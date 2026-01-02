  • 會員
大行報告 | 中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026

銀證恢復點評多隻車股及內銀股，其中評交行(03328)及招行(03968)減持評級

花旗小米(01810)目標50元，維持買入評級

廣發中金齊點評裕元工業(00551)，分別看19.99元及19.46元

 

大行報告 | 中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

