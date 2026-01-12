大行報告 | 阿里、舜宇、優必選、老鋪黃金、內險、車股及三桶油最新評級/目標價，瑞銀牛看平保$88
12/01/2026
．麥格理升阿里巴巴(09988)目標216元，維持跑贏大市評級
．花旗降舜宇(02382)目標價，由103元下調至91元
．瑞銀評內險股，看平保(02318)88元籲維持買入
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
12/01/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多大行報告
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
延伸閱讀
12/01/2026 12:45 《午市前瞻》恒指後市仍樂觀惟乏突破動力，政府出手難解外賣平台內捲困境
12/01/2026 12:06 恒指半日升224點報26456，美團喜聞反內捲股價漲，AI概念落鑊
12/01/2026 09:08 陳茂波：新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字
12/01/2026 11:42 《異動股》AI股熱爆智譜、MiniMax升幅擴至近三成，軟件板塊淨買入90億元
12/01/2026 10:12 《外資精點》花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等
12/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里
12/01/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半
12/01/2026 11:41 《財資快訊》美電軟報７﹒７９３７，隔夜拆息較上日跌４９基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 14:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 14:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 14:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N