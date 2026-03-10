  • 會員
兩會焦點－專訪｜冼漢迪：香港發展AI須「差異化」與「融合化」並存

10/03/2026

　　2026年全國兩會期間，人工智能(AI)、低空經濟等成為熱議焦點。港區全國人大代表、國宏嘉信資本董事長、中手游(00302)聯合創始人冼漢迪接受《經濟通通訊社》書面專訪時表示，他今年帶來11份建議，聚焦科技前沿、產業發展、民生福祉三個方向，提出加快低空航圖建設、助力人工智能出海等建議。冼漢迪稱，香港要抓住AI發展機遇，必須走一條「差異化」與「融合化」並存的道路。

 

兩會焦點－專訪｜冼漢迪：香港發展AI須「差異化」與「融合化」並存

冼漢迪提出加快低空航圖建設、助力人工智能出海等建議。(受訪者供圖)

 

聚焦香港的金融等優勢領域，利用AI賦能產業升級

 

　　近期，國產AI大模型的應用和發展引發關注。談及香港AI的發展現狀，介紹，為了支撐AI產業發展，香港正在加快算力基礎設施建設，例如沙嶺數據園區的建設將大幅提升整體算力規模，為AI研發提供算力支撐。

 

　　作為香港人工智能資助計劃委員會主席，冼漢迪稱，去年牽頭批出近30個大學、機構或公司的項目，研究範圍包括香港本地大語言模型、新材料、合成生物學、醫學大模型等，「可見本地AI研究與算力需求非常旺盛，研究項目亦貼合香港實際與優勢。」

 

　　冼漢迪表示，香港要抓住AI發展機遇，將潛力轉化為勝勢，必須走一條「差異化」與「融合化」並存的道路。一是對接國家「人工智能+」行動，並實施本地化戰略。不僅要發展AI技術本身，更要推動AI與千行百業的深度融合，尤其是要聚焦香港的優勢領域，如生命健康、金融等，利用AI賦能產業升級，提升產業競爭力，並創造新的應用場景。

 

　　二是進一步完善「耐心資本」生態。AI研發周期長、風險高，香港要利用國際金融中心的優勢，引導「耐心資本」投早、投小、投長期、投硬科技，除了政府基金、港投公司等牽引市場資金外，還應通過鼓勵更多社會資本以及國際資本共同參與。

 

　　三是發揮「超級聯繫人」作用。作為內地與國際AI技術交流、數據跨境流動的橋梁，既要引進國際創新資源，也要助力內地AI企業通過香港平台走向世界。

 

開展深港跨境低空物流試點，為企業提供IPO融資等

 

　　今年的《政府工作報告》提出，打造低空經濟等新興支柱產業，這已經是低空經濟連續三年寫入政府工作報告。冼漢迪指出，目前低空經濟的發展還存在一些瓶頸，例如商業化未形成閉環，許多項目仍停留在試點階段，尚未形成可持續盈利的商業模式；基礎設施建設成本高昂；現行法例和監管框架難以完全適應重載無人機、載人飛行器等新業態的發展需求等。

 

　　冼漢迪提出，作為國際金融中心，香港可以為低空經濟企業提供IPO融資、財資管理、保險等服務。「我今年向全國人大提出的關於開展深港跨境低空物流試點的建議，即希望利用香港的科研優勢、金融優勢以及大灣區的區域優勢、產業鏈優勢等，推動低空物流的商業化進程。」他說，通過試點項目，探索出適合低空經濟發展的商業模式和跨境監管框架，為未來的大規模應用打下基礎。

 

　　冼漢迪還指出，剛性需求迫切，香港是全球人口密度和樓宇密度最高的城市之一，且山地佔比超60%，離島眾多。利用無人機進行樓宇巡查、緊急救援、離島藥物配送等，能提升效率，降低人力成本與風險。

 

建議港股實質性放寬「同股不同權」市值要求

 

　　港股方面，冼漢迪也提出了一些見解。他稱，目前中概股在加速回歸，建議實質性放寬「同股不同權」市值要求。目前採用「同股不同權」架構的中概股回港，需滿足IPO市值不低於400億港元，或市值不低於100億港元且營收不低於10億港元的硬性要求。這一門檻將大量中小市值但高成長性的中概股擋在門外。

 

　　冼漢迪建議，將市值門檻進一步下調至與科創板或納斯達克接軌的水平，例如參考18C章（特專科技公司上市制度）優化後的標準，讓更多「專精特新」類中概股能夠通過「同股不同權」架構回歸。

 

　　其次，目前「科企專線」僅面向特專科技公司和生物科技公司，允許以保密形式提交上市申請。建議將此機制擴大至所有擬回歸的中概股，尤其是那些業務處於敏感期的企業，以平衡透明度與保護競爭力。

 

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

撰文：經濟通通訊社記者丘敏華

