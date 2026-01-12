比拼華爾街－溫傑 | 美股向好，科技股首選英偉達（有片）

上周五（9日）的美股焦點為勞動市場數據，結果當地12月非農業新增職位差過預期，但失業率下降，美股當日最終反覆造好。標指盤中破頂兼創收市歷史新高，收升0.7%；道指及納指亦分別上升0.5%及0.8%。

總結全周，美股一如預期向好，升幅更是優於預期：道指、標指及納指分別按周上升2.3%、1.6%及2.0%；羅素2000指數的升幅更達4.6%。

勞動市場數據分歧

經濟數據方面，重點首推就業市場。12月非農業職位增長由11月修訂後的5.6萬個放慢至5萬個，少過預期的升7萬個。其實不只12月數據低過預期，前兩個月（即10月及11月）數據合共向下修訂了7.6萬個。

因此，雖然12月失業率意外下降0.1個百分點，至4.4%，低過估算的4.5%，市場仍傾向認為就業市場正在放緩。同期平均時薪按年增加3.8%，多過預期的上升3.6%，而就業參與率跌0.1個百分點至62.4%，與估計相同。

Fed Watch數據反映，1月28日減息25點子的機會只有4.4%。整個2026年計，累計減息25點子、50點子及75點子的機會則分別為25.9%、32.9%及22.1%。減息預測相對保守，筆者傾向相信今年有望減息兩至三次，即合計50點子至75點子。

留意行業政策變動

除經濟數據及貨幣政策外，選股特別要留意個別行業的政策風險。以上周的國防股為例，股價甚為波動，原因是上周初特朗普施壓相關國防企業需要增加投資和減少回購股份，一度令股價受壓。但後來政府計劃把國防預算大增約50%，到2027年達1.5萬億美元，則刺激軍工股股價反彈。

另一個例子是銀行業，特朗普上周五在社交平台Truth Social發帖表示，將要求自1月20日起實施為期一年的信用卡利率上限，上限為10厘。雖然他（一如以往）未有說明如何落實計劃，也未闡述如何強制相關公司遵守，惟消息明顯不利銀行股（減低利息收入）。由於今年將有中期選舉，為爭選票，可以預期特朗普將會推出更多不同政策，並為大市及個股帶來波動。

本周關注通脹數據

今周要留意通脹等經濟數據，預期12月CPI按年及按月將分別升0.3%及2.7%，核心CPI按年及按月亦同樣分別升0.3%及2.7%。另外，零售銷售、房屋銷售、PPI及工業生產等數據均需留意。與此同時，美股將進入業績公布期，打頭陣的會是銀行股，各位戰友需要緊密關注。

上次分享了幾隻2026年的心水股，當中包括了英偉達(Nvidia)(US.NVDA)。集團CEO黃仁勳早前在2026年國際消費電子展(CES 2026)中表示，下一代平台Vera Rubin已經全面投產，並將於今年稍後上市。預期集團2026及2027財年的每股盈利將為4.71美元及7.67美元，即預測市盈率約40倍。考慮到其盈利增速，估值完全合理；若以中長線而言，更是吸引水平，預示股價具上升空間。

分注部署英偉達

後市除業績外，要留意其H200晶片的對華銷售情況（特朗普早前承諾將允許集團向中國出口H200，據報中國計劃最快今季內批准部分用戶進口相關晶片）。有消息指，中國科技公司合共已訂購超過200萬枚H200晶片，按每枚售價約2.7萬美元計，總額達540億美元。

建議分注部署，第一注可於股價回落至170美元附近入市，年內潛在上升空間吸引。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

