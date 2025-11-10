大行報告 | 濠賭股邊隻最值博？高盛看銀娛$53.7，摩通看永利$8.5
10/11/2025
．高盛看銀娛(00027)53.7元，維持買入評級
．摩通升永利(01128)目標價，由8元上調至8.5元
．3間大行點評百濟神州(06160)，目標最高看288元最低213元
【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票
10/11/2025
