大行報告 | 高盛點評地產股牛看新地$170恒地$41信置$16
20/05/2026
．高盛點評地產股，牛看新地(00016)170元、恒地(00012)41元及信置(00083)16元
．富瑞維持嗶哩嗶哩(09626)目槱258元，高盛則降至226元
．四大行升貝殼控股(02423)目標，最高看73.6元最低59元
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20/05/2026
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