比拼華爾街－溫傑 | 伊朗戰爭續影響大市，Meta估值吸引（有片）

雖然美國去年第四季經濟增長向下修訂，但隨著數據帶動債息回落，上周五（13日）美股一度向好，可惜特朗普指美軍本周將對伊朗進行猛烈空襲，亦有消息指華府正向中東調派更多部隊，最終美股三大指數均收跌。當中，道指及標指分別下跌0.3%及0.6%，納指更跌0.9%。

上周美國公布多項經濟數據，包括上段提到的GDP增長，結果當地去年第四季國內生產總值(GDP)增長修訂為0.7%，低過原先公布的1.4%增幅；個人消費增加2%，低過之前公布的2.4%升幅。

短期市場仍將波動

伊朗戰爭方面，筆者於上次已大致分享過觀點，暫時沒有大改變，因此以下只簡單跟進最新消息及作出簡單評論：

－特朗普接受訪問時指出，伊朗已表示願意就停火進行談判，但他認為目前提出的條件還不夠好，因此華府暫時不會與伊朗達成結束戰爭的協議。其評論預示戰爭仍將持續，即短期資本市場仍將波動。



－就大家最關注的油價問題，特朗普表示，美國正與多個國家合作制定保障霍爾木茲海峽安全的計劃，多個國家已承諾參與相關行動。由於欠缺具體方案，投資者仍然擔心油價及通脹的未來發展。倫敦布蘭特原油期貨最新報每桶103美元，若油價持續高企，肯定不利經濟及股市。



－有大行基於預期通脹高企，把美國聯儲局恢復減息的時間，由原先6月押後到9月。

留意經濟及業績

今周大家要留意地緣政局的發展。經濟數據方面，當局將發布PPI、工業生產及新屋銷售等數據。以PPI計，預計按月及按年將分別上升 0.3%及3.0%。另外，美股業績亦要繼續留意，例如是周三的美光科技(Micron Technology)(US.MU)。

個股方面，今次會跟進Meta Platforms(US.META)，其股價於上周五下跌3.8%，是近數個月以來第三次股價再回落至610美元水平。除受累整體大市氣氛外，有外媒引述知情人士指，集團為抵銷高昂的AI基礎設施投資，並為AI帶來的效率提升做準備，正計劃進行大規模裁員，涉及的裁員比例達20%或更高。根據報道，目前裁員日期及規模均未確定。

Meta預測市盈率跌至16倍

市場擔心集團過度投資AI，會令現金流轉差，加上受累大市氣氛及資金流向（資金傾向重投傳統股），近月Meta股價表現不算理想。筆者的觀點是，集團基本因素穩健，預期今明兩年將有望繼續保持雙位數字的每股盈利增長率（雖然較2023及2024年的高速增長有所緩，但估計2025及2026年每股盈利有望分別增長14%及15%。受惠業績持續增長，其2026年的預測市盈率只為約16倍），中長線投資價值吸引。

筆者並非證監會持牌人，並沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。



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