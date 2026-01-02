大行報告 | 中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標
02/01/2026
．銀證恢復點評多隻車股及內銀股，其中評交行(03328)及招行(03968)減持評級
．花旗看小米(01810)目標50元，維持買入評級
．廣發及中金齊點評裕元工業(00551)，分別看19.99元及19.46元
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？
02/01/2026
