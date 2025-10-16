大行報告 | 阿里、小米、泡泡、中電信、吉利及濠賭股最新評級/目標價，一表盡掌握
16/10/2025
．大華繼顯及工銀國際點評阿里巴巴(09988)，分別看203元及200.1元
．麥格理仍看好小米(01810)，維持跑贏大市評級
．摩通降多隻濠賭股目標價，其中銀娛(00027)目標由54元下調至48.5元
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
16/10/2025
【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解
更多大行報告
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-06
2025-10-03
延伸閱讀
16/10/2025 13:48 《異動股》煤炭股逆市升中煤能源漲逾半成，冷空氣南下滬深煤炭股走強
16/10/2025 13:34 《Ａ股行情》滬指午後跌0.33%失3900關，摩通及高盛表態堅持在華業務
16/10/2025 13:28 《異動股》蔚來急挫12%，遭新加坡主權財富基金起訴指其虛增收入
16/10/2025 14:28 台積電第三季淨利4523億新台幣，同比增39%，創歷史新高
16/10/2025 12:13 恒指半日跌111點報25799，科網股沽壓重，北水流入醫療內銀買盤多
16/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒４３億元，買阿里沽盈富基金
16/10/2025 08:44 【大行炒Ｄ乜】摩通升泡泡瑪特至超配，大摩削中電信目標
16/10/2025 11:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７７１８，一周拆息較上日微升至３﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 15:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 15:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2025 15:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2025 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N