照顧者 情緒健康
預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026

23/02/2026

　　新一份財政預算案將於本月25日發表，有會計師行就建議透過稅務優惠，吸引更多基金經理人或單一家族來港設立單一家族辦公室（SFO）。政府目標是於2028年前，使香港成為全球最大的資產管理中心，並多次強調要加強相關競爭力，惟於兩年前，香港國際管理資產量甚至僅為瑞士一半，在國際管理資產總額於近年變動不大情況下，關鍵就在於香港如何搶佔瑞士、新加坡等市場份額。觀乎近日政府研究將貴金屬納SFO稅務優惠範圍，而家族辦公室則佔本港整體AUM約5%，故此，德勤建議在家辦營運上給予優惠稅務待遇，首先SFO，即SFO主體全數利潤均享8.25%利得稅稅率。

 

　　德勤中國香港國際稅收服務合夥人潘宗杰接受《經濟通通訊社》訪問時稱，現時在家庭辦公室或單一家辦架構中，基本有兩個主體，分別為具資格SFO及由此管理的具資格家族投資控權工具（FIHV），而後者早於2023年就已經獲0%免稅待遇，後者作為管理主體則沒有特別稅務優惠措施，在減除FIHV管理費等支出後，所剩利潤則要按正常利得稅率徵稅，即首200萬元利潤稅率8.25%，超出部分為16.5%。潘宗杰建議政府可不單給予FIHV免稅，且SFO在達到某些條件後，利得稅稅率一律降至8.25%。

 

　　此外，德勤亦建議對符合特定條件基金管理人相關收入稅得稅稅率降至8.25%，原意是希望基金管理人加大在香港營運規模，希望在港帶來更多投資活動。

 

單一家辦每年單計營運開支就貢獻本地經濟約126億元

 

　　不過，就算在增加SFO及基金管理人稅務誘因，擴大香港資產管理規模，政府長期被指稅基狹窄，且長年財赤，下調稅率自然令稅收減少，到底應如何衡量稅務優惠及稅減少利弊。潘宗杰希望，該行整套《財案》政策建議，是透過一些稅務寬減措施，去刺激經濟及於長期「做大個餅」，最後目的是希望吸引多一些基金經理人或者單一家族來到香港設立其SFO。而且，該行建議在這些優惠措施中設下門檻，例如提高FIHV在香港僱用全職合資格員工及在香港進行投資活動而支付的營運開支要求，務求刺激SFO對香港勞動市場投入更多至金融服務的公司，或是一些專業機構。他表示，相對稅收收入減少，在吸引更多SFO來港後，亦可帶動本地消費。

 

　　而據德勤調查指出，推算香港單一家辦在本地直接聘用超過10000名全職專業人員，因此每年單是營運開支，就為本地經濟貢獻約126億元。若連同多家族辦公室等服務提供者，則整體經濟效益更為顯著。

 

香港門檻較有彈性，但亦可仿新加坡加入本地投資條件

 

德勤中國香港國際稅收服務合夥人潘宗杰（Sam攝）

 

　　據前文所述，香港國際管理資產量及競爭力排名均落後於新加坡，德勤指出，高淨值客戶在港開設SFO彈性較高，限制較少，但亦可仿傚星州設本地投資要求。潘宗杰覺得可以考慮擺放一些本地投資條件在內，例如以稅務優惠吸引更多SFO或基金管理人加大在香港規模和投資，且投資門檻要有所提高，在某程度上滿足一點本地投資要求。

 

　　他亦稱，大前提是不希望影響FHIV免稅等競爭條件，因為相較新加坡條例，在香港開設SFO相對具彈性，一來沒有本地投資要求，全球資產配置靈活較高，二來沒有政府審批及審批所需較長一段時間，三來政府將會擴大FIHV免稅制度下「合資格資產」範圍。潘宗杰亦透露指，就算沒有本地投資要求，亦可見有很多高淨值客戶在設立SFO時，同時在本地私人銀行或金融機構開辦投資戶口，某程度上亦代表他們有特別關注投資於香港市場。

 

擴免稅「合資格資產」至藝術品等

 

　　德勤亦建議進一步擴大FIHV稅收豁免制度下「合資格資產」範圍，納入更多高淨值家庭或人士所關注資產類別，如藝術品、與投資掛勾保單。潘宗杰認為，上述兩個者基本上都是高淨值客戶或家族辦公室常用，且越趨普遍的投資類別，尤其是家族去到第二、三執掌世代時，會關注更多新興投資種類，可見現時香港對家族辦公室投資領域，由現時以傳統金融市場產品為主，亦與新加坡投資範圍類似，提升至另類投資。例如前者，政府提到香港是全球三大藝術品交易中心之一，要打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，而且藝術品儲存、展覽和鑑賞為家辦政策「八大宣言」之一。該行亦見到很多高淨值人士及家族對於藝術品投資比較熱切，需求較高，因此稅務確定性很重要。

 

家辦新世代關注更多如虛擬資產新興投資，預告政府將有所動作

 

　　不過，該行首選建議納入免稅的資產卻是虛擬資產。潘宗杰更預期在政府正爭取於2026年上半年向立法會提交，優化基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制條例草案中，應已包括加入虛擬資產至免稅「合資格資產」。根據德勤報告，逾半SFO有投資數字資產；未來3年預期增加投資數字資產SFO亦佔40%。

 

　　環球地緣政治風險升溫，不少投資者會投資貴金屬，以平衡風險。政府亦研究將貴金屬納入家辦稅務優惠範圍，潘宗杰指出，可見政府一直有吸收市場聲音及意見，再審視香港政策及市場定位上如何銜接。而且家辦免稅政策中越多選擇，對旗下客戶而言一定是好事。

 

另建議強化家辦生態圈，香港前景作樂觀

 

　　除稅務政策外，德勤亦建議在稅務之外，包括建議強化整個家庭辦公室生態圈，如探討在單一家族辦公室之間生意機會，以及如何凝聚及鞏固多方之間關係。甚至在多家族辦公室方面，德勤亦引述業界意見指出，期望政府為其設立行業標準及基本門檻，當中要求專業標準不應局限於一般投資牌照。

 

　　政府正爭取在2026至2028年間協助不少於220間家族辦公室在香港設立或擴展業務。潘宗杰指出，考慮到較新加坡靈活的家辦機制，加上政府推動、財富傳承保護性、稅務優勢，他對香港家族辦公室前景繼續保持看法樂觀的看法。

 

表列香港與新加坡家族辦公室門檻比較：

 

資料來源：新加坡金管局（MAS）、香港投資推廣署FamilyOfficeHK

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

