大行報告 | 瑞銀牛看百度$175籲買入，麥格里下降網易目標價至$241
22/05/2026
．瑞銀牛看百度(09888)175元，維持買入評級
．麥格理及廣發齊下調網易(09999)目標價，分別看241元及209.85元
．海通國際首予天數智芯(09903)目標596.7元及跑贏大市
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2026 12:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2026 12:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2026 12:20
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