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大行報告 | 高盛點評地產股牛看新地$170恒地$41信置$16

20/05/2026

高盛點評地產股，牛看新地(00016)170元、恒地(00012)41元及信置(00083)16元

富瑞維持嗶哩嗶哩(09626)目槱258元，高盛則降至226元

．四大行升貝殼控股(02423)目標，最高看73.6元最低59元

 

大行報告 | 高盛點評地產股牛看新地$170恒地$41信置$16

 

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