2025 13:28  《異動股》蔚來急挫12%，遭新加坡主權財富基金起訴指其虛增收入

16/10/2025 14:28  台積電第三季淨利4523億新台幣，同比增39%，創歷史新高

16/10/2025 12:13  恒指半日跌111點報25799，科網股沽壓重，北水流入醫療內銀買盤多

16/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金

16/10/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標

16/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１８，一周拆息較上日微升至３﹒…

