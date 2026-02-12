  • 會員
預算前瞻 | 戴德梁行：財案從價印花稅再放寬須平衡各方利益，籲港府簡化發展商投地條件（有片）

12/02/2026

　　財政司司長陳茂波將於本月25日發表新一份《財政預算案》。業界再度倡議港府將徵收100元從價印花稅的物業價格上限，由現時的400萬元調升至600萬元。私人房地產諮詢公司戴德梁行認為，若果相關政策能出台，將會利好一眾部署「上車」的準買家。

 

預算前瞻 | 戴德梁行：財案從價印花稅再放寬須平衡各方利益，籲港府簡化發展商投地條件（有片）

 

從價印花稅門檻再放寬或影響財政收入，港府需平衡各方聲音

 

　　戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢接受《經濟通通訊社》表示，回顧去年本港一手、二手住宅成交量，價值600萬元以下的住宅成交量差不多佔整體約60%。若這次《財政預算案》能夠推出相關優惠政策，將從價印花稅物業價格上限延伸到600萬元住宅樓，相信也會惠及更多市民「上車」。不過另一方面，港府也要留意市場上有聲音認為，相關政策或會掀起炒風，甚至影響政府財政收入等，相信港府也要平衡各方面聲音。

 

　　鄧淑賢提及，從價印花稅物業價格上限放寬，未必能惠及一手住宅物業成交。她解釋，現時大部分600萬元以下的住宅，都屬於中小型住宅單位。若以舊樓為例，也是一房、兩房單位為主，面積介乎約400至500平方呎區間的單位。新放寬的樓價類別與港府以往刺激400萬元住宅樓宇的範圍相若，都是以一些中小型住宅單位為主，所以相關政策未必能夠惠及部分一手單位。另一方面，現時很多一手住宅單位的售價，可能介乎500萬至600萬元以上，因此政策調整反而刺激二手市場部分成交為主。

 

「購房資金通」短期未必能出台，或待北都發展成熟再推

 

　　現任立法會主席李慧琼曾於去年，建議港府參考互聯互通機制推出「購房資金通」，針對「準香港人」提供購房政策配套。李慧琼強調，相關計劃嚴格把關，若參與者離開香港，資金須由原途徑返回內地。

 

　　鄧淑賢指出，業界就「購房資金通」有很多不同建議和討論，同時也有一致性認為要實行相關政策。當中涉及很多不同的操作層面，均為比較複雜及需要更詳細的規劃，所以短期內「購房資金通」可以在香港實行的情況，相信未必是那麼容易。

 

　　鄧淑賢補充，部分專才或非本地學生來港構成住房需求。在內地有資金想來港買樓的情況之下，相關政策或會在中長期，配合北部都會區發展更加成熟時推出。但相信要更多時間與不同持份者溝通，以及具體思考相關計劃怎樣實質操作。

 

籲港府簡化投地附帶條件，減少推售地皮面積

 

　　戴德梁行亦建議，港府在新一份《財政預算案》考慮簡化發展商投地的附帶條件，以及推出面積相對較小的地皮。她解釋，過往政府推地可能有很多的附帶條件，要求發展商建設一些公共設施或路面等。日後若政府再推地，可以考慮簡化這一類興建公共設施的情況，令到賣地條款更加吸引；以及將部份地皮面積減少，令入場投地的門檻可以吸引更多中小型發展商參與賣地的競爭。

 

 

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

 

撰文：經濟通採訪組記者林倬樑

健康好人生 Health Channel
