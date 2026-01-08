  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產

08/01/2026

　　歐洲經濟去年保持低度環比增長，險未跌入衰退區間，但實際經濟表現卻依然缺乏起色，知名經濟學家陶冬接受《經濟通通訊社》專訪指出，歐洲經濟看不出增長點就是問題所在，經濟缺乏競爭力加上各國政府財政難為「無米之炊」，令歐洲未來前景難料；日本上月重啟加息市場反應平穩，陶冬認為加息影響日本出口、旅遊業，並加重政府財政負擔，但將吸引長期滯留海外的資金回流，預計今年還將加息2至3次。

 

　　迎接新歲，陶冬將一連三集為讀者解析全球經濟形勢，明天將點評中國內地及香港經濟，敬請關注。

 

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產

 

歐洲文恬武嬉多年，如今難再吃老本

 

　　歐元區季度GDP保持環比低增長，沒有跌入負值實屬意外，陶冬形容數據表現「不錯」，但外界沒有感受到經濟實質增長，才是歐洲經濟最大的問題。陶冬指出，歐洲各國目前主要依賴財政刺激與減息來拉動GDP，甚至不惜製造巨額的財政赤字來維護就業，實際上消費仍然疲軟，投資信心仍然缺失。儘管財政最為穩健的德國打破了平衡財政傳統，大搞赤字財政，將錢花在軍費與基礎建設上，但這類一次性開支同樣難以帶來可持續的經濟增長。

 

　　陶冬狠批歐洲的領袖們在過去二十年「沒幹甚麼正經事」，把心思放在開會和監管上，卻沒有想過歐洲經濟的未來在哪裏。陶冬指出，歐洲各國沒有積極扶持科技發展，反過來更多是在遏制本土科技創新，不但沒有廣泛參與到目前的AI革命，就連新能源和生物科技等前沿領域也幾乎缺席；與此同時歐洲能源成本大增，對歐洲工業而言影響是災難性的，例如德國的機械和汽車產業反過來被中國超車，中國工業產品甚至攻進了歐洲市場。上述兩大因素加上美國關稅戰影響，導致歐洲經濟缺乏可持續增長動力，陶冬指出，雖然歐洲利率在市場看來差不多見底了，但歐央行恐怕不得不再繼續減下去，並且開始購買國債，量化寬鬆已在路上。

 

法國財政危機已不遠，英國經濟窘境或設想入歐

 

　　但陶冬也坦言，巧婦難為無米之炊，歐洲多數國家政府的流動性問題嚴峻，福利降不下去，稅收也受經濟不景氣而有所減少，財政赤字在迅速增長，在此情況下歐洲國家要順應美國總統特朗普的要求，把軍費預算提高到GDP的5%，這幾乎不可能實現。

 

　　歐洲財政危機最大風險可能來自法國，該國公共債務創下歷史新高的同時，今年預算赤字率甚至要超過5.4%，陶冬明確指出，「如果不做結構性調整的話，法國必爆」，但法國現屆政府已成跛腳鴨，預算一次又一次地被否決，無法重整財政紀律，預計五到七年之內會爆發財政危機，到時候IMF能否提供幫助也是一大疑問。

 

　　另外一個老牌強國英國也同樣面臨結構性困局，陶冬指出，英國比歐洲其他國家還多一個問題，那就是脫歐後遺症。陶冬舉例說明，英國以前一直是歐洲的金融中心，但在脫歐之後，資金持續外流，他懷疑「重新入歐」會成為英國2026年的一個話題。

 

日本利率正常化持續吸資，惟守日圓150底線

 

　　日本在去年年底加息一碼，市場反應平靜，原因在於日本央行採取牛步戰略，加息步伐非常緩慢且審慎，儘管日本新首相高市早苗曾稱加息為「愚蠢行動」，但仍然默許了日本央行的加息行動，陶冬認為這代表高市早苗並不反對「有序加息」，將奠定2026年日本利率走勢的基調，預測今年日本仍會加息2到3次，最終目標利率約在1.5%左右。

 

　　比起政策利率，陶冬更關注收益率曲線管理（YCC）的撤退，他指目前日本10年期國債收益率已上升至2%以上，但仍然遠低於美債，「這中間肯定有甚麼地方是不對的」。陶冬認為將資金成本正常化是正確的舉措，這會吸引長期滯留在海外的日本資金（如「渡邊太太」的家庭儲蓄），從美元資產移回本土，推動日圓資產的進一步復甦。但他同時警告，日圓套利交易的逆轉將對全球流動性造成衝擊，甚至可能影響部分國家（如荷蘭）的國債市場穩定。

 

　　陶冬雖然看好日圓資產，但他對日本本土經濟增長持保留態度，預計今年工資漲幅放緩，經濟增長仍然高度依賴出口和旅遊業，因此他預計日本政府和央行會將日圓匯率目標設定在150，而一旦升至140，日本出口將受到明顯負面影響。

 

撰文：經濟通市場組記者楊英傑

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

--

--

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,266.11
    +270.03 (+0.551%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,921.46
    +0.53 (+0.008%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,480.02
    -104.26 (-0.442%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.950
變動率︰+8.732%
較港股︰-3.07%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升103.863
變動率︰+3.094%
較港股︰+1.03%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.501
變動率︰-1.230%
較港股︰+0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌38.836
變動率︰-1.798%
較港股︰+0.40%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.750
變動率︰+8.611%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升28.640
變動率︰+6.508%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升154.470
變動率︰+5.261%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌141.260
變動率︰-3.780%
精選美股 More
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰升23.720
變動率︰+5.516%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰升98.720
變動率︰+5.088%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.450
變動率︰-4.605%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌33.860
變動率︰-5.656%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/01/2026 19:15 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 07:55
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/01/2026 19:15 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 18:55  【恒生私有化】恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位

08/01/2026 16:59  《盤後部署》尾市北水急轉淨流出兩萬六支持有壓力，佑駕創新不斷獲增持可跟炒

08/01/2026 18:11  《中國要聞》國務院批准中國石化與中國航油實施重組

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 17:34  《本港樓市》市建局以每呎1.54萬元向旺角洗衣街發展計劃受影響業主發出收購建議

09/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４９﹒０１億元，買小米沽盈富基金

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 毛戈平高層集體減持即宣布同LV合作，化妝箱都變藏寶箱！新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：歐洲經濟優勢漸失，日央慢而穩加息利日圓資產新文章
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場生存術｜「做自己」需懂3個「不」，避免自大與失衡新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲 新文章
人氣文章

娛樂

第31屆評論家選擇獎賽果：「甜茶」Timothée Chalamet摘影帝，里安納度《一戰再戰》奪最佳影片
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026時尚配飾：閃鑽浮誇、金銀疊戴！CELINE大堆頭掛飾粗手鍊、Miu Miu 玩味耳環、YSL 金銀水晶合體
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 男團EXO前成員黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險變植物人
人氣文章
目標燈塔：訂立目標，邁向成長
人氣文章
寒流襲港 │天文台預報未來數日寒冷乾燥，日夜溫差顯著
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
恒生私有化 | 恒生私有化建議獲通過，預期本月27日撤銷上市地位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區