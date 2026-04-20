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比拼華爾街－溫傑 | 美股全面向好，美國運通宜先觀望（有片）

20/04/2026

　　上周市場認為伊朗戰爭有所緩和，支持美股三大指數全面向好，升幅達3%至6%。單以上周五（17日）計，伊朗宣布在以色列與黎巴嫩停火協議期間，霍爾木茲海峽將全面向商船開放，特朗普亦稱伊朗已清除所有水雷，消息推升美股。道指單日升1.8%，標指及納指亦分別上升1.2%及1.5%。

 

留意伊朗問題最新發展

 

　　雖然上周伊朗戰爭情況好轉，但投資者仍要留意短期事態變化所造成的資本市場波動。事實上，過去的周末雙方態度又轉趨強硬，以下為部分新聞：

 

　　1. 伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽不足一日，就以美國違背承諾為由再次恢復封鎖，並向通過的船隻開火。

 

　　2. 特朗普在社交媒體上表示，其代表們將前往巴基斯坦伊斯蘭堡進行談判，伊朗若不簽協議將被炸。

 

　　除中東問題外，各位戰友同時需要關注企業業績。以我們曾經分析的Netflix(US.NFLX)為例，其今年首季經營收入和盈利增長表現，均較市場預期為佳，可惜管理層對第二季的業績指引遜於預期。更重要的是，集團聯合創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）宣布將於6月任期屆滿後退出董事會，盤後集團股價一度下挫10%。

 

業績同樣重要

 

　　上文所講的中東戰爭及企業業績仍為本周焦點，反而今周當局公布經濟數據相對有限。當中，估計零售銷售將增長1.2%，前值為0.6%；而標普美國製造業及服務業PMI則分別預期為52.3及50.9（前值分別為52.3及49.8）。

 

　　至於我們定期跟進的減息預期，近期持續大幅度變化。跟進Fed Watch最新數據，今年保持利率不變的預期為68.1%。另外，年內加息的機會已跌至1.4%，即投資者暫時不再估計會加息；年內減息的預測則分別為26.4%及3.8%，建議對減息持合理預期。

 

美國運通去年業績穩健

 

　　有投資者問到美國運通（American Express）(US.AXP)的投資價值，以下會簡單分析。根據集團網站，其為一個以科技為核心的全球支付與高端生活品牌。對香港投資者而言，集團最著名的業務首推信用卡。筆者曾用其旗下信用卡進入香港機場的貴賓室，好好休息後才上機。

 

　　集團將於23日公布首季業績，以下只簡單回顧去年業績及最新展望。其去年收入為722.29億美元，按年穩健增長9.52%，每股盈利為15.38美元。獲利主要受年費收入（年增18%）和高端客戶穩健消費推動，數據反映高端持卡人數量及留存率高。市場現預期集團第一季收入為186.08 億美元，營運前景穩健。

 

預測市盈率達19倍

 

　　唯一問題是估值因素，市場現時預期2026年集團的每股盈利會升至約17.4美元。若用上周五收市價331.69美元計算，預測市盈率為19倍，與其他股份比較，不算便宜。建議未入市的投資者先觀望，若業績優於預期或股價下跌，再適時跟進。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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