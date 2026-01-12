  • 會員
大行報告 | 阿里、舜宇、優必選、老鋪黃金、內險、車股及三桶油最新評級/目標價，瑞銀牛看平保$88

12/01/2026

麥格理阿里巴巴(09988)目標216元，維持跑贏大市評級

花旗舜宇(02382)目標價，由103元下調至91元

瑞銀評內險股，看平保(02318)88元籲維持買入

 

大行報告 | 阿里、舜宇、優必選、老鋪黃金、內險、車股及三桶油最新評級/目標價，瑞銀牛看平保$88

 

即時重點新聞

12/01/2026 12:45  《午市前瞻》恒指後市仍樂觀惟乏突破動力，政府出手難解外賣平台內捲困境

12/01/2026 12:06  恒指半日升224點報26456，美團喜聞反內捲股價漲，AI概念落鑊

12/01/2026 09:08  陳茂波：新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字

12/01/2026 11:42  《異動股》AI股熱爆智譜、MiniMax升幅擴至近三成，軟件板塊淨買入90億元

12/01/2026 10:12  《外資精點》花旗︰本港樓市將展開數年上升周期，上調今年樓價預測至8%，偏好新地信置等

12/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

12/01/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半

12/01/2026 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７９３７，隔夜拆息較上日跌４９基點

中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE將上路新文章
平台股 | 國務院對外賣平台展開反壟斷調查，美團阿里齊飆逾半成可以點部署？新文章
港股 | 午市前瞻 | 恒指後市仍樂觀惟乏突破動力 看好快手可靈AI海外市場股價看高一線新文章
唐人街最猥瑣的男人 新文章
澳門媽閣百年獨棟建築 海事工房最新「地平線」：嘆啡、黑膠、讀書會 新文章
一田辦年貨：安記、官燕棧海味福袋35折起／特設$18、$28專區／獨家Chiikawa揮春、利是封新文章
識食Hea住瘦．曾欣欣

忙碌生活中如何健康飲食？3個買餸策略，維持健康和飽足感！
沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章 新文章
行為藝術節「PAINFREE」：陳卓甄的一鍋咖喱與林海怡的五杯清酒
滾筒全身按摩，10分鐘快速放鬆肌肉筋膜，提升柔軟度 新文章
腎臟健康｜養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！
中期選舉 | FOCUS | 侵侵下注「可負擔」，金價預言QE將上路
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

