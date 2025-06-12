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新股復熾 | 港IPO集資暫重奪全球第一，鍾絳虹料A+H達五成

12/06/2025

新股復熾 | 港IPO集資暫重奪全球第一，鍾絳虹料A+H達五成

　　本港新股復熾，集資額暫列全球第一。有「新股女王」之稱的Vistra卓佳董事總經理兼IPO及過戶處總監鍾絳虹接受《經濟通通訊社》訪問時表示，可以確定新股市場復甦，下半年可望呈上行趨勢。儘管上市公司以內地企業為主，但她強調，由股價、人數等構成的新股「雪球效應」才是重中之中，估計全年「A+H」股佔比可能高達50%。

 

德勤料全年80隻新股，A+H比例約30%

 

　　根據德勤數據，截至2025年5月底，今年香港IPO市場共有27隻新股上市，集資總額達777億港元，按年分別增長29%和超過8倍。截至5月底，共有5隻「A+H」新股上市，集資560億元，佔同期總集資額約72%。「A+H」股當中，單計寧德時代(03750)(深:300750)行使超額配售權後已涉410億港元。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，2025年全年約有80隻新股上市，其中「A+H」股約25隻，佔比約三成。

 

　　為何內地企業成為香港IPO市場核心推動力？由於監管機構近年推出多項措施，包括百億市值A股企業特快通道，鼓勵更多A股公司來港上市，同時配合A股IPO階段性收緊審批。數據顯示，截至5月底，「A+H」股申請佔整體申請數字約16%，達26宗，較去年同期4宗增長逾5倍。歐振興預測，2025年將有不少於6間公司進行大型IPO(集資10億美元或以上)，當中超過一半是來自消費零售業，餘下分別來自製造及科技；傳媒和電訊業。

 

重現消費類IPO，確定今年本港IPO復甦趨勢持續

 

　　由此可見，下半年仍可期待有大型IPO或大型「A+H」應市，但背後仍需散戶熱情支持，例如車用電池龍頭寧德時代吸引31萬名散戶認購，有「藥中茅台」之稱恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)亦有逾20萬人參與。鍾絳虹表示，由於抽新股人數規模上升，即使規模較小的IPO也錄得數萬人認購，可以確定今年本港IPO復甦，且趨勢持續。她預計，正在招股，集資最多95.56億港元的海天味業(滬:603288)若認購人數達20至30萬，可進一步確認市場熱度。

 

　　鍾絳虹披露，公司手頭上處理中有一名泰國的飲料品牌客戶經已遞表，直言「若市況不好，不會有品牌及業務的消費類IPO，因為公司本身可能有現金流」。至於會否回歸2020年有數隻IPO錄逾百萬人認購的活躍情況，她僅指受制於貿易戰等很多不確定因素，每月都有利好、利淡消息交錯出現，只是IPO市場對比去年、前年可見恢復。

 

IPO關注「雪球效應」，「A+H」股比例可達50%

 

　　鍾絳虹亦以「雪球效應」形容市場動態，指出若多隻IPO表現出色，將吸引更多投資者參與，進而推動更多企業上市。而她的預測亦較德勤樂觀，估計「A+H」股佔比可能高達50%，即使保守估計亦達三分之一。

 

　　總括而言，香港IPO市場在2025年展現強勁復甦，A+H股及內地企業仍是主要動力，消費零售與科技行業表現突出。政策支持、估值優勢及散戶熱情為市場注入活力，但地緣政治及監管不確定性仍需關注。下半年若IPO表現持續向好，市場「雪球效應」將進一步放大，推動更多企業來港上市。

 

新股復熾 | 港IPO集資暫重奪全球第一，鍾絳虹料A+H達五成

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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