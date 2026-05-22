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大行報告 | 瑞銀牛看百度$175籲買入，麥格里下降網易目標價至$241

22/05/2026

瑞銀牛看百度(09888)175元，維持買入評級

麥格理廣發齊下調網易(09999)目標價，分別看241元及209.85元

海通國際首予天數智芯(09903)目標596.7元及跑贏大市

 

大行報告 | 瑞銀牛看百度$175籲買入，麥格里下降網易目標價至$241

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2026 12:20
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