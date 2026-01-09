  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望

09/01/2026

　　中國各項經濟數據在低基數效應下錄得溫和持續增長，尤其是CPI數據脫離同比零增長的泥沼，知名經濟學家陶冬在接受《經濟通通訊社》採訪時，認為中國經濟表現已經見底，儘管內房和內需兩大環節仍然是經濟工作的核心挑戰，但是2026年作為中央「十五五規劃」的開局之年，中國科技產業已經進入新的上行周期，支持內地經濟轉型。

 

　　陶冬亦看好2026年港股港樓表現，惟前者主要因對上多年跑輸環球，而後者則視乎美聯儲實際寬鬆力度；至於本港零售市道持續慘淡，陶冬認為租金高企「想降不能降」才是核心問題，真正破局之道在於北部發展。

 

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望

 

預計服務業補貼成內地財政亮點，幣策相對穩定

 

　　內地12月份全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。經濟數據持續向上，陶冬認為雖然2025年中國經濟缺乏亮點，但整體而言已經見底，物價開始回升，但未來的增長點仍需時間培養，復甦的快慢取決於能否有效改善通縮心態。

 

　　陶冬預計2026年將繼續以財政刺激為主攻方向，特別是從產品端補貼轉向服務業補貼，包括旅遊、康養、育兒等，至於貨幣政策則維持「適度寬鬆」與「協調配合」，比財政力量更為穩定，中國若想進一步降準降息，則仍要看歐美減息速度。

 

　　陶冬指出，2026年中國經濟發展的關鍵之一在於如何修復開發商的資產負債表，如果當局不著手解決問題，則不利於整體經濟資產負債表的修復，但他強調，房地產也不是經濟的所有，從投資端到消費端再到科技領域，「有許多其他的文章可以做」。

 

　　2025年1至11月中國貿易順差首次突破1萬億美元，這還不包括12月份的出口額，中國低價商品在海外市場攻城略地，與此同時中國官方首次提到「國際經貿鬥爭」，未來外貿形勢似乎更加不明朗。陶冬認為2026年中美之間的經貿鬥爭還會存在，但美國總統特朗普的注意力會從海外移向國內，移向中期選舉以及去監管政策等國內議程，他預計貿易不確定性應該比2025年要少一些，中美貿易糾紛會趨於穩定。

 

政府扶持澆灌內地科企，惟電動車被剔戰略地位曝險

 

　　2026年是「十五五規劃」的開局之年，外界預計今年將會是投資大年，陶冬進一步指出，有些在2025年未用完的資金，可能在本季度集中釋放，他預計隨著政府投資持續澆灌，中國科技產業將進入新一輪結構性上行周期，「中國科技企業沒有一個人會跟你說缺錢的」

 

　　電動車曾經作為中國點名要「彎道超車」的戰略產業之一，發展迅速且獲得亮眼成績，比亞迪(01211)全年銷量拋離特斯拉，智慧駕駛、robotaxi等前沿產業也有資金積極布局，然而踏入2025年下半年行業風險乍現，部分車企銷量增長顯著放緩，比亞迪供應鏈金融被叫停，整個電動車產業甚至被剔出十五五「戰略性新興產業」名單。陶冬警告中國電動車的問題在於嚴重的產能過剩與價格內捲，「自己把自己捲死」，未來要平穩完成電動車「去產能」任務，則需要國家監管以及制定適度的市場退出機制。

 

本港經濟破局需勇氣，港府魄力不足

 

　　恒生指數在2025年累計上升5570點，升幅高達27.77%，創下八年來最佳表現。踏入2026年，陶冬繼續看好港股，相對於海外市場，港股受益於中國經濟見底與科技企業上行，而根本原因在於港股已經好多年沒漲，估值具吸引力。不過他指出，資金流入目前以內地資金為主，歐美長期資金仍在持續退出。

 

　　隨著美國重啟新一輪減息周期，最近三次議息會議上均減息一碼，本港住宅市場受惠寬鬆環境，下半年在內地投資者的支持下有回暖跡象。陶冬同意香港住宅市場已經見底，未來升幅取決於美聯儲的利率政策及是否展開新一輪QE；至於商業物業則和全球大部分地區一樣面臨結構性挑戰，而且庫存量大，再加上部分地主面臨流動性壓力，恐怕還需要有進一步的調整。

 

　　香港零售市道則是另一番景象，受北上消費衝擊和人員流動影響，周末和假期本地消費沒有起色，民生商舖相繼結業。那麼持份者為甚麼沒有通過減租調節市場呢？陶冬表示政府與銀行因擔心連鎖反應而不敢讓租金下降，結果讓香港零售業難以與深圳競爭，租金問題牽涉太多利益及潛藏金融風險，但「破局一定要有破有立」。

 

　　陶冬進一步指出，香港今天的核心問題就是不敢破，他特別提到北部都會區，認為「南金融、北科技」才是香港經濟的真正破局關鍵。他解釋道，香港不能只依賴40萬人的中環金融業，必須透過北部都會區與深圳融合，尋求新的經濟帶動點，刺激就業與消費，同時還能吸引IPO，帶旺本港金融產業。他批評，北部都會區目前除了基建上馬之外就沒有太大動靜，其他部分過於依賴大學和企業參與，反映目前政府在制度突破上顯得有點「苟且」。

 

撰文：經濟通市場組記者楊英傑

 

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

611.000

異動股

02228

晶泰控股

12.540

異動股

02513

智譜

158.600

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,504.07
    +237.96 (+0.483%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,974.53
    +53.07 (+0.767%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,704.10
    +224.08 (+0.954%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.801
變動率︰+3.362%
較港股︰-0.61%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.841
變動率︰+0.900%
較港股︰+0.62%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.127
變動率︰+0.838%
較港股︰+0.82%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.782
變動率︰-2.423%
較港股︰-4.48%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌138.910
變動率︰-2.086%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.540
變動率︰-2.544%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.655
變動率︰-2.623%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.020
變動率︰-2.885%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.615
變動率︰+11.379%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.545
變動率︰+10.788%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,277.420
變動率︰+6.958%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌131.430
變動率︰-4.366%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 15:49 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 15:49 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

知識產權與保安的關聯：2026年的展望
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

香港情懷｜朱榮記屹立水坑口街66年，全港碩果僅存舊式雜貨店成尋寶地新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Red Flag！高級男裝網購陷阱？2026反詐騙全攻略
人氣文章

Fashion Feature

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色 新文章
人氣文章

ChatENT．月巴氏

我最喜愛的Stephy
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腎臟健康｜養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
人氣文章
咖啡安全測試｜49款咖啡逾9成含致癌物，消委會推薦7款5星安全名單 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區