大行報告 | 中東戰火下三桶油點部署？滙證升中海油目標$32
04/03/2026
．滙證點評三桶油，升中海油(00883)目標32元
．富瑞削小米(01810)目標至30.45元，維持持有評級
．大行績後點評創科實業(00669)，目標最高看150元最低116元
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？
04/03/2026
定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠
