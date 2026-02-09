  • 會員
比拼華爾街－溫傑 | 美股周內顯著波動，亞馬遜力谷雲服務（有片）

09/02/2026

　　上周美股呈「升跌升」的走勢，經過前周五（1月30日）貴金屬價格急挫後，上周一（2月2日）市場情緒回穩，美股反彈。可惜上周二至四（2月3日至5日）又再受壓，受累市場擔心科企過度增加資本開支，以及憂慮新的人工智能(AI)工具會對軟件商業務構成衝擊，資金流向科技以外的股份。最終上周五（2月6日）經過連續3天的壓抑拋售後，逢低買入情緒全面爆發，三大指數急升。

 

　　單計上周五，道指升幅最多擴大至1260點，破頂見50169點，收市首次突破5萬點整數心理大關，升2.5%；標指及納指亦分別收升2.0%及2.2%。一周計，三大指數則個別發展，道指按周升2.5%，標指及納指分別下跌0.1%及1.8%。

 

選股難度增加

 

　　綜觀近期市況，個別股份及行業表現有較大分歧，印證筆者早前所指，今年美股選股難度大幅增加。以個股為例，亞馬遜(Amazon)(US.AMZN)預測今年資本開支高達2000億美元，上周五股價一度急插10%，收市仍挫5.6%。行業方面，繼續受政策影響，特朗普推出官方網站TrumpRx.gov，令消費者可以直接向藥廠（參與企業包括輝瑞、禮來、諾和諾德等知名藥企）以更優惠的價格購買處方藥，減輕他們的負擔。投資者需要進一步研究相關政策對藥企（製藥及分銷）的影響。

 

　　美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，去年12月職位空缺由11月的692.8萬個銳減至654.2萬個，遠低過預期的725萬個，印證勞動市場放緩。不過要留意，市場較重視的1月就業報告（本應於上周五公布），已延至本周三（2月11日）發放。

 

留意通脹及就業數據

 

　　除了上段提到的勞動市場數據外，本周的重磅數據亦包括通脹及零售銷售等。以CPI為例，估計按月及按年將分別上升0.3%及2.5%；至於核心CPI，按月及按年則同樣分別預期上升0.3%及2.5%。當然，各位戰友亦要關注企業業績，多間不同行業（包括醫療、科技及內需等）的指數成分股將公布上季盈利及今季展望。

 

亞馬遜股價績後大跌

 

　　上文提到亞馬遜股價受壓，本周本欄會簡單剖析其投資價值（上次分析為去年12月8日，當時股價約228美元，結論是待回調才吸納）。有留意到筆者（節目及專欄）美股分析的投資者，或會發覺早前當科技股熱炒之時，因其估值偏高，我們刻意較少推介，但隨著部分相關股份股價回落，進取投資者或可重新關注。

 

　　亞馬遜是全球最大的電商零售，並提供雲服務（即Amazon Web Services, AWS），其第四季收入為2134億美元，按年增長12%，高於市場預期（主要受惠AWS收入按年增加24%）；同期經營利潤249.77億美元，按年升18%；每股盈利則為1.95美元，與預期的1.96美元相近。

 

　　集團預期首季收入1735億至1785億美元，按年增長11%至15%，符合預期；經營利潤的指引為165億至215億美元，區間高端接近市場預期的220億美元。

 

加大投資推動雲服務業務

 

　　至於市場最關心的2000億美元資本支出（去年為1310億美元），是集團股價於績後大跌（上周曾低見200美元，收報210美元）的主要原因。集團行政總裁Andy Jassy表示，有信心投資將取得強勁回報，並指大部分投資主要涉及提升AWS的AI運算力。根據資料，AWS去年底的積壓訂單達到2440億美元，按年及按季分別增長40%及22%，需求量大，自然需要增加投資及供應。

 

　　市場對集團2026年的每股盈利預測有較大分歧，以平均預期8美元計，預測市盈率為26.8倍，其實並不算貴。股價若再次回落至200美元水平，或可部署第一注（建議分兩至三注）。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？

生活
