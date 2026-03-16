  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 伊朗戰爭續影響大市，Meta估值吸引（有片）

16/03/2026

　　雖然美國去年第四季經濟增長向下修訂，但隨著數據帶動債息回落，上周五（13日）美股一度向好，可惜特朗普指美軍本周將對伊朗進行猛烈空襲，亦有消息指華府正向中東調派更多部隊，最終美股三大指數均收跌。當中，道指及標指分別下跌0.3%及0.6%，納指更跌0.9%。

 

　　上周美國公布多項經濟數據，包括上段提到的GDP增長，結果當地去年第四季國內生產總值(GDP)增長修訂為0.7%，低過原先公布的1.4%增幅；個人消費增加2%，低過之前公布的2.4%升幅。

 

短期市場仍將波動

 

　　伊朗戰爭方面，筆者於上次已大致分享過觀點，暫時沒有大改變，因此以下只簡單跟進最新消息及作出簡單評論：

 

　　－特朗普接受訪問時指出，伊朗已表示願意就停火進行談判，但他認為目前提出的條件還不夠好，因此華府暫時不會與伊朗達成結束戰爭的協議。其評論預示戰爭仍將持續，即短期資本市場仍將波動。
　
　　－就大家最關注的油價問題，特朗普表示，美國正與多個國家合作制定保障霍爾木茲海峽安全的計劃，多個國家已承諾參與相關行動。由於欠缺具體方案，投資者仍然擔心油價及通脹的未來發展。倫敦布蘭特原油期貨最新報每桶103美元，若油價持續高企，肯定不利經濟及股市。
　
　　－有大行基於預期通脹高企，把美國聯儲局恢復減息的時間，由原先6月押後到9月。

 

留意經濟及業績

 

　　今周大家要留意地緣政局的發展。經濟數據方面，當局將發布PPI、工業生產及新屋銷售等數據。以PPI計，預計按月及按年將分別上升 0.3%及3.0%。另外，美股業績亦要繼續留意，例如是周三的美光科技(Micron Technology)(US.MU)。

 

　　個股方面，今次會跟進Meta Platforms(US.META)，其股價於上周五下跌3.8%，是近數個月以來第三次股價再回落至610美元水平。除受累整體大市氣氛外，有外媒引述知情人士指，集團為抵銷高昂的AI基礎設施投資，並為AI帶來的效率提升做準備，正計劃進行大規模裁員，涉及的裁員比例達20%或更高。根據報道，目前裁員日期及規模均未確定。

 

Meta預測市盈率跌至16倍

 

　　市場擔心集團過度投資AI，會令現金流轉差，加上受累大市氣氛及資金流向（資金傾向重投傳統股），近月Meta股價表現不算理想。筆者的觀點是，集團基本因素穩健，預期今明兩年將有望繼續保持雙位數字的每股盈利增長率（雖然較2023及2024年的高速增長有所緩，但估計2025及2026年每股盈利有望分別增長14%及15%。受惠業績持續增長，其2026年的預測市盈率只為約16倍），中長線投資價值吸引。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　　

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

08637

元續科技

3.640

異動股

01716

毛記葵涌

3.990

異動股

02503

中深建業

0.235

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08637 元續科技
  • 3.640
  • 01716 毛記葵涌
  • 3.990
  • 02503 中深建業
  • 0.235
  • 02442 怡俊集團控股
  • 22.000
  • 00187 京城機電股份
  • 5.690
股份推介
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 186.600
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 31.100
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.730
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 670.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 50.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.000
  • 00700 騰訊控股
  • 558.500
  • 00005 滙豐控股
  • 124.300
  • 00388 香港交易所
  • 406.200
  • 00001 長和
  • 58.950
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.000
  • 目標︰$71.60
  • 02888 渣打集團
  • 164.500
  • 目標︰--
  • 03759 康龍化成
  • 19.440
  • 目標︰$25.50
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2026 17:10  《盤後部署》內地數據超預期港股倒升368點慶賀，小米新車發布在即望打底回升

16/03/2026 19:16  彭博：螞蟻集團收購耀才證券(01428)交易接近獲批

16/03/2026 18:23  零跑汽車(09863)去年全年虧轉盈賺5.4億人幣，收入升1倍

16/03/2026 17:46  【截收意向】港鐵(00066)錦上路站第二期項目共收30份意向書

16/03/2026 16:40  【企業盈喜】周生生(00116)料去年來自持續經營業務純利按年增至介乎16億至17億元

16/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒５億元，買騰訊沽盈富基金

16/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】大行削滙控渣打目標價，能源危機下大摩籲掃煤股

16/03/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３１３，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業、投資、消費均勝預期，70城樓價環比降幅收窄新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌穿5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升368點報25834北水小額流出，寧王發功破頂，比亞迪小米同衝刺新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫歲月．范強

在寂靜的公園裏遭遇到兩名黑人
人氣文章

搵食地圖

美食優惠︱大快活升級版阿活咖喱$50起＋免費加辣；南記艇仔粉配叉燒＋換毛毛吊飾小物袋
人氣文章

智城物語．方展策

AI 代理新時代降臨？OpenClaw 讓 AI模型從「會說話」進化成「會做事」！顛覆全球AI產業遊戲規則！
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

跨界聯名經典重生：L.L. Bean靠日系美學重回潮流神壇 新文章
人氣文章

Fashion Feature

奧斯卡2026紅毯造型十大Best Pick！Anne Hathaway黑色花裙壓場、Michael B. Jordan封帝軍裝戰衣 新文章
人氣文章

Beauty Feature

定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
卵巢早衰｜25歲百萬網紅每日睡不足5小時，驚爆卵巢衰退停經情緒崩潰
人氣文章
名人健康丨52歲李樂詩患乳癌，4度重建乳房失敗，植入物移位到腋下隨時爆新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2026 02:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/03/2026
神州經脈 | 工業、投資、消費均勝預期，70城樓價環比降幅收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

釋出石油儲備根本救不了油價

16/03/2026 10:22

中東戰火

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區