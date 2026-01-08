專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產

歐洲經濟去年保持低度環比增長，險未跌入衰退區間，但實際經濟表現卻依然缺乏起色，知名經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》專訪指出，歐洲經濟看不出增長點就是問題所在，經濟缺乏競爭力加上各國政府財政難為「無米之炊」，令歐洲未來前景難料；日本上月重啟加息市場反應平穩，陶冬認為加息影響日本出口、旅遊業，並加重政府財政負擔，但將吸引長期滯留海外的資金回流，預計今年還將加息2至3次。

迎接新歲，陶冬將一連三集為讀者解析全球經濟形勢，明天將點評中國內地及香港經濟，敬請關注。

歐洲文恬武嬉多年，如今難再吃老本

歐元區季度GDP保持環比低增長，沒有跌入負值實屬意外，陶冬形容數據表現「不錯」，但外界沒有感受到經濟實質增長，才是歐洲經濟最大的問題。陶冬指出，歐洲各國目前主要依賴財政刺激與減息來拉動GDP，甚至不惜製造巨額的財政赤字來維護就業，實際上消費仍然疲軟，投資信心仍然缺失。儘管財政最為穩健的德國打破了平衡財政傳統，大搞赤字財政，將錢花在軍費與基礎建設上，但這類一次性開支同樣難以帶來可持續的經濟增長。

陶冬狠批歐洲的領袖們在過去二十年「沒幹甚麼正經事」，把心思放在開會和監管上，卻沒有想過歐洲經濟的未來在哪裏。陶冬指出，歐洲各國沒有積極扶持科技發展，反過來更多是在遏制本土科技創新，不但沒有廣泛參與到目前的AI革命，就連新能源和生物科技等前沿領域也幾乎缺席；與此同時歐洲能源成本大增，對歐洲工業而言影響是災難性的，例如德國的機械和汽車產業反過來被中國超車，中國工業產品甚至攻進了歐洲市場。上述兩大因素加上美國關稅戰影響，導致歐洲經濟缺乏可持續增長動力，陶冬指出，雖然歐洲利率在市場看來差不多見底了，但歐央行恐怕不得不再繼續減下去，並且開始購買國債，量化寬鬆已在路上。

法國財政危機已不遠，英國經濟窘境或設想入歐

但陶冬也坦言，巧婦難為無米之炊，歐洲多數國家政府的流動性問題嚴峻，福利降不下去，稅收也受經濟不景氣而有所減少，財政赤字在迅速增長，在此情況下歐洲國家要順應美國總統特朗普的要求，把軍費預算提高到GDP的5%，這幾乎不可能實現。

歐洲財政危機最大風險可能來自法國，該國公共債務創下歷史新高的同時，今年預算赤字率甚至要超過5.4%，陶冬明確指出，「如果不做結構性調整的話，法國必爆」，但法國現屆政府已成跛腳鴨，預算一次又一次地被否決，無法重整財政紀律，預計五到七年之內會爆發財政危機，到時候IMF能否提供幫助也是一大疑問。

另外一個老牌強國英國也同樣面臨結構性困局，陶冬指出，英國比歐洲其他國家還多一個問題，那就是脫歐後遺症。陶冬舉例說明，英國以前一直是歐洲的金融中心，但在脫歐之後，資金持續外流，他懷疑「重新入歐」會成為英國2026年的一個話題。

日本利率正常化持續吸資，惟守日圓150底線

日本在去年年底加息一碼，市場反應平靜，原因在於日本央行採取牛步戰略，加息步伐非常緩慢且審慎，儘管日本新首相高市早苗曾稱加息為「愚蠢行動」，但仍然默許了日本央行的加息行動，陶冬認為這代表高市早苗並不反對「有序加息」，將奠定2026年日本利率走勢的基調，預測今年日本仍會加息2到3次，最終目標利率約在1.5%左右。

比起政策利率，陶冬更關注收益率曲線管理（YCC）的撤退，他指目前日本10年期國債收益率已上升至2%以上，但仍然遠低於美債，「這中間肯定有甚麼地方是不對的」。陶冬認為將資金成本正常化是正確的舉措，這會吸引長期滯留在海外的日本資金（如「渡邊太太」的家庭儲蓄），從美元資產移回本土，推動日圓資產的進一步復甦。但他同時警告，日圓套利交易的逆轉將對全球流動性造成衝擊，甚至可能影響部分國家（如荷蘭）的國債市場穩定。

陶冬雖然看好日圓資產，但他對日本本土經濟增長持保留態度，預計今年工資漲幅放緩，經濟增長仍然高度依賴出口和旅遊業，因此他預計日本政府和央行會將日圓匯率目標設定在150，而一旦升至140，日本出口將受到明顯負面影響。

撰文：經濟通市場組記者楊英傑

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇